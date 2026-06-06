Nueva conexión de agua y desagüe: cómo solicitarla, cuáles son los requisitos y cuánto demora el trámite

Corte de agua en Lima: distritos, sectores y horarios afectados del 17 al 19 de marzo| Andina

Contar con una conexión formal de agua potable y alcantarillado es uno de los requisitos más importantes para garantizar el acceso a servicios básicos en una vivienda, negocio o proyecto inmobiliario. En el Perú, los propietarios de predios que aún no cuentan con estos servicios pueden solicitar una nueva conexión ante la empresa prestadora de saneamiento que opera en su localidad, siendo Sedapal la entidad encargada en Lima y Callao.

El procedimiento contempla la presentación de documentos que acrediten la propiedad o posesión del inmueble, una evaluación técnica para determinar la viabilidad de la conexión y el pago de diversos conceptos asociados al servicio. Además, existen plazos establecidos para la revisión de la solicitud, la inspección del terreno y la ejecución de las obras necesarias para habilitar el suministro de agua y la conexión al sistema de desagüe.

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Requisitos de factibilidad para solicitar agua y alcantarillado en un predio

El primer paso para acceder a una nueva conexión de agua potable y desagüe es presentar una Solicitud de Acceso a los Servicios de Saneamiento debidamente completada y firmada.

Junto con este documento, el solicitante debe acreditar la propiedad o posesión legítima del inmueble mediante títulos de propiedad, certificados de posesión o documentos equivalentes. Cuando el trámite es realizado por un representante, también será necesario presentar la documentación que sustente dicha representación.

Asimismo, se debe adjuntar un plano de ubicación o croquis detallado del predio para identificar el punto donde se realizará la futura conexión a la red pública.

En el caso de empresas, asociaciones u otras personas jurídicas, será obligatorio presentar la vigencia de poderes del representante legal.

Documentos comerciales y técnicos que debes presentar ante tu empresa de agua

Dependiendo de las características del proyecto, la empresa prestadora puede solicitar documentación adicional.

Para conexiones cuyo diámetro sea mayor a 15 milímetros, se deberá presentar una memoria descriptiva de las instalaciones sanitarias internas, así como los planos correspondientes de agua y desagüe. Ambos documentos deben estar firmados por un ingeniero sanitario colegiado y habilitado.

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Si el predio utiliza una fuente de agua propia y solicita conexión de alcantarillado, será necesario adjuntar la resolución emitida por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que autoriza el uso del recurso hídrico.

Por otro lado, los establecimientos comerciales e industriales deberán presentar información relacionada con el tratamiento y evacuación de aguas residuales, incluyendo detalles técnicos sobre las características físicas, químicas y bacteriológicas de los efluentes que serán descargados a la red pública.

En edificios multifamiliares o proyectos de independización de predios también pueden exigirse documentos adicionales vinculados a servidumbres, porcentajes de prorrateo de consumos comunes y constancias emitidas por juntas de propietarios.

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¿Cuánto cuesta la instalación de un nuevo medidor de agua y la caja de desagüe?

El trámite contempla dos pagos principales.

El primero corresponde al estudio de factibilidad, cuyo costo en Sedapal es de S/ 147,72. Este monto permite que la entidad evalúe técnica y comercialmente la viabilidad de la conexión solicitada.

Una vez aprobado el estudio, la empresa informará al usuario el costo de la obra de conexión. Para una instalación domiciliaria estándar, el monto referencial ronda los S/ 900.

Este importe suele incluir la instalación del medidor de agua, la caja de registro de desagüe, las excavaciones necesarias y la conexión a la red pública existente.

Sin embargo, el costo final puede variar según diversos factores, como el tipo de terreno, la distancia hacia la red matriz, las características de la vía pública y las condiciones específicas de la obra.

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Inspección de campo: El proceso de verificación técnica antes de la obra

Luego de presentar la documentación y efectuar el pago por el estudio de factibilidad, la empresa prestadora programa una inspección técnica en el predio.

Durante esta visita, especialistas evalúan diversos aspectos relacionados con la futura conexión. Entre ellos se encuentran la existencia de redes públicas frente al inmueble, la capacidad del sistema para atender una nueva demanda, la presión disponible en la red de agua potable y las condiciones necesarias para el funcionamiento adecuado del alcantarillado.

También se revisan posibles interferencias subterráneas, características del terreno y otros elementos que podrían afectar la ejecución de los trabajos.

El resultado de esta evaluación permitirá determinar si la conexión es viable y establecer las especificaciones técnicas que deberán cumplirse durante la instalación.

¿Cuánto tiempo demora Sedapal o tu EPS en habilitar el servicio en casa?

Los plazos para obtener una nueva conexión están definidos por etapas.

Una vez registrada la solicitud y realizado el pago correspondiente al estudio de factibilidad, Sedapal dispone de hasta cinco días hábiles para verificar la conformidad de los documentos presentados y habilitar el pago del procedimiento.

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Posteriormente, tras efectuarse dicho pago, la entidad cuenta con un plazo máximo de 20 días hábiles para realizar el estudio de factibilidad y comunicar al usuario si la conexión puede ejecutarse.

En caso de obtener una respuesta favorable, el solicitante deberá cancelar el costo de la obra y gestionar los permisos municipales correspondientes cuando sean necesarios.

Luego de cumplir con estos requisitos, la empresa prestadora tiene un plazo de hasta 15 días hábiles para ejecutar la instalación física de la conexión de agua potable y alcantarillado.

De esta manera, considerando todas las etapas del procedimiento, la habilitación de una nueva conexión puede tomar varias semanas, dependiendo de la complejidad del proyecto, la documentación presentada y la rapidez con la que el usuario complete los pagos y permisos requeridos.

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