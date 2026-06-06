Caso Lizeth Marzano: demoran cuatro meses en realizar pericias al auto con el que Adrián Villar la atropelló

La imagen muestra la reconstrucción del atropello que causó la muerte de Lizeth Marzano, junto a una captura de Adrián Villar, mientras la Fiscalía revisa pruebas para determinar responsabilidades. (Composición: Infobae Perú)

El pasado 17 de febrero, la atleta peruana Lizeth Marzano Noguera perdió la vida tras ser atropellada mientras practicaba deporte en la avenida Camino Real, en San Isidro. El conductor, Adrián Alonso Villar Chirinos, de 21 años, no detuvo el vehículo tras el impacto.

Las imágenes analizadas por las autoridades muestran que el automóvil cruzó una luz roja y cambió de trayectoria antes de embestir a la deportista. Luego del incidente, Villar se retiró del lugar sin prestar ayuda.

La investigación inicial se centró en la conducta del conductor antes y después del hecho. El registro de cámaras reveló el desplazamiento del automóvil y la secuencia de los hechos, mientras que el análisis del teléfono móvil de Villar permitió identificar llamadas realizadas tras el accidente. La primera comunicación registrada fue con su padre, lo que abrió una línea de análisis sobre la conducta posterior al siniestro.

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El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Villar, medida que fue ratificada al desestimarse el recurso de apelación de la defensa. Se le imputan los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente. La familia de la víctima sostiene que existen elementos para que la calificación penal sea revisada, en tanto la investigación continúa.

El juez Adolfo Fernando Farfán Calderón, titular del 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, decidió suspender hasta mañana miércoles 4 de marzo, a las 21:00 horas, la audiencia de lectura de resolución sobre el pedido de prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos, quien es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga, tras el atropello y muerte de la atleta Lizeth Katherine Marzano Noguera.

Pericias al vehículo cuatro meses después

Cuatro meses después del accidente, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía realizaron la prueba de luminol al auto Chevrolet involucrado en la muerte de Lizeth Marzano. La diligencia incluyó la inspección de las piezas del vehículo, que habían sido recogidas por familiares de la víctima en la ruta de escape de Villar. La revisión confirmó que los accesorios correspondían al automóvil utilizado el 17 de febrero.

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La prueba de luminol, generalmente aplicada en condiciones nocturnas, arrojó resultado negativo para rastros de sangre en el capó, parabrisas, ruedas y otras partes. Ante ello, la defensa de la familia Marzano expresó su preocupación por la posibilidad de que el auto haya sido manipulado antes de las pericias. El abogado Julio Mendoza señaló que la entrega del vehículo se realizó dos días después del incidente, lo que podría explicar la ausencia de indicios biológicos.

La diligencia se desarrolló en el parque El Porvenir de La Victoria, a corta distancia de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. El auto, propiedad de la periodista Marisel Linares, permanecía bajo custodia desde su traslado a la unidad policial.

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Durante ese tiempo, el vehículo fue objeto de un robo de emblema y permaneció cubierto para la prueba técnica. La defensa de Linares estuvo presente en la inspección, aunque no la representación legal de Villar.

¿Cómo va el proceso judicial?

En el plano judicial, la defensa de Villar argumentó que podría corresponder la suspensión de la pena conforme al decreto legislativo 1585, dado que el acusado es menor de 25 años y no tiene antecedentes. Sin embargo, el tribunal consideró que la huida del lugar y el cambio de vestimenta tras el accidente constituyen factores que impiden anticipar un pronóstico favorable de conducta futura.

Durante el proceso, el tribunal concluyó que la prisión preventiva es proporcional y necesaria dada la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga. La expectativa ahora está puesta en que la Fiscalía concluya la investigación preparatoria, presente la acusación y avance hacia la etapa de juicio antes de la fecha de vencimiento de la prisión preventiva, fijada para diciembre de este año.

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