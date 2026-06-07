Elecciones 2026: a qué hora abren y cierran las mesas de votación este domingo 7 de junio

Un trabajador electoral ayuda a una persona a emitir su voto en un colegio electoral, después de que las elecciones generales de Perú se extendieran a un segundo día en algunos recintos de la capital debido a la tardía instalación de las mesas de votación y la ausencia de ciudadanos asignados para recibir a los votantes, en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Este domingo 7 de junio de 2026, Perú realizará la Segunda Elección Presidencial 2026. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fijó un horario único de votación en el territorio nacional: de 07:00 a 17:00 horas. Para evitar contratiempos, la entidad recomendó a los electores verificar con anticipación su local y mesa, y acudir con tiempo para ubicar el aula asignada y completar el proceso sin apuros.

Aunque el horario de votación empieza a las 07:00, los locales de votación abrirán desde las 06:00 para que los miembros de mesa instalen las mesas de sufragio y se ordene el ingreso de los electores. La ONPE informó esa apertura anticipada como parte de la logística de la jornada electoral.

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Si tienes dudas sobre la vigencia de tu documento, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) emitió una resolución jefatural que prorrogó de manera excepcional la vigencia del DNI vencido o por vencer hasta el 7 de junio de 2026, con el objetivo de facilitar la identificación y el voto.

Horario oficial de la votación en Perú

La ONPE estableció que el sufragio se realizará este domingo 7 de junio entre las 07:00 y las 17:00 en todo el país. Por ello es recomendable que todos los peruanos acudan temprano a sufragar y evita llegar al cierre. Si vas en familia o dependes de transporte público, planifica el traslado con margen. En procesos anteriores, los organismos electorales han insistido en la importancia de distribuir la asistencia durante el día para reducir colas en horas punta.

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¿Qué pasa con las actas observadas? El procedimiento que sigue el JNE tras las elecciones. (Foto: JNE)

Dónde votar: atento a los cambios de lugar de votación

Para saber dónde te toca votar (local, dirección y número de mesa), la ONPE habilitó la consulta oficial para electores y miembros de mesa en la plataforma: consultaelectoral.onpe.gob.pe. La entidad comunicó que ahí se puede revisar la asignación del local de votación y la lista definitiva de miembros de mesa, ingresando los datos solicitados.

La recomendación es hacer la consulta hoy —no esperar al domingo— y guardar una captura con la dirección exacta. En Lima, además, se reportaron cambios puntuales de locales y reubicaciones para algunos electores, por lo que la verificación previa reduce el riesgo de ir a un punto equivocado.

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Los aspirantes a la presidencia de Perú Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por Perú, se dan la mano antes de un debate presidencial en Lima, Perú, el domingo 31 de mayo de 2026. (AP Foto/Martin Mejia)

Multas por no votar

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recuerda que la omisión al sufragio genera multa y que el monto se determina por el distrito de residencia, de acuerdo con un cuadro diferenciado por nivel de pobreza.

Para las Elecciones Generales 2026, el JNE detalló una escala referencial: S/ 110 para distritos “no pobre”, S/ 55 para distritos “pobre” y S/ 27,50 para distritos “pobre extremo”, según clasificación del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El organismo también informó que quienes fueron designados miembros de mesa y no cumplen con su deber enfrentan una multa única de S/ 275.

El pago y consulta de multas puede realizarse en las plataformas del JNE, que también centraliza trámites como dispensas en casos justificados.

Ley seca se apliaca hasta el 8 de junio

El Jurado Nacional de Elecciones informó que desde el sábado 6 de junio a las 08:00 rige la ley seca, que prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas, medida que se extiende hasta el lunes 8 de junio a las 08:00, de acuerdo con lo reportado por medios peruanos que recogen las disposiciones electorales vigentes.

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Dado que la fiscalización y los horarios pueden variar por operativos locales, la recomendación para comercios es verificar las comunicaciones del municipio y del JNE en su jurisdicción.

La prohibiciones durante la jornada de votación

El JNE informó que desde las 00:00 del lunes 1 de junio quedó prohibida la publicación o difusión de encuestas y proyecciones sobre resultados electorales en medios de comunicación, en el marco de las restricciones establecidas por la Ley Orgánica de Elecciones.

Además, el organismo recordó que durante el día de la elección también existen prohibiciones vinculadas al orden público: entre las 07:00 y las 17:00 se restringen reuniones de electores en un radio menor de 100 metros de una mesa de sufragio, y se prohíben espectáculos públicos, según el anuncio oficial del JNE.

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Resultados oficiales ONPE

La ONPE informó que los resultados se publican conforme se procesan actas electorales en sus centros de cómputo y que habilita el acceso a los resultados oficiales en el portal: resultadoelectoral.onpe.gob.pe.

Según la comunicación institucional, el enlace se activa desde las 18:00 y permite consultar resultados generales y desagregados, así como las actas en formato digital. Para el seguimiento, la recomendación es usar únicamente canales oficiales, debido al volumen de desinformación típico de las noches electorales.

No cometas estos errores al votar este domingo

Para reducir errores y demoras el domingo 7 de junio, estas son pautas prácticas que se desprenden de las recomendaciones recurrentes de los organismos electorales y de la logística descrita por la ONPE:

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Llega con tiempo y verifica el aula: el local abre desde las 06:00 y la votación empieza a las 07:00. Ubica la puerta de ingreso y el pabellón antes de hacer la fila.

Lleva tu DNI: Reniec prorrogó de forma excepcional la vigencia del DNI vencido o por vencer hasta el 7 de junio de 2026, pero debes portar el documento para identificarte en mesa.

Confirma tu local antes de salir: consulta tu local y número de mesa en consultaelectoral.onpe.gob.pe y guarda la dirección.

Respeta la secuencia en mesa: entrega el DNI cuando te lo soliciten, verifica que te entreguen la cédula correspondiente, marca con claridad tu opción dentro del recuadro y sigue las instrucciones de doblado y depósito del voto.

Evita propaganda y aglomeraciones cerca de mesas: el JNE recordó restricciones alrededor de los locales y mesas durante la jornada.

No uses fuentes no oficiales para “resultados”: la ONPE publica el conteo conforme procesa actas desde resultadoelectoral.onpe.gob.pe.