Magaly Medina habla tras la muerte de su exabogado Iván Paredes y revive su distanciamiento: “Me jugó mal”

Magaly Medina se pronunció en su pódcast por el fallecimiento de Iván Paredes Yataco, su exabogado, y recordó el quiebre que tuvieron tras un conflicto público. YouTube: Magaly Medina El Podcast.

Magaly Medina rompió su silencio sobre el fallecimiento de Iván Paredes Yataco, su exabogado, y lo hizo con declaraciones que reactivaron el debate en redes.

En una edición reciente de su pódcast, la conductora recordó el quiebre que tuvo con quien fue su asesor legal y soltó una frase que no pasó desapercibida: “La vida a veces acá, terrenalmente se paga todo”.

Paredes Yataco murió el viernes 29 de mayo, tras varios días de internamiento por complicaciones de salud, según informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Su deceso tuvo impacto público no solo por su paso por el Estado, donde fue exjefe del INPE, sino también por su participación en casos mediáticos vinculados a figuras del espectáculo, entre ellas Yahaira Plasencia.

PUBLICIDAD

La reacción de Magaly Medina en su pódcast: “¡Qué nervios!”

El tema apareció en conversación dentro del set del pódcast de Magaly Medina. En un inicio, el tono fue ligero y hasta irónico, lo que generó risas entre los presentes.

“Mi exabogado que se estaba enfrentando conmigo se ha muerto ¡qué nervios!”, dijo la conductora, en una frase que marcó el arranque del intercambio.

En ese momento intervino Yaco Eskenazi con un comentario en tono de broma: “Buen chamán, ah”. La conductora respondió entre carcajadas: “Sí, tengo buen chamán”. Yaco, en la misma línea, añadió: “Me lo vas a pasar porque el mío también se murió”, lo que reforzó el clima de humor en el estudio.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la conversación viró hacia un terreno más serio cuando se planteó la pregunta directa sobre cómo terminó la relación profesional entre Medina y Paredes Yataco.

Magaly Medina habla tras la muerte de su exabogado Iván Paredes y revive su distanciamiento. YouTube: Magaly Medina El Podcast

“Me jugó mal”: el quiebre con su exabogado y el distanciamiento

Cuando el “Loco” Wagner consultó si terminaron alejados, Magaly respondió con un “sí”. Ante la repregunta —“O sea, te jugó mal”—, la conductora sostuvo que el abogado la perjudicó en el tramo final de su vínculo.

“Me jugó mal, muy mal, que en paz descanse, no miento”, afirmó. Luego, reveló su reacción al enterarse del fallecimiento: “A mí no me generó de verdad cuando me enteré de la muerte un viernes y dije: Bueno, la vida a veces acá, terrenalmente se paga todo”.

El comentario condensó dos planos: por un lado, la formalidad del “que en paz descanse”; por otro, una lectura moral sobre el desenlace del conflicto. Esa combinación fue la que generó distintas interpretaciones en redes, donde se discutió tanto el fondo de su relación previa como la forma en que eligió abordar una muerte reciente.

PUBLICIDAD

La conductora dijo que su exabogado “le jugó mal” y dejó una frase que generó debate: “Terrenalmente se paga todo”. YouTube: Magaly Medina El Podcast

Por qué el caso reavivó polémica: el conflicto previo y las “posibles revelaciones”

La tensión entre Magaly Medina e Iván Paredes Yataco venía de un conflicto previo que se hizo público. Según el texto base, el abogado estuvo involucrado en una controversia tras anunciar que podría hacer revelaciones sobre la conductora, lo que intensificó el enfrentamiento.

Antes de su muerte, Paredes también respondió a críticas de Medina con declaraciones difundidas en video, en un episodio que marcó el distanciamiento definitivo luego de años de relación profesional. Con ese antecedente, sus palabras en el pódcast no llegaron en un vacío: se insertaron en una historia pública de ruptura y confrontación.

Quién fue Iván Paredes Yataco: exjefe del INPE y abogado mediático

Iván Paredes Yataco fue abogado y exfuncionario público. Se desempeñó como jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) desde el 5 de julio de 2025 y, de acuerdo con la información proporcionada, su gestión concluyó en enero de 2026, cuando difundió una carta de renuncia irrevocable.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirmó su fallecimiento con un mensaje institucional: “Desde el Minjusdh lamentamos el sensible fallecimiento del expresidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco. Con profundo pesar expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos”.

En el entorno mediático, Paredes Yataco también fue conocido por su papel como abogado de Yahaira Plasencia en un proceso contra Magaly Medina por difamación, una participación que incrementó su notoriedad pública.

Titular de la Institución Nacional Penitenciario desconoce audios filtrados en reportaje. | INPE