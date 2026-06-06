Magaly Medina confiesa que evalúa dejar ATV y enfocarse en su streaming: “Ya me harté”.

Magaly Medina sorprendió al confesar que no descarta dejar la televisión tradicional y enfocarse por completo en un proyecto propio en plataformas digitales.

En una reciente edición de ‘Magaly Medina: El pódcast’, la conductora dejó entrever su hartazgo por situaciones internas y lanzó una frase que encendió las especulaciones: “Voy a hacer mi canal de YouTube, mi streaming, porque ya me harté de eso”.

La ‘Urraca’, con 28 años de carrera, habló de su futuro profesional mientras conversaba con Yaco Eskenazi y Christian Wagner. Aunque su comentario tuvo un tono entre broma y queja, la idea quedó clara: le atrae la posibilidad de abandonar la dinámica de la TV y construir una propuesta digital con control total sobre el formato.

PUBLICIDAD

“¿La dueña de ATV? Ya quisiera”: la conversación que disparó la revelación

El tema salió a flote en medio de un intercambio distendido en el set del pódcast. Wagner recordó que, cada vez que ha ido a 'Magaly TV, La Firme’, se mide al hablar porque siente respeto por ella: “Yo las veces que he ido a tu programa de televisión, yo me mido bastante porque le tengo miedo a la tía”, comentó entre risas.

Magaly respondió también en tono ligero y celebró que su programa se emita después de las 22:00, lo que, según dijo, le da más libertad: “Felizmente que eso del programa ya ha pasado las 10 de la noche porque ya me salvé del control del menor y todo eso”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el clima cambió cuando Wagner lanzó una frase que suele escucharse en el entorno televisivo: “Igual no creo que te digan nada porque tú eres la dueña de ATV”. Magaly contestó con ironía: “¿La dueña de ATV? Ya quisiera, ¿no has visto cómo me hacen renegar?”, y allí abrió la puerta a su posible giro profesional.

Magaly Medina dijo en su pódcast que evalúa dejar la televisión y apostar por su canal de YouTube y streaming: “Ya me harté”

“Ya me harté”: por qué Magaly Medina mira hacia el streaming

El comentario que más impacto generó llegó cuando Magaly explicitó qué haría si decide dar un paso al costado en ATV. “Voy a hacer mi canal de YouTube, mi streaming, porque ya me harté de eso”, afirmó frente a sus invitados.

En su relato, el malestar no se centró en el público ni en el contenido de su programa, sino en situaciones que la hacen “renegar” dentro de la dinámica diaria de un canal. No detalló un conflicto puntual, pero sí dejó claro que el desgaste acumulado la empuja a imaginar un escenario alternativo: independencia, plataformas digitales y un control más directo de su proyecto.

PUBLICIDAD

En el pódcast, esa idea se presentó como un plan realista, no como un simple comentario lanzado al aire. Magaly ya tiene experiencia en el formato digital y, en su propio relato, el streaming sería el siguiente paso natural.

Cómo sería su canal digital: “En mi casa, con mis muebles viejos”

En marzo, Magaly Medina también explicó que su canal de streaming no arrancaría con grandes inversiones ni un despliegue de producción ambicioso. Al contrario, su enfoque sería práctico: iniciar con lo que tiene a mano.

“Voy a empezar a stremear en mi casa, con mis muebles viejos, con el fondo de mi jardín, porque no tengo escenografía. No hay plata para cámaras ni para escenografías rimbombantes”, contó entre risas.

PUBLICIDAD

Esa descripción construye un contraste con otros proyectos digitales más “televisivos” por infraestructura. En redes, incluso se mencionó la comparación con el canal de su amiga María Pía Copello, quien lanzó +QTV con una producción de mayor inversión y una estética de set profesional.

Magaly, en cambio, planteó una ruta distinta: una propuesta “casera” al inicio, con crecimiento progresivo, sin depender de grandes escenografías para sostener la atención de su audiencia.

El antecedente: su pódcast en YouTube y el giro hacia entrevistas

El anuncio no parte de cero. Magaly ya tiene presencia en YouTube con Magaly Medina: El pódcast, formato que estrenó en 2024 y que se diferencia de su programa de televisión: en lugar de informes de espectáculos, se enfoca en entrevistas y conversaciones personales con figuras públicas.

PUBLICIDAD

En ese espacio digital, según el texto proporcionado, han participado invitados como el cirujano argentino Andrés Freschi, Natalie Vértiz, Ricardo Mendoza, Alessandra Belaunde, Keiko Fujimori, Eva Ayllón, Josi Martínez, Xoana González, Beto Ortiz y Verónica Linares, entre otros.

Ese recorrido refuerza la idea de que Magaly ya está probando una transición: de la pantalla diaria a un formato bajo demanda, con otra narrativa y otra relación con el público.

Xoana González, en una entrevista en el podcast de Magaly Medina, detalla sus múltiples propiedades adquiridas gracias a su trabajo en OnlyFans.