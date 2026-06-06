Zoila La Rosa ensaya una explicación sobre su ausencia en la selección peruana de Rizola: “De repente no tengo el perfil que él necesita”

Zoila La Rosa señaló que Antonio Rizola nunca se ha comunicado con ella para que integre la selección peruana.

La selección peruana femenina de vóley atraviesa un momento particular en el inicio del proceso de Antonio Rizola. A las ausencias de varias jugadoras de experiencia que decidieron rechazar la convocatoria para los próximos compromisos internacionales, se suma un caso que continúa generando interrogantes: la no consideración de Zoila La Rosa, una de las armadoras más destacadas del país en la última década y que desde hace varios años desarrolla su carrera profesional en la exigente liga francesa.

La experimentada levantadora de 36 años no figura entre las convocadas para la Copa América ni para el Campeonato Sudamericano, situación que ha llamado la atención debido a su trayectoria y vigencia competitiva en Europa. Más aún porque, según reveló la propia voleibolista, Antonio Rizola nunca se comunicó con ella para conocer su disposición de integrar el seleccionado nacional.

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“Él no conversó conmigo. Nunca he tenido un mensaje de él, ni WhatsApp ni nada, ni nada por el estilo. Nunca he conversado con él. Solo cuando hemos jugado en contra, cuando él entrenaba a Colombia”, señaló La Rosa en declaraciones al programa 'Quinto Set’.

La voleibolista peruana Zoila La Rosa intentó encontrar explicación a su ausencia en la consideración de Antonio Rizola en la selección peruana. Crédito: Instagram La Cátedra Deportes.

La situación resulta todavía más llamativa si se considera la coyuntura que atraviesa la selección. Rizola ha tenido que lidiar con múltiples bajas para los torneos que se aproximan y, pese a ello, no ha recurrido a una jugadora que cuenta con amplia experiencia internacional y que históricamente ha sido una de las referentes de Perú en la posición de armadora.

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La sorpresa creció aún más cuando, meses atrás, el entrenador brasileño fue consultado precisamente sobre la posibilidad de convocar a Zoila La Rosa. Durante una entrevista con el mismo espacio digital, Rizola respondió con un escueto y contundente “No”. Lejos de profundizar en los motivos de su decisión, evitó dar explicaciones e incluso advirtió que abandonaría la conversación si continuaban preguntándole sobre el tema.

Pese a ello, La Rosa optó por tomar la situación con serenidad y trató de encontrar una explicación a la postura del seleccionador. “De repente no tengo el perfil que él necesita. De repente necesita chicas jóvenes. A mí no me molesta, yo apoyando a las que están. Después si a él le molesta que me nombren o no, eso no es problema mío y es problema de él”, manifestó.

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Zoila La Rosa no juega con la selección peruana desde hace varios años. Crédito: RPP

Zoila La Rosa habría aceptado el llamado

Lejos de mostrar resentimiento por no haber sido considerada, Zoila La Rosa dejó claro que hubiera aceptado una eventual convocatoria para defender nuevamente la camiseta peruana.

“Si me hubieran llamado, ahora estaría entrenando en Videna. Yo creo que para muchas deportistas es una ilusión y un sueño jugar por el equipo nacional. Yo siempre he estado dispuesta”, comentó.

Asimismo, explicó que, en caso no hubiera estado en condiciones físicas o emocionales para integrarse al seleccionado, también lo habría comunicado de manera transparente al comando técnico.

“Por otro lado, si no hubiera estado bien, también lo hubiera dicho. A veces la gente no sabe, pero las jugadoras tenemos psicólogo y cuando no estamos bien, el psicólogo te lo da”, agregó.

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Zoila La Rosa analizó dejar Francia tras más de 10 años y volver a la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Instagram

Por ahora, Antonio Rizola ha apostado por una nueva generación de armadoras. Yadhira Anchante aparece como la principal candidata para asumir la titularidad, mientras que Lucía Magallanes y María José Rojas completan la nómina de levantadoras convocadas para los próximos desafíos internacionales.

9 jugadoras han rechazado el llamado de Rizola

La ausencia de Zoila La Rosa adquiere mayor relevancia en un contexto marcado por las numerosas bajas que ha sufrido la selección peruana femenina en las últimas semanas.

Hasta el momento, nueve voleibolistas han declinado la convocatoria de Antonio Rizola por diferentes motivos. La lista está encabezada por Maguilaura Frías y Ángela Leyva, dos de las principales figuras del voleibol nacional en el extranjero.

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A ellas se suman Esmeralda Sánchez, Ysabella Sánchez, Fabiana Távara, Maricarmen Guerrero, Flavia Montes, Clarivett Yllescas y Angélica Aquino.

Las 9 ausencias de la selección peruana de vóley para la Copa Sudamericana y Campeonato Sudamericano 2026.