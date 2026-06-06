PCM exhorta a la ciudadanía a respetar los resultados de las urnas: PNP y FF.AA. custodiarán locales y material electoral

A un día de la segunda vuelta presidencial, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitió un pronunciamiento en el que reafirmó el compromiso del Gobierno con el respeto a la democracia y al proceso electoral que se desarrollará este domingo 7 de junio en todo el país.
Mediante el comunicado, el Ejecutivo señaló que viene cumpliendo las responsabilidades que le asigna la Constitución para garantizar el normal desarrollo de los comicios. En ese sentido, destacó que se han adoptado medidas orientadas a resguardar la seguridad de los locales de votación y del material electoral utilizado durante la jornada.
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El pronunciamiento precisa que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) ya se encuentran desplegadas a nivel nacional para cumplir labores de protección y vigilancia. Estas acciones buscan asegurar que el proceso electoral se desarrolle con normalidad y que los organismos electorales puedan desempeñar sus funciones sin contratiempos.
Resguardo durante todo el proceso electoral
La PCM informó que las labores de seguridad no se limitarán únicamente al día de la votación. Según detalló, el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continuará durante las etapas posteriores del proceso electoral, incluyendo la custodia de las ánforas y demás material utilizado en los comicios.
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Asimismo, el Gobierno indicó que se han dispuesto oportunamente los recursos presupuestales necesarios para que las entidades responsables de la organización y supervisión electoral cumplan adecuadamente sus funciones. Entre ellas figuran la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), así como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
El Ejecutivo sostuvo que el trabajo articulado entre estas instituciones contribuye a fortalecer la seguridad, la transparencia y la confianza ciudadana en un proceso considerado clave para la elección del próximo presidente de la República.
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Llamado a respetar la voluntad popular
En la parte final del comunicado, la Presidencia del Consejo de Ministros hizo un llamado a la ciudadanía para que respete los resultados que arrojen las urnas una vez concluido el proceso electoral y se conozcan los resultados oficiales.
La entidad exhortó a los peruanos a actuar con responsabilidad y espíritu democrático durante esta etapa, destacando que el respeto a la voluntad popular constituye uno de los pilares fundamentales del sistema democrático. Asimismo, señaló que la unidad de la población será importante para afrontar los retos del país en los próximos años.
“El trabajo articulado de las instituciones del Estado contribuye a fortalecer la seguridad, la transparencia y la confianza ciudadana durante este proceso democrático”, señala el pronunciamiento. Además, el Ejecutivo remarcó que respetar la decisión expresada por los ciudadanos en las urnas será fundamental para preservar la estabilidad y continuar construyendo oportunidades para todos los peruanos.
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¿Cuándo se anunciarán los resultados de la segunda vuelta?
El JNE anunció que los resultados oficiales de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú se proclamarán a mediados de julio. Esta fecha responde a la necesidad de resolver actas observadas, realizar audiencias de incremento de votos y coordinar con los 60 jurados electorales especiales distribuidos a nivel nacional. El procedimiento contempla la revisión de los votos impugnados y las actas con observaciones en audiencias públicas, tras lo cual el JNE emite el anuncio oficial para los cargos de presidente y vicepresidente.
Durante la primera vuelta, celebrada en abril, se registró un número elevado de actas observadas debido a la participación de más organizaciones políticas y la elección simultánea de senadores y diputados. En la segunda vuelta, los jurados especiales replicarán el proceso de revisión y resolución de actas. Para los cargos legislativos, la proclamación de resultados se realizará primero a nivel de los jurados especiales y, posteriormente, el JNE otorgará las credenciales a los representantes electos, lo que está previsto para junio.
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El día de la segunda vuelta, la Asociación Civil Transparencia desplegará más de cinco mil observadores en todo el país y realizará un conteo rápido cuyos resultados se anunciarán a las 8:00 p.m. Además, consultoras como Ipsos y Datum Internacional difundirán datos preliminares basados en encuestas a boca de urna desde las 5:00 p.m. Estos resultados preliminares ofrecerán una estimación inicial, pero el resultado oficial solo se confirmará con la resolución de todas las actas y la proclamación formal del JNE a mediados de julio.
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