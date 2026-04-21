Perú

Junta Nacional de Justicia declara vacante el cargo de jefe de la ONPE tras renuncia de Piero Corvetto

El máximo órgano de la judicatura oficializó la salida del funcionario luego de aceptar su dimisión, lo que marca un cambio en la conducción del ente electoral

Guardar
La Junta Nacional de Justicia declaró vacante el cargo de jefe de la ONPE tras aceptar la renuncia de Piero Corvetto, en respuesta a las irregularidades en el reparto y traslado del material electoral durante los comicios del 12 de abril
La Junta Nacional de Justicia declaró vacante el cargo de jefe de la ONPE tras aceptar la renuncia de Piero Corvetto, en respuesta a las irregularidades en el reparto y traslado del material electoral durante los comicios del 12 de abril

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió este lunes declarar vacante el cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) luego de aceptar la renuncia presentada por Piero Corvetto a raíz de las irregularidades en el reparto y traslado del material electoral.

La decisión, formalizada mediante la Resolución N.º 119-2026-PLENO-JNJ, oficializa la salida de Corvetto, designado en el cargo en 2020 y ratificado para un segundo periodo en 2024.

La resolución precisa que la vacancia no afecta la investigación preliminar abierta que pesa sobre el saliente funcionario, la cual sigue bajo trámite.

La decisión del máximo órgano de la judicatura también dispone notificar la vacancia al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a la propia ONPE y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

Un documento oficial blanco con el escudo del Perú, el título "Junta Nacional de Justicia", texto impreso y varias firmas autógrafas en la parte inferior
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) declaró la vacancia de la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras la renuncia de Piero Corvetto Salinas. (Infobae)

Los fallos logísticos provocaron que se extienda el sufragio en forma inédita un día más, y que se abra una investigación de la fiscalía por presunta colusión.

Corvetto envió su carta de renuncia a la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, en la que pide poner fin a su designación asumida en 2020 y, a pesar de que el proceso electoral se encuentra en pleno escrutinio de resultados, y a la espera de definir a los dos candidatos presidenciales que se medirán en la segunda vuelta fijada para el 7 de junio.

El funcionario dijo que “luego de los problemas técnicos operativos suscitados en el despliegue del material electoral” en Lima, considera “necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada”, en el interés que se organice y ejecute la segunda vuelta de la elección presidencial en un “contexto de mayor confianza ciudadana” con la ONPE.

Minutos después de publicarse la carta de dimisión, el pleno de la JNJ aceptó su renuncia por unanimidad y comunicó del acuerdo a los organismos del sistema electoral peruano.

En su carta, Corvetto insistió en que los problemas ocurridos el día de los comicios, el pasado 12 de abril, constituyen una situación que le impide continuar en el cargo.

Piero Corvetto, hombre de cabello gris y gafas marrones, habla en un micrófono en una mesa de conferencias con botellas de agua
La salida de Corvetto no detiene las investigaciones preliminares por presunta colusión y fallos logísticos, las cuales continúan tanto en la JNJ como en la Fiscalía y el JNE

La falta de material electoral causó grandes retrasos en la apertura de numerosos colegios en la capital Lima el día de las elecciones, que fueron hasta de cinco horas, e incluso trece de ellos no pudieron abrir hasta el día siguiente, en una inédita decisión para que 52.000 electores tuviesen la oportunidad de sufragar.

Esta situación, unida también con una serie de informalidad en el traslado de los votos emitidos a los almacenes que ha llevado a que se extraviaran cajas que aparecieron luego en programas de televisión, provocó el rechazo de diversos sectores políticos y el pedido de nulidad de los comicios por parte de Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, que luego planteó realizar unos comicios complementarios.

El exalcalde, que ha llamado a Corvetto criminal y ha exigido su inmediata captura y encarcelamiento, disputa voto a voto la opción a pasar a segunda vuelta con el Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, para enfrentarse en la segunda vuelta a Keiko Fujimori, que fue la más votada con 17 % de los votos válidos.

“Como servidor público no basta con actuar de acuerdo con ley (…) lo más importante es que (…) pueda contribuir a la estabilidad democrática y al mejor futuro de mi país. Y, en esta coyuntura, no me encuentro en situación de ofrecerle ello a mi patria”, expresó.

Igualmente, Corvetto dijo esperar que su renuncia contribuya a generar un clima de mayor confianza hacia las elecciones, dado que los preparativos para la segunda vuelta presidencial ya han comenzado y restan solo semanas para su realización.

El renunciante funcionario reiteró su “total y entera disponibilidad” a las investigaciones abiertas por este caso, tanto en la Fiscalía como en la JNJ y el JNE, el máximo tribunal electoral en el país. 

Temas Relacionados

Piero CorvettoONPEperu-politica

Más Noticias

¿Renuncia del jefe de la ONPE pone en riesgo segunda vuelta de las Elecciones 2026?: “El proceso se fundamenta en la confianza”, asegura experto

La dimisión de Piero Corvetto tras las denuncias de irregularidades abre un escenario de incertidumbre en el proceso electoral peruano. José Tello señaló para Infobae Perú que ameritan medidas urgentes para garantizar transparencia y legitimidad en la segunda vuelta

¿Renuncia del jefe de la ONPE pone en riesgo segunda vuelta de las Elecciones 2026?: “El proceso se fundamenta en la confianza”, asegura experto

Tabla de máximas anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026: ¿Cuántos puntos necesita Catherine Flood para superar a Nicole Pérez?

Una particularidad del listado es que dentro del Top 10 no figura ninguna deportista nacional. La atacante de Atlético Atenea encabeza la clasificación, pero la norteamericana le pisa los talones

Tabla de máximas anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026: ¿Cuántos puntos necesita Catherine Flood para superar a Nicole Pérez?

Universitario vs Deportivo Garcilaso: solo 25 mil aficionados confirmados para el duelo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Descenso en la venta de entradas a un día del vital encuentro de los ‘cremas’, que jugarán sin técnico tras la abrupta salida de Javier Rabanal. Conoce todos los detalles

Universitario vs Deportivo Garcilaso: solo 25 mil aficionados confirmados para el duelo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Christian Domínguez se reencuentra con su hija y Melanie advierte: “Espero no la utilice para limpiar su pésima imagen como padre”

El cantante volvió a tener contacto con Camila después de meses de estar distanciados, en un encuentro que coincidió con el proceso legal que mantiene con la madre de su hija

Christian Domínguez se reencuentra con su hija y Melanie advierte: “Espero no la utilice para limpiar su pésima imagen como padre”

Crisis electoral en Perú EN VIVO: renuncia Piero Corvetto a la ONPE y lo último sobre el escándalo e irregularidades en las Elecciones

El jefe del organismo electoral dimitió tras las fallas logísticas del 12 de abril. Su salida se da en medio de investigaciones fiscales, presión política y cuestionamientos al proceso electoral rumbo a la segunda vuelta

Crisis electoral en Perú EN VIVO: renuncia Piero Corvetto a la ONPE y lo último sobre el escándalo e irregularidades en las Elecciones
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Renuncia del jefe de la ONPE pone en riesgo segunda vuelta de las Elecciones 2026?: “El proceso se fundamenta en la confianza”, asegura experto

¿Renuncia del jefe de la ONPE pone en riesgo segunda vuelta de las Elecciones 2026?: “El proceso se fundamenta en la confianza”, asegura experto

Crisis electoral en Perú EN VIVO: renuncia Piero Corvetto a la ONPE y lo último sobre el escándalo e irregularidades en las Elecciones

Piden renuncia de Roberto Burneo al JNE tras salida de Corvetto de la ONPE

Quién es Bernardo Pachas Serrano, el sucesor de Piero Corvetto: perfil y hoja de vida

Renunció Piero Corvetto: JPP convoca a protesta nacional y tilda de “ilegal” la decisión de la JNJ para “boicotear” elecciones

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez se reencuentra con su hija y Melanie advierte: “Espero no la utilice para limpiar su pésima imagen como padre”

Christian Domínguez se reencuentra con su hija y Melanie advierte: “Espero no la utilice para limpiar su pésima imagen como padre”

El regreso de Jesse & Joy a Perú: fecha, lugar y venta de entradas para su concierto

Magaly Medina exige sanciones tras agresión de Rodrigo Brand a equipo periodístico y romperle la cámara: “Qué mal dejan al canal”

Rodrigo Brand pide perdón tras escándalo con periodistas de Magaly Medina: "Se salió de control"

Melanie Martínez rompe en llanto tras denuncia de Christian Domínguez por violencia psicológica: “Dice que le causo depresión y ansiedad”

DEPORTES

Tabla de máximas anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026: ¿Cuántos puntos necesita Catherine Flood para superar a Nicole Pérez?

Tabla de máximas anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026: ¿Cuántos puntos necesita Catherine Flood para superar a Nicole Pérez?

Universitario vs Deportivo Garcilaso: solo 25 mil aficionados confirmados para el duelo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Felipe Vizeu confía en la recuperación inmediata de Sporting Cristal en Liga 1 2026: “Podemos luchar por el título”

¿Sigue o se va? Se definió el futuro de María Alejandra Marín en Alianza Lima para la próxima temporada

Gregorio Pérez pide tener paciencia y confianza en Universitario tras la salida de Javier Rabanal: “La ‘U’ no se ha debilitado”