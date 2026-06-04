Los Caribeños de Guadalupe se dividen y los hermanos Aspericueta pelean por el nombre de la orquesta

Los Caribeños de Guadalupe atraviesan una disputa entre Fernando y Santiago Aspericueta por el nombre y la identidad de la orquesta en Perú.

La orquesta de cumbia norteña más longeva del Perú atraviesa su fractura más pública. Los Caribeños de Guadalupe, fundados en 1971 en la ciudad de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, región La Libertad, viven una disputa abierta entre los hermanos Fernando y Santiago Aspericueta, hijos del fundador Santiago Aspericueta Reyes, por el control del nombre y la identidad de la agrupación.

El detonante fue el lanzamiento oficial de una nueva orquesta bajo la denominación Caribeños de Guadalupe, impulsada por Fernando, con una alineación propia y el respaldo de figuras reconocidas del género. El anuncio se realizó a través de las redes sociales de Fernando Aspericueta, quien presentó su proyecto con un mensaje directo a los seguidores de la banda.

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“Porque ustedes se merecen lo mejor. De la mano de Fernando Aspericueta, presentamos oficialmente a la delantera que defiende la verdadera identidad y la esencia de la orquesta Caribeños de Guadalupe. Volvemos con el respeto de siempre, listos para demostrar que el legado continúa”, escribió el músico. La publicación reavivó de inmediato el debate sobre cuál de las dos facciones tiene derecho legítimo a usar el nombre.

La legendaria orquesta 'Caribeños de Guadalupe' atraviesa una crisis sin precedentes. Los hijos del fundador están enfrascados en una guerra por el control del nombre y los músicos, llevando la disputa familiar al escenario mediático. Video: TikTok @americahoytv

La separación entre los hermanos no llegó de forma repentina. Según reveló el programa ‘América Hoy’, ambos venían trabajando juntos desde que retomaron el proyecto familiar tras la muerte de su padre en 2002, pero con el tiempo sus diferencias derivaron en una ruptura definitiva. Fernando se marchó con músicos veteranos de la agrupación, mientras Santiago se quedó con la nueva generación de integrantes, entre ellos el vocalista Héctor Boza.

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La batalla por la marca: registros cruzados en Indecopi

El núcleo del conflicto tiene un componente legal preciso. Rafael Aspericueta Cabanillas registró ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) los nombres Orquesta Caribeños de Guadalupe y Caribeños. Por su parte, Santiago Aspericueta cuenta con el registro de las denominaciones Caribeños de Guadalupe Sonido Original y Orquesta Caribeños de Guadalupe Sonido Original.

Ante este escenario, Santiago Aspericueta fue contundente al ser consultado por el programa radial ‘Qumbias y Risas’: “Yo tengo registrada la marca de Caribeños de Guadalupe. Él puede reclamar, pero tiene que demostrarlo con pruebas. La marca está registrada”, sostuvo. En otra declaración recogida por ‘América Hoy’, amplió su postura: “Lo que yo tengo es la patente Caribeña, lo que él está reclamando tendrá que demostrarlo porque yo registré la marca, cualquiera puede reclamar, pero con base y con hechos”.

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Pese a las tensiones, Santiago evitó el enfrentamiento personal y se mostró conciliador respecto al futuro de su hermano: “Yo empecé este proyecto con mi hermano. Él también me acompañaba, pero ha decidido irse por su lado. Igual, yo le deseo lo mejor. Acá sigue mi gente, los que se han quedado conmigo”, afirmó en declaraciones a ‘Qumbias y Risas’.

La legendaria orquesta 'Los Caribeños de Guadalupe' se divide. Los hermanos Aspericueta inician una fuerte batalla legal por el nombre de la agrupación. Entérate de todos los detalles y quién tiene los derechos según Indecopi. Video: TikTok @farandula.lorcha

También confirmó que la agrupación bajo su mando continúa activa, con nuevas producciones en proceso y una agenda de presentaciones vigente.

Tommy Portugal y Pierro Fernández, las incorporaciones que encendieron la polémica

Más allá del litigio por la marca, la nueva orquesta de Fernando generó revuelo en el ambiente de la cumbia norteña por los artistas que sumó a su proyecto. La incorporación más comentada fue la del cantante Tommy Portugal, quien se convirtió en el rostro principal de la agrupación y respaldó públicamente la iniciativa desde los propios ensayos en Guadalupe.

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En un video difundido en redes sociales, Portugal presentó al equipo con entusiasmo: “Está nuestro animador oficial, el pirata Iván Ycolca. Estamos acá en pleno ensayo en la linda ciudad de Guadalupe. Está nuestro director musical, Fernando Pericueta, el único, la mente maestra. Estamos con todas las pilas puestas y ansiosos por estar en el escenario dándole lo mejor de nuestra música, los Caribeños de Guadalupe”, declaró el intérprete.

A Portugal se sumó el cantante Pierro Fernández, cuya presencia generó comentarios adicionales entre los seguidores de ambas facciones, ya que anteriormente estuvo vinculado a la orquesta liderada por Santiago Aspericueta. Su pase al proyecto de Fernando fue leído por muchos fanáticos como un movimiento que profundiza la fractura entre los dos bandos.

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La agrupación liderada por Santiago Aspericueta mantiene presentaciones en España, Italia y Estados Unidos, mientras prepara un nuevo disco por los 55 años de Los Caribeños de Guadalupe.

Mientras la disputa legal sigue su curso, la agrupación de Santiago avanza con una agenda internacional que incluye una gira por España e Italia —con fechas en Bilbao, Madrid, Sevilla, Milán, Roma, Zaragoza, Valencia y Barcelona— programada entre el 29 de mayo y el 7 de junio, luego de una serie de presentaciones en ciudades de Estados Unidos como Virginia, Miami, Nueva York, Connecticut y Nueva Jersey. La orquesta celebra este 2026 sus 55 años de trayectoria artística y prepara además la grabación de un nuevo disco.