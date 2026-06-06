Perú

PCM exhorta a la ciudadanía a respetar los resultados de las urnas: PNP y FF.AA. custodiarán locales y material electoral

El despliegue de seguridad continuará después de la jornada de votación e incluirá la custodia de ánforas y demás material utilizado en los comicios

Guardar
Google icon
Personal de la ONPE sacando material electoral de un helicóptero del Ejército del Perú. (Foto: IG/@ONPE)
Personal de la ONPE sacando material electoral de un helicóptero del Ejército del Perú. (Foto: IG/@ONPE)

A un día de la segunda vuelta presidencial, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitió un pronunciamiento en el que reafirmó el compromiso del Gobierno con el respeto a la democracia y al proceso electoral que se desarrollará este domingo 7 de junio en todo el país.

Mediante el comunicado, el Ejecutivo señaló que viene cumpliendo las responsabilidades que le asigna la Constitución para garantizar el normal desarrollo de los comicios. En ese sentido, destacó que se han adoptado medidas orientadas a resguardar la seguridad de los locales de votación y del material electoral utilizado durante la jornada.

PUBLICIDAD

El pronunciamiento precisa que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) ya se encuentran desplegadas a nivel nacional para cumplir labores de protección y vigilancia. Estas acciones buscan asegurar que el proceso electoral se desarrolle con normalidad y que los organismos electorales puedan desempeñar sus funciones sin contratiempos.

PCM reafirma compromiso con la democracia y garantiza seguridad para la segunda vuelta electoral del 7 de junio. (Foto: X/@PCM)
PCM reafirma compromiso con la democracia y garantiza seguridad para la segunda vuelta electoral del 7 de junio. (Foto: X/@PCM)

Resguardo durante todo el proceso electoral

La PCM informó que las labores de seguridad no se limitarán únicamente al día de la votación. Según detalló, el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continuará durante las etapas posteriores del proceso electoral, incluyendo la custodia de las ánforas y demás material utilizado en los comicios.

PUBLICIDAD

Asimismo, el Gobierno indicó que se han dispuesto oportunamente los recursos presupuestales necesarios para que las entidades responsables de la organización y supervisión electoral cumplan adecuadamente sus funciones. Entre ellas figuran la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), así como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El Ejecutivo sostuvo que el trabajo articulado entre estas instituciones contribuye a fortalecer la seguridad, la transparencia y la confianza ciudadana en un proceso considerado clave para la elección del próximo presidente de la República.

Efectivos de las Fuerzas Armadas de Perú hablando con personal de ONPE. (Foto: IG/@ONPE)
Efectivos de las Fuerzas Armadas de Perú hablando con personal de ONPE. (Foto: IG/@ONPE)

Llamado a respetar la voluntad popular

En la parte final del comunicado, la Presidencia del Consejo de Ministros hizo un llamado a la ciudadanía para que respete los resultados que arrojen las urnas una vez concluido el proceso electoral y se conozcan los resultados oficiales.

La entidad exhortó a los peruanos a actuar con responsabilidad y espíritu democrático durante esta etapa, destacando que el respeto a la voluntad popular constituye uno de los pilares fundamentales del sistema democrático. Asimismo, señaló que la unidad de la población será importante para afrontar los retos del país en los próximos años.

“El trabajo articulado de las instituciones del Estado contribuye a fortalecer la seguridad, la transparencia y la confianza ciudadana durante este proceso democrático”, señala el pronunciamiento. Además, el Ejecutivo remarcó que respetar la decisión expresada por los ciudadanos en las urnas será fundamental para preservar la estabilidad y continuar construyendo oportunidades para todos los peruanos.

Policía Nacional del Perú resguarda el ingreso de material electoral a un centro de votación. (Foto: IG/@ONPE)
Policía Nacional del Perú resguarda el ingreso de material electoral a un centro de votación. (Foto: IG/@ONPE)

¿Cuándo se anunciarán los resultados de la segunda vuelta?

El JNE anunció que los resultados oficiales de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú se proclamarán a mediados de julio. Esta fecha responde a la necesidad de resolver actas observadas, realizar audiencias de incremento de votos y coordinar con los 60 jurados electorales especiales distribuidos a nivel nacional. El procedimiento contempla la revisión de los votos impugnados y las actas con observaciones en audiencias públicas, tras lo cual el JNE emite el anuncio oficial para los cargos de presidente y vicepresidente.

Durante la primera vuelta, celebrada en abril, se registró un número elevado de actas observadas debido a la participación de más organizaciones políticas y la elección simultánea de senadores y diputados. En la segunda vuelta, los jurados especiales replicarán el proceso de revisión y resolución de actas. Para los cargos legislativos, la proclamación de resultados se realizará primero a nivel de los jurados especiales y, posteriormente, el JNE otorgará las credenciales a los representantes electos, lo que está previsto para junio.

