Perú

Casi una semana sin agua en Tumbes: vecinos protagonizaron peleas y largas filas por el desabastecimiento

La gerente general de la Unidad Ejecutora Tumbes informó que el servicio de agua potable ya comenzó a restablecerse tras la reparación de las dos tuberías dañadas

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La falta de agua potable en Tumbes generó largas filas, reclamos y enfrentamientos entre vecinos que buscaban abastecerse mediante cisternas. La crisis se originó tras la rotura de dos tuberías principales, dejando a miles de familias sin servicio durante varios días. Fuente: Panamericana Televisión

Con baldes en mano, familias se pelearon por un poco de agua potable en Tumbes. La interrupción del servicio, que ya rozaba casi una semana para varios sectores, tensó la convivencia en barrios donde el recurso se volvió motivo de discusión, filas interminables y reclamos a gritos en plena vía pública.

La escasez golpeó con fuerza a los distritos de Tumbes y Corrales, luego de una emergencia originada por la rotura de tuberías en la planta operada por la concesionaria Aