San Martín confirmó contacto con exitoso técnico argentino y adelantó salida de Guilherme Schmitz para la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Guilherme Schmitz no continuará en la institución 'santa'. Créditos: Bloqueo y Punto / La Roro Network.

La Universidad San Martín tendrá un nuevo entrenador para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tras la posible salida de Guilherme Schmitz, quien decidió no continuar al frente del equipo.

Yudy Balcázar, gerenta deportiva, explicó en el programa Bloqueo y Punto que el club mostró interés en retener al técnico brasileño y le envió una propuesta formal. Sin embargo, no recibió respuesta.

“Probablemente no, pero no es un tema nuestro, es un asunto de él con su representante. Nosotros le hicimos una propuesta para que siga, pero aún no hemos recibido respuesta. Lo más probable es que no, pero lo de Aixa no está relacionado con esto”, declaró Balcázar.

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Ante esta situación, la directiva de la San Martín busca definir al nuevo entrenador antes del 15 de junio, con el objetivo de cerrar la conformación del plantel para la próxima temporada.

San Martín confirmó contacto con técnico argentino y adelantó salida de Guilherme Schmitz para la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

San Martín conversó con Martín Ambrosini

En ese contexto, Yudy Balcázar inició la búsqueda de un nuevo entrenador para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley, donde la Universidad San Martín buscará cobrarse su revancha y subir a lo más alto del podio.

Entre las opciones, recibió el currículum del argentino Martín Ambrosini y mantuvo un contacto directo con él, aunque todavía no se llegó a un acuerdo. Balcázar también confirmó que dialogó con otros candidatos para suceder a Guilherme Schmitz.

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Martín Ambrosini se consagró campeón en México en la última temporada.

¿Quién es Martín Ambrosini?

Martín Ambrosini cuenta con una amplia trayectoria en el voleibol femenino, tanto a nivel de clubes como de selecciones nacionales. Ha dirigido equipos como Gimnasia y Esgrima La Plata y Rivadavia Villa María en Argentina, y fue entrenador principal de Coronelas de Durango en México durante la temporada 2025/26.

En selecciones, se desempeñó como entrenador principal de los combinados argentinos U21, U20, U23 y Juvenil, y también ocupó roles de asistente técnico y estadístico en distintas categorías de la selección femenina de Argentina. Su experiencia abarca todas las divisiones formativas y equipos profesionales, consolidándolo como un referente en el voleibol sudamericano.

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Ambrosini ha cosechado múltiples logros a nivel de clubes y selecciones en el voleibol femenino. Fue campeón de la Liga Argentina A1 en las temporadas 2024/25 y 2022/23, y ganó la Liga de Voleibol Profesional de México en 2025/26. También obtuvo títulos en el Torneo Metropolitano Femenino de Vóley y la Copa OSMITA Super 8.

En el ámbito internacional, logró medallas en el Campeonato Sudamericano U18, U20 y U23, la Copa Panamericana, la Copa América y los Juegos Panamericanos. Asimismo, sumó podios en los Juegos Sudamericanos y en torneos FISU America Games, consolidando su trayectoria con éxitos en distintas categorías y competencias.

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Con 35 años, Martín Ambrosini acumula una trayectoria variada que lo posiciona como una opción interesante para San Martín. No obstante, el club deberá concretar primero la salida de Guilherme Schmitz y alcanzar un acuerdo contractual con el técnico argentino antes de poder oficializar su llegada.

Martín Ambrosini conquistó trofeos con Gimnasia en Argentina.

Los movimientos de San Martín

Hasta ahora, la Universidad San Martín ha comunicado más bajas que refuerzos en su plantel. El club despidió a Adeola Owokoniran, Sophia Kruzcko, Flavia Montes, Andrea Sandoval, Shiamara Almeida y Simone Scherer.

La única incorporación confirmada es la de Alexandra Machado, proveniente de Universitario de Deportes. Además, se anunció la renovación de Ginna López y Angélica Aquino, y, de acuerdo con Yudy Balcázar, también seguirían Brenda Lobatón y Paola Rivera.

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