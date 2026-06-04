Johan Fano ironiza con las lesiones de Alex Valera que impiden su presencia en la selección peruana: “Llamémosle casualidad o circunstancias”

El 'Gavilán' comprende que hay fatalidades alrededor del 'Cholo', pero le sugiere que, por lo menos, acompañe a la selección peruana. | VIDEO: Fuera de Juego

Como es característico en Johan Fano, se dedica a hablar constantemente a la ausencia de jóvenes valores en la delantera de la selección peruana. Aunque, en su reciente intervención en ‘Fuera de Juego’, quiso ir más allá para enfocarse decididamente en un nombre que suele generar controversia: Alex Valera.

La polémica alrededor del ‘Cholo’ no es tanto por llevar la etiqueta de nuevo ‘9’ con Perú, sino por sus recurrentes lesiones que han impedido su continuidad absoluta en la ‘bicolor’. Esa cuestión no ha pasado desapercibida por el ‘Gavilán’, a quien no se le ocurrió mejor idea de emplear la ironía con el llamativo caso.

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Johan Fano fue uno de los delanteros más entrañables de la selección peruana. - Crédito: FPF

“Llamémosle casualidad, circunstancias, no sé. Cada uno va emitir su opinión respecto a lo que considere, pero lastimosamente muchos pueden creer que él no quiere estar, para otros se da esa circunstancia de las lesiones, pero el que quiere estar, va a estar; esa es la respuesta”, explicó Fano.

Ante la insistencia de la pregunta relacionada a las fatalidades de Valera, el exdelantero nacional ahondó: “Seguramente [son lesiones], pero el que quiere estar, va a estar lesionado o no. En su tiempo nos tocó el peor momento de la selección peruana y estuvimos los que quisimos estar. Así lesionados o no pusimos en el pecho en un momento difícil”.

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Así fue el momento de la lesión de Alex Valera que lo obligó a dejar el campo en el Universitario vs. Sport Huancayo. Li1Max

En línea con eso, Johan Fano dejó muy en claro que, si el tema hubiese pasado desde su posición, estaría a disposición del cuerpo técnico de turno de Perú y enfocaría esfuerzos para recuperarse en la Villa Deportiva Nacional pensando en una aparición, aunque entiende que cada postura es distinta con relación a los tiempos.

“Eso ya es un tema netamente personal. Acá nadie puede obligar a nadie a hacer algo que no quiere o que sí quiere. Sencillamente, las cosas pasan por un tema personal, donde cada uno es libre de tomar la decisión que quiere. Para mí la camiseta de la selección peruana es sagrada y es el sueño de todo muchacho. Cantar un himno es lo más sagrado que hay”, detalló.

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El delantero de Universitario de Deportes asume el protagonismo ofensivo en la selección peruana durante el proceso de renovación iniciado con Mano Menezes, enfrentando a Senegal como primer reto del ciclo rumbo al Mundial 2030 (Facebook / Selección Peruana)

Infortunios

Durante los últimos años, Alex Valera se ha visto impedido de afianzarse como delantero referente de la selección peruana debido a una secuencia de lesiones, las cuales lastraron su estado de forma, confirmando su baja en las planificaciones del equipo.

Una de las dolencias más crónicas y frecuentes que ha tenido que pasar el ‘Cholo’ ha sido en la zona lumbar, la misma que ha sido un obstáculo para que atienda el segundo llamado de Mano Menezes con miras a los amistosos contra Haití y España.

El 'Cholo' indica que pasó por problemas relacionados a la mentalidad. | VIDEO: Habla Chino

Entremedias, Valera también ha protagonizado desmarques controversiales argumentado poderosas razones familiares, aunque nunca desarrolló con honestidad los principales motivos detrás del tema que derivaron en su separación parcial, sobre todo en la administración de Jorge Fossati.

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Actualmente, el goleador de Universitario de Deportes corre con amplia ventaja para ser el ‘9’ titular de la selección peruana tras confirmarse el retiro de Paolo Guerrero y por el mal momento que atraviesa Gianluca Lapadula en el ascenso de Italia.

Perú abre un nuevo proceso bajo la dirección de Menezes, con Alex Valera posicionándose como el nuevo '9'. - Crédito: FPF

No obstante, los problemas físicos han ocasionado que el ‘Cholo’ pierda cierto espacio en la disciplina nacional, que busca una solución provisional con los llamados de Adrián Ugarriza y Jhonny Vidales.

Alex Valera empezó su camino con la selección peruana en la segunda etapa de Ricardo Gareca. Su impresionante desempeño goleador con Deportivo Llacuabamba le abrió las puertas de la VIDENA y desde entonces se hizo de un sitio con la ‘blanquirroja’.

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