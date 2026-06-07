Expectativas empresariales siguen en terreno optimista, de acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú

El resultado evidencia una visión favorable de las empresas respecto a distintos factores relacionados con el desempeño económico y sus operaciones para los próximos meses. Foto: Oficinas Centenario

La confianza de las empresas peruanas mostró una evolución favorable durante mayo de 2026. De acuerdo con el más reciente reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la mayoría de los indicadores que miden las expectativas empresariales registraron mejoras respecto al mes anterior y continuaron ubicándose en niveles asociados al optimismo.

El resultado refleja una percepción positiva sobre diversos aspectos vinculados a la actividad económica y empresarial en los próximos meses. Aunque algunos indicadores relacionados con la economía y el desempeño sectorial a corto plazo permanecieron fuera del tramo optimista, la tendencia general fue de recuperación y fortalecimiento de las expectativas.

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Perspectivas sobre la economía mantienen tendencia favorable

Uno de los indicadores que evalúa la visión de las empresas respecto al comportamiento de la economía en los siguientes tres meses avanzó de 44,6 puntos en abril a 46,2 puntos en mayo. Si bien aún se mantiene por debajo del umbral considerado optimista, mostró una mejora frente al mes previo.

Las perspectivas de más largo plazo reflejaron una mayor confianza. El indicador referido a la economía dentro de los próximos doce meses pasó de 51,2 puntos a 55,9 puntos, consolidándose en terreno positivo y evidenciando una percepción más favorable sobre el entorno económico futuro.

El lanzamiento de una moneda conmemorativa por el Banco Central de Reserva del Perú. La moneda celebra el Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas entre Perú y Estados Unidos, mostrando elementos representativos de ambos países.

Expectativas del sector muestran resultados mixtos

En relación con la actividad de los sectores donde operan las empresas, el índice a tres meses se situó en 50,0 puntos durante mayo, por debajo de los 51,1 puntos registrados en abril. Este resultado marcó una ligera moderación en las expectativas de corto plazo.

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No obstante, la evaluación para los siguientes 12 meses continuó fortaleciéndose. El indicador correspondiente aumentó de 56,5 puntos a 58,8 puntos, lo que revela una visión más optimista sobre el desempeño sectorial en el mediano plazo.

Empresas mantienen confianza en su propia evolución

Las expectativas sobre la situación de las propias empresas registraron una leve disminución en el horizonte de tres meses. El índice descendió de 55,1 puntos en abril a 53,8 puntos en mayo, aunque permaneció dentro del rango considerado favorable.

Por el contrario, la percepción para un periodo de 12 meses continuó mejorando. Este indicador avanzó desde 60,9 puntos hasta 63,4 puntos, reflejando una mayor confianza empresarial respecto a sus resultados futuros.

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La percepción empresarial sobre el desempeño de sus propios negocios mostró una ligera reducción para los próximos tres meses. Foto: Andina

Demanda de productos continúa fortalecida

La expectativa sobre la demanda de bienes y servicios mantuvo una trayectoria positiva. En el corto plazo, el indicador pasó de 55,6 puntos a 56,5 puntos entre abril y mayo, mostrando una mejora en la percepción de las empresas sobre el comportamiento de sus ventas.

La tendencia también se observó en el horizonte de un año. En este caso, el índice se incrementó de 65,5 puntos a 66,3 puntos, consolidándose entre los niveles más altos de los indicadores evaluados por el BCRP.

Mejora la disposición para contratar personal

Las empresas también mostraron una perspectiva más favorable respecto a la incorporación de trabajadores. El indicador de contratación para los próximos tres meses alcanzó los 53,2 puntos en mayo, superando ligeramente los 52,9 puntos registrados en abril.

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En cuanto a las expectativas para los siguientes 12 meses, el índice avanzó de 57,8 puntos a 59,0 puntos. Este resultado sugiere una mayor disposición de las compañías a ampliar sus planillas conforme evolucionen sus actividades.

El candidato presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, detalla su plan económico en el debate del JNE. Propone elevar la remuneración mínima vital a S/ 1500, crear un fondo para créditos a emprendedores y reforzar los programas sociales para combatir la pobreza. | JNE

Inversión empresarial refuerza señales de optimismo

Las proyecciones relacionadas con las inversiones empresariales registraron uno de los avances más destacados del reporte. El indicador a tres meses se elevó de 55,8 puntos a 57,2 puntos entre abril y mayo, manteniéndose claramente dentro del tramo optimista.

A más largo plazo, la confianza fue aún mayor. El índice de inversión a 12 meses llegó a 63,7 puntos en mayo, después de haber marcado 60,5 puntos en abril, lo que evidencia una expectativa favorable respecto a la ejecución de nuevos proyectos y decisiones de expansión.

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