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Rafael López Aliaga arremete contra Keiko Fujimori: “No se gana con trafa, señora K. No soy parte de esta basura de gente”

El líder de Renovación Popular cuestionó los resultados en Junín y volvió a lanzar acusaciones de fraude durante la ‘marcha por la democracia’, en medio de nuevas críticas contra la candidata

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Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, reiteró denuncias de fraude electoral en la región de Junín
Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, reiteró denuncias de fraude electoral en la región de Junín

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, volvió a cargar este domingo contra la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien se perfila sólida en una eventual segunda vuelta electoral, según el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Durante su intervención en la concentración de ciudadanos por la llamada ‘marcha por la democracia’, el exalcalde de Lima volvió a difundir acusaciones de fraude sin pruebas y cuestionó en específico los resultados electorales en la región amazónica de Junín.

“¿Cómo se entiende que habiendo hecho un mitin en Pichanaqui, San Martín de Pangoa, Satipo, Mazamari, repleto de gente, gane la señora K cuando allá la han sacado a patadas de la región? No pues. Así no. No se gana con trafa, señora K. Usted sabe perfectamente”, expresó ante los asistentes.

“Por eso yo no soy político, y no lo voy a ser nunca. No soy parte de esta basura de gente, realmente. A mí no me metan en ese mundo. No soy político y no voy a serlo nunca. No me interesa”, continuó.

Cuestionó el avance de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en la región amazónica, señalando incongruencias entre la presencia de su campaña y los resultados
Cuestionó el avance de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en la región amazónica, señalando incongruencias entre la presencia de su campaña y los resultados

A fines de febrero, Fujimori concluyó una gira de tres días por Junín, marcada por protestas e incidentes, como los ocurridos durante un acto en la comunidad asháninka de Pampa Michi, en la provincia de Chanchamayo.

Imágenes difundidas por la televisora Latina mostraron entonces que el escenario donde la candidata iba a dirigirse al público estuvo a punto de colapsar, lo que obligó a suspender la actividad por unos minutos.

Fujimori, quien visitó antes San Martín de Pangoa, Mazamari y Satipo, tropezó mientras era asistida por integrantes de su comitiva y por el apu, autoridad de esta comunidad donde residen al menos 25 familias asháninkas. El día anterior al incidente, la política había cancelado su llegada a Pichanaqui por las lluvias y los bloqueos en la carretera central.

Durante su recorrido por Satipo y Pangoa, además, enfrentó el rechazo de algunos pobladores, quienes la recibieron con carteles y lanzaron globos de agua y piedras contra su caravana. La policía intervino para controlar la situación.

Durante su gira por Junín, Fujimori enfrentó protestas, incidentes y rechazo de la población, incluidas agresiones y la suspensión de un acto en una comunidad asháninka por fallas en la infraestructura
Durante su gira por Junín, Fujimori enfrentó protestas, incidentes y rechazo de la población, incluidas agresiones y la suspensión de un acto en una comunidad asháninka por fallas en la infraestructura

Pago por pruebas

López Aliaga ha denunciado un supuesto fraude en las elecciones presidenciales sin aportar pruebas y llamó a sus seguidores a la “insurgencia” ante la posibilidad de quedar fuera de la segunda vuelta. Además, ofreció hasta 20 mil soles a funcionarios electorales a cambio de pruebas que respaldaran sus acusaciones sobre el proceso, oferta que luego eliminó de sus redes sociales.

El candidato reforzó su narrativo debido a los retrasos en la apertura de varios puestos de votación por falta de material electoral en Lima, atribuida a problemas logísticos con la empresa encargada de la distribución. Según su acusación, esos retrasos, que en algunos casos alcanzaron hasta cinco horas y en otros se extendieron hasta el día siguiente, le habrían costado aproximadamente medio millón de votos.

No obstante, las misiones de observación electoral, entre ellas las de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, respaldaron la integridad del proceso y lo consideraron transparente, pese a las irregularidades vinculadas a los retrasos en los centros de votación.

El exalcalde capitalino disputa voto a voto el pase a la segunda vuelta con Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, quien lo superó en el escrutinio al alcanzar un 89,5 % del cómputo de votos.

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