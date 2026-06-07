Felipe VI destaca al Perú en bienvenida al papa León XIV y recuerda su labor como obispo de Chiclayo: “Gracias a vuestros años de vida misionera”

El rey Felipe VI de España ofrece un discurso de bienvenida al papa León XIV, destacando sus años de vida misionera y labor pastoral en el Perú. El monarca resalta el vínculo del pontífice con Iberoamérica y el idioma español. Andina

La visita del papa León XIV a España dejó múltiples mensajes políticos, religiosos y culturales, pero uno de los aspectos que captó especial atención fue la referencia directa al Perú durante el discurso oficial de bienvenida pronunciado por el rey Felipe VI en el Palacio Real de Madrid. En una ceremonia que marcó el inicio de la agenda del pontífice en territorio español, el monarca destacó el vínculo que une al líder de la Iglesia Católica con el país sudamericano, donde desarrolló una extensa labor pastoral y misionera.

La presencia de León XIV en España puso de relieve una trayectoria eclesial que trasciende fronteras. Ante autoridades, representantes de la Iglesia y miembros de la familia real, Felipe VI recordó una etapa fundamental de la vida del pontífice, relacionada con sus años de servicio en territorio peruano. Esa mención situó nuevamente al Perú en el centro de la atención internacional durante uno de los actos más relevantes de la visita papal.

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La ceremonia también adquirió un significado especial por el contexto en el que se produjo. Madrid recibió al obispo de Roma después de más de una década sin una visita pontificia al país. La llegada de León XIV movilizó a miles de fieles y convirtió a la capital española en escenario de una jornada marcada por manifestaciones de entusiasmo religioso y expectativa institucional.

Felipe VI destaca la experiencia pastoral del papa en el Perú

El momento más significativo para el Perú llegó cuando Felipe VI resaltó la relación del pontífice con el mundo hispanohablante y recordó el trabajo que desarrolló durante años en suelo peruano.

“Para todos los hispanohablantes es un privilegio que comprendáis y empleéis habitualmente el idioma que compartimos, gracias a vuestros años de vida misionera y labor pastoral en el Perú, de la mano de la Orden de San Agustín y como Obispo de Chiclayo. Y nos sentimos afortunados de que también así os resulte muy próximo todo lo que significa Iberoamérica”, expresó el rey durante el acto oficial.

La referencia ocupó un lugar central dentro de su intervención. El monarca vinculó el conocimiento del español por parte del papa con la experiencia acumulada durante su permanencia en el Perú y destacó que esa etapa le permitió mantener una cercanía especial con la realidad iberoamericana.

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El mensaje también constituyó un reconocimiento público a los años que León XIV dedicó a la misión religiosa en el país, primero junto a la Orden de San Agustín y posteriormente como obispo de Chiclayo.

Chiclayo aparece como parte fundamental de la trayectoria del pontífice

Felipe VI resaltó el vínculo del papa León XIV con el Perú durante el discurso oficial de bienvenida en Madrid. (Composición: Infobae)

Dentro del discurso, Felipe VI mencionó de manera explícita la labor desempeñada por León XIV como obispo de Chiclayo. La referencia no pasó desapercibida debido al papel que esa ciudad peruana ocupa en la historia reciente del actual pontífice.

La inclusión de Chiclayo en una ceremonia de carácter internacional reflejó la relevancia que tuvo esa experiencia pastoral en la formación y el recorrido eclesial del papa. El rey utilizó ese antecedente para explicar la cercanía cultural y lingüística que León XIV mantiene con los países de habla hispana.

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La declaración situó al Perú como uno de los elementos que explican la relación especial del papa con la región. En el mensaje real, la experiencia peruana apareció como un puente entre León XIV y el conjunto de los países iberoamericanos.

Esa valoración ocupó un espacio relevante dentro de un discurso que abordó temas religiosos, sociales y culturales, además de aspectos vinculados con la actualidad internacional y los desafíos contemporáneos.

Madrid recibe al pontífice después de más de una década

La llegada de León XIV transformó la actividad habitual de Madrid. La visita puso fin a un período de quince años sin la presencia de un papa en España desde el viaje realizado por Benedicto XVI en 2011.

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Desde las primeras horas del día, la capital mostró señales visibles de preparación para el acontecimiento. Diversos espacios públicos exhibieron símbolos vinculados al Vaticano, mientras numerosos ciudadanos acudieron a las zonas cercanas a los actos oficiales.

La ceremonia de bienvenida tuvo lugar en la residencia de la familia real, donde Felipe VI y la reina Letizia recibieron al pontífice en representación del Estado español. También estuvieron presentes la princesa Leonor y la infanta Sofía, según indicó el propio monarca al inicio de su intervención.

El reconocimiento a la labor misionera en el extranjero

El papa León XIV a su llegada a plaza de Lima, en Madrid, a 6 de junio de 2026 (Reuters)

Durante su discurso, Felipe VI dedicó un apartado a destacar el trabajo que realizan los misioneros españoles en distintas regiones del mundo. En ese contexto, señaló que León XIV conoce de cerca esa realidad.

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“Me hago eco del sentir mayoritario de los españoles cuando me uno en Vuestra Persona en mi reconocimiento y gratitud hacia todos esos hombres y mujeres. Entre ellos incluyo, con una admiración especial, a los miles de misioneros de nuestro país que realizan su labor social, educativa, asistencial y pastoral en tantos lugares necesitados del mundo, muchas veces remotos o todavía muy desconectados. Lo conoce bien”, manifestó.

La observación adquirió un significado particular al recordar la experiencia misionera que el pontífice desarrolló durante años en el Perú. El mensaje vinculó esa trayectoria con la labor que numerosos religiosos desempeñan fuera de sus países de origen y reforzó el reconocimiento expresado previamente hacia la etapa peruana de León XIV.

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