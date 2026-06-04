Johan Fano ironiza con las lesiones de Alex Valera que impiden su presencia en la selección peruana: “Llamémosle casualidad o circunstancias”

Como es característico en Johan Fano, se dedica a hablar constantemente a la ausencia de jóvenes valores en la delantera de la selección peruana. Aunque, en su reciente intervención en ‘Fuera de Juego’, quiso ir más allá para enfocarse decididamente en un nombre que suele generar controversia: Alex Valera.
La polémica alrededor del ‘Cholo’ no es tanto por llevar la etiqueta de nuevo ‘9’ con Perú, sino por sus recurrentes lesiones que han impedido su continuidad absoluta en la ‘bicolor’. Esa cuestión no ha pasado desapercibida por el ‘Gavilán’, a quien no se le ocurrió mejor idea de emplear la ironía con el llamativo caso.
PUBLICIDAD
“Llamémosle casualidad, circunstancias, no sé. Cada uno va emitir su opinión respecto a lo que considere, pero lastimosamente muchos pueden creer que él no quiere estar, para otros se da esa circunstancia de las lesiones, pero el que quiere estar, va a estar; esa es la respuesta”, explicó Fano.
Ante la insistencia de la pregunta relacionada a las fatalidades de Valera, el exdelantero nacional ahondó: “Seguramente [son lesiones], pero el que quiere estar, va a estar lesionado o no. En su tiempo nos tocó el peor momento de la selección peruana y estuvimos los que quisimos estar. Así lesionados o no pusimos en el pecho en un momento difícil”.
PUBLICIDAD
En línea con eso, Johan Fano dejó muy en claro que, si el tema hubiese pasado desde su posición, estaría a disposición del cuerpo técnico de turno de Perú y enfocaría esfuerzos para recuperarse en la Villa Deportiva Nacional pensando en una aparición, aunque entiende que cada postura es distinta con relación a los tiempos.
“Eso ya es un tema netamente personal. Acá nadie puede obligar a nadie a hacer algo que no quiere o que sí quiere. Sencillamente, las cosas pasan por un tema personal, donde cada uno es libre de tomar la decisión que quiere. Para mí la camiseta de la selección peruana es sagrada y es el sueño de todo muchacho. Cantar un himno es lo más sagrado que hay”, detalló.
PUBLICIDAD
Infortunios
Durante los últimos años, Alex Valera se ha visto impedido de afianzarse como delantero referente de la selección peruana debido a una secuencia de lesiones, las cuales lastraron su estado de forma, confirmando su baja en las planificaciones del equipo.
Una de las dolencias más crónicas y frecuentes que ha tenido que pasar el ‘Cholo’ ha sido en la zona lumbar, la misma que ha sido un obstáculo para que atienda el segundo llamado de Mano Menezes con miras a los amistosos contra Haití y España.
Entremedias, Valera también ha protagonizado desmarques controversiales argumentado poderosas razones familiares, aunque nunca desarrolló con honestidad los principales motivos detrás del tema que derivaron en su separación parcial, sobre todo en la administración de Jorge Fossati.
PUBLICIDAD
Actualmente, el goleador de Universitario de Deportes corre con amplia ventaja para ser el ‘9’ titular de la selección peruana tras confirmarse el retiro de Paolo Guerrero y por el mal momento que atraviesa Gianluca Lapadula en el ascenso de Italia.
No obstante, los problemas físicos han ocasionado que el ‘Cholo’ pierda cierto espacio en la disciplina nacional, que busca una solución provisional con los llamados de Adrián Ugarriza y Jhonny Vidales.
Alex Valera empezó su camino con la selección peruana en la segunda etapa de Ricardo Gareca. Su impresionante desempeño goleador con Deportivo Llacuabamba le abrió las puertas de la VIDENA y desde entonces se hizo de un sitio con la ‘blanquirroja’.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Facundo Morando fue oficializado por Fluminense después de hacer historia con Alianza Lima: “Estoy muy feliz de estar aquí”
El entrenador argentino fue presentado oficialmente por el club brasileño para la temporada 2026/27 y compartió sus primeras impresiones sobre el desafío que asumirá tras su exitoso paso por el Perú
Semifinales de Roland Garros 2026: fechas, horarios y dónde ver en vivo los partidos del Grand Slam
El segundo ’majors’ de la temporada entra en su etapa decisiva. Las inesperadas eliminaciones de Jannik Sinner y Novak Djokovic, sumadas a la ausencia de Carlos Alcaraz, garantizarán la coronación de un nuevo campeón sobre la arcilla parisina
Programación de la semana 1 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: partidos, horarios y resultados en vivo
El inicio de la VNL 2026 llega con una agenda cargada de duelos atractivos en China, Brasil y Canadá. Conoce todos los detalles de la primera semana de competencia y revisa los marcadores de cada encuentro
Martín Pérez Guedes dio firme opinión por la situación de José Rivera en Universitario: “No me va a cambiar la opinión que tengo de él”
El ahora exfutbolista de la ‘U’ se pronunció por la controversia que rodea al ‘Tunche’ con la directiva ‘crema’, con el desconocimiento sobre su continuidad
Las 9 ausencias de la selección peruana de vóley para la Copa Sudamericana y Campeonato Sudamericano 2026
Algunas jugadoras rechazaron la convocatoria de Antonio Rizola, mientras que otras comunicaron al entrenador que, por el momento, no podrán integrar el equipo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD