¿Eres personero de Juntos Por el Perú o Fuerza Popular? Esto es lo que puedes y no puedes hacer durante las elecciones del domingo

Miembros de mesa realizan el conteo de votos de las cédulas electorales, mientras un personero de Fuerza Popular graba el proceso con un smartphone, asegurando la transparencia electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pocas horas de la segunda vuelta presidencial 2026, miles de ciudadanos se preparan para cumplir una función clave durante la jornada electoral: ser personeros de mesa de las organizaciones políticas que disputan la Presidencia de la República. Tanto Juntos Por el Perú como Fuerza Popular han acreditado representantes en los locales de votación con el objetivo de supervisar el desarrollo de los comicios y resguardar los intereses de sus agrupaciones.

La presencia de los personeros es considerada una pieza importante para garantizar la transparencia y la confianza en el proceso electoral. Sin embargo, muchas personas que asumirán este rol por primera vez aún tienen dudas sobre cuáles son sus atribuciones, qué acciones están permitidas y cuáles podrían generar sanciones o incluso su retiro de la mesa de sufragio. Con la jornada electoral cada vez más cerca, es fundamental conocer las reglas que rigen su participación.

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¿Qué es un personero de mesa y cuál es su función durante las elecciones?

Los personeros pueden documentar el conteo de votos, pero no realizar transmisiones en vivo desde las mesas de sufragio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El personero de mesa es un ciudadano acreditado por una organización política para representarla ante una mesa de sufragio durante el proceso electoral. Su principal tarea consiste en observar y fiscalizar el desarrollo de la votación, verificando que cada etapa se realice conforme a las normas establecidas.

De acuerdo con las disposiciones electorales, el personero no forma parte de la autoridad electoral ni tiene poder de decisión sobre el funcionamiento de la mesa. La máxima autoridad durante la jornada son los miembros de mesa, quienes están encargados de la instalación, conducción del sufragio y escrutinio de votos.

Para ejercer sus funciones, el personero debe encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), tener expedito su derecho al voto y portar la credencial otorgada por la organización política que representa. Además, deberá exhibir tanto su Documento Nacional de Identidad (DNI) como dicha acreditación cuando le sea requerida.

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Los personeros pueden permanecer en la mesa durante tres momentos fundamentales del proceso electoral:

Instalación de la mesa.

Desarrollo del sufragio.

Escrutinio de votos.

Su labor también incluye alertar sobre situaciones que consideren irregulares o que puedan afectar la transparencia del proceso.

No todas las personas pueden asumir este cargo. La normativa establece que están impedidos de ser personeros:

Los candidatos participantes en la elección.

Los miembros de mesa.

El personal de los organismos que integran el sistema electoral.

Los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú en actividad.

Lo que sí y lo que no puede hacer un personero el día de la votación

Elecciones: así funcionan los personeros y este es su rol en la vigilancia del proceso de votación. (Foto: Agencia Andina)

Durante la jornada electoral, los personeros cuentan con facultades específicas destinadas a garantizar la fiscalización del proceso. Entre las acciones permitidas se encuentran:

Firmar las cédulas de sufragio si así lo consideran conveniente.

Firmar la lista de electores.

Firmar las actas electorales.

Presentar observaciones o reclamos cuando detecten una presunta irregularidad.

Impugnar la identidad de un elector si existen motivos debidamente fundamentados.

Presenciar la lectura de los votos durante el escrutinio.

Observar el contenido de las cédulas de sufragio.

Solicitar una copia o ejemplar del acta electoral.

Estas facultades permiten a los representantes de las organizaciones políticas realizar un seguimiento cercano de cada etapa de la elección sin interferir en las funciones de los miembros de mesa.

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Sin embargo, también existen prohibiciones expresas que deben respetarse para evitar afectar el orden del proceso electoral. Entre las conductas que no están permitidas destacan:

Preguntar a los electores por quién votaron.

Manipular el material electoral.

Intervenir en las labores propias de los miembros de mesa.

Realizar discusiones dentro del aula de votación.

Formular cuestionamientos sobre hechos que no presenciaron directamente.

Hacer propaganda o campaña electoral durante la jornada.

El incumplimiento de estas disposiciones puede tener consecuencias inmediatas. Si un personero altera el orden o incumple las reglas establecidas, los miembros de mesa pueden acordar su retiro del espacio donde se desarrolla la votación. En ese escenario, la organización política tiene la posibilidad de reemplazarlo por otro representante debidamente acreditado.

Las autoridades electorales también recuerdan que existen herramientas de capacitación para quienes ejercerán esta función. A través de la plataforma educativa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los ciudadanos pueden acceder a cursos virtuales dirigidos específicamente a electores, miembros de mesa y personeros, con información sobre procedimientos, derechos y responsabilidades durante el día de la elección.

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Con millones de peruanos convocados a las urnas para definir quién conducirá el país durante los próximos cinco años, la participación de los personeros de mesa, junto con el trabajo de los organismos electorales y los miembros de mesa, será uno de los elementos que acompañará el desarrollo de una de las jornadas más importantes del calendario democrático nacional.