Una fotografía compuesta muestra al candidato izquierdista peruano Roberto Sánchez y a la candidata presidencial de derecha Keiko Fujimori hablando durante un debate televisado previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de junio, en Lima, Perú, el 31 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque
Una fotografía compuesta muestra al candidato izquierdista peruano Roberto Sánchez y a la candidata presidencial de derecha Keiko Fujimori hablando durante un debate televisado previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de junio, en Lima, Perú, el 31 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

El día de la segunda vuelta, la Asociación Civil Transparencia desplegará más de cinco mil observadores en todo el país y realizará un conteo rápido cuyos resultados se anunciarán a las 8:00 p.m. Además, consultoras como Ipsos y Datum Internacional difundirán datos preliminares basados en encuestas a boca de urna desde las 5:00 p.m. Estos resultados preliminares ofrecerán una estimación inicial, pero el resultado oficial solo se confirmará con la resolución de todas las actas y la proclamación formal del JNE a mediados de julio.

Temas Relacionados

Segunda vueltaJosé BalcázarResultados eleccionesperu-politica

Más Noticias

Melgar ejerce una operación novedosa: incorporó a préstamo al mediocentro ecuatoriano Kevin Minda para encarar Liga 1 2026

El club más importante de la ciudad de Arequipa ha sumado a sus filas al ‘Káiser’, volante central con adaptabilidad defensiva para el Torneo Clausura 2026. Llega en calidad de préstamo con opción a compra

Melgar ejerce una operación novedosa: incorporó a préstamo al mediocentro ecuatoriano Kevin Minda para encarar Liga 1 2026

Hoy semifinal de ‘La Granja VIP’: estos son los nominados del reality y así puedes votar por ellos

Mónica Torres, Pamela López, Paul Michael y Diego Chávarri son los nuevos nominados del reality de convivencia de Panamericana.

Hoy semifinal de ‘La Granja VIP’: estos son los nominados del reality y así puedes votar por ellos

La segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez ya comenzó: Nueva Zelanda registró el primer voto peruano del mundo

En Wellington y Auckland se habilitaron mesas para cientos de ciudadanos peruanos inscritos en el padrón electoral, mientras autoridades diplomáticas acompañan el desarrollo del sufragio en los primeros puntos del planeta

La segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez ya comenzó: Nueva Zelanda registró el primer voto peruano del mundo

Cinco cosas que debes saber antes de ir a votar este domingo 7 de junio en la segunda vuelta

Llevar el DNI, revisar si tu local cambió entre otras claves para que tu voto cuente este domingo 7 de junio. Más de 27 millones de peruanos están habilitados para sufragar entre las 07:00 y las 17:00 horas

Cinco cosas que debes saber antes de ir a votar este domingo 7 de junio en la segunda vuelta

Segunda vuelta en Perú EN VIVO: minuto a minuto del desarrollo electoral y apertura de mesas en el extranjero

Miles de peruanos acudirán a las urnas, en una jornada donde la logística, la seguridad y la transparencia serán los ejes centrales antes de conocerse las cifras preliminares y el primer flash electoral

Segunda vuelta en Perú EN VIVO: minuto a minuto del desarrollo electoral y apertura de mesas en el extranjero
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

JNE insta a Fuerza Popular y Juntos por el Perú a esperar resultados de las Elecciones 2026 con paciencia y responsabilidad

JNE insta a Fuerza Popular y Juntos por el Perú a esperar resultados de las Elecciones 2026 con paciencia y responsabilidad

JNE declara “inviable” pedido de Delia Espinoza para que se le permita votar en segunda vuelta

JNJ publica resolución que blinda a Patricia Benavides en el caso Valkiria

Jefe interino de la ONPE revela que renunciará a la institución el próximo 3 de julio

JEE rechaza pedido de Delia Espinoza para excluir a Fernando Rospigliosi

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina confiesa que evalúa dejar ATV y enfocarse en su streaming: “Ya me harté”

Magaly Medina confiesa que evalúa dejar ATV y enfocarse en su streaming: “Ya me harté”

Yaco Eskenazi explica por qué dejó la conducción de ‘La Granja VIP’: “No soportaba tener que ocultarle cosas a los participantes”

Magaly Medina habla tras la muerte de su exabogado Iván Paredes y revive su distanciamiento: “En la tierra todo se paga”

Magaly Medina afirma que María Pía Copello no debió dejar la televisión por el streaming: “Ha sido mal acosejada”

Madre de Stephanie Cayo es acusada de agresión verbal por su sobrina: “No me importa cuánta apariencia quieras proteger”

DEPORTES

Melgar ejerce una operación novedosa: incorporó a préstamo al mediocentro ecuatoriano Kevin Minda para encarar Liga 1 2026

Melgar ejerce una operación novedosa: incorporó a préstamo al mediocentro ecuatoriano Kevin Minda para encarar Liga 1 2026

¿Qué resultados necesita Perú para lograr la hazaña de meterse a la zona de repechaje en la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2026?

Perú vs Bolivia: día, hora y canal TV del partido en el Callao por la última jornada de la Liga de Naciones Femenina

A qué hora juega Venezuela vs Turquía HOY: partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Ecuador vs Guatemala: partido amistoso por fecha FIFA previo al Mundial 2026