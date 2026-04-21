Junta Nacional de Justicia declara vacante el cargo de jefe de la ONPE tras renuncia de Piero Corvetto

La Junta Nacional de Justicia declaró vacante el cargo de jefe de la ONPE tras aceptar la renuncia de Piero Corvetto, en respuesta a las irregularidades en el reparto y traslado del material electoral durante los comicios del 12 de abril

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió este lunes declarar vacante el cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) luego de aceptar la renuncia presentada por Piero Corvetto a raíz de las irregularidades en el reparto y traslado del material electoral.

La decisión, formalizada mediante la Resolución N.º 119-2026-PLENO-JNJ, oficializa la salida de Corvetto, designado en el cargo en 2020 y ratificado para un segundo periodo en 2024.

La resolución precisa que la vacancia no afecta la investigación preliminar abierta que pesa sobre el saliente funcionario, la cual sigue bajo trámite.

La decisión del máximo órgano de la judicatura también dispone notificar la vacancia al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a la propia ONPE y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) declaró la vacancia de la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras la renuncia de Piero Corvetto Salinas. (Infobae)

Los fallos logísticos provocaron que se extienda el sufragio en forma inédita un día más, y que se abra una investigación de la fiscalía por presunta colusión.

Corvetto envió su carta de renuncia a la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, en la que pide poner fin a su designación asumida en 2020 y, a pesar de que el proceso electoral se encuentra en pleno escrutinio de resultados, y a la espera de definir a los dos candidatos presidenciales que se medirán en la segunda vuelta fijada para el 7 de junio.

El funcionario dijo que “luego de los problemas técnicos operativos suscitados en el despliegue del material electoral” en Lima, considera “necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada”, en el interés que se organice y ejecute la segunda vuelta de la elección presidencial en un “contexto de mayor confianza ciudadana” con la ONPE.

Minutos después de publicarse la carta de dimisión, el pleno de la JNJ aceptó su renuncia por unanimidad y comunicó del acuerdo a los organismos del sistema electoral peruano.

En su carta, Corvetto insistió en que los problemas ocurridos el día de los comicios, el pasado 12 de abril, constituyen una situación que le impide continuar en el cargo.

La salida de Corvetto no detiene las investigaciones preliminares por presunta colusión y fallos logísticos, las cuales continúan tanto en la JNJ como en la Fiscalía y el JNE

La falta de material electoral causó grandes retrasos en la apertura de numerosos colegios en la capital Lima el día de las elecciones, que fueron hasta de cinco horas, e incluso trece de ellos no pudieron abrir hasta el día siguiente, en una inédita decisión para que 52.000 electores tuviesen la oportunidad de sufragar.

Esta situación, unida también con una serie de informalidad en el traslado de los votos emitidos a los almacenes que ha llevado a que se extraviaran cajas que aparecieron luego en programas de televisión, provocó el rechazo de diversos sectores políticos y el pedido de nulidad de los comicios por parte de Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, que luego planteó realizar unos comicios complementarios.

El exalcalde, que ha llamado a Corvetto criminal y ha exigido su inmediata captura y encarcelamiento, disputa voto a voto la opción a pasar a segunda vuelta con el Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, para enfrentarse en la segunda vuelta a Keiko Fujimori, que fue la más votada con 17 % de los votos válidos.

“Como servidor público no basta con actuar de acuerdo con ley (…) lo más importante es que (…) pueda contribuir a la estabilidad democrática y al mejor futuro de mi país. Y, en esta coyuntura, no me encuentro en situación de ofrecerle ello a mi patria”, expresó.

Igualmente, Corvetto dijo esperar que su renuncia contribuya a generar un clima de mayor confianza hacia las elecciones, dado que los preparativos para la segunda vuelta presidencial ya han comenzado y restan solo semanas para su realización.

El renunciante funcionario reiteró su “total y entera disponibilidad” a las investigaciones abiertas por este caso, tanto en la Fiscalía como en la JNJ y el JNE, el máximo tribunal electoral en el país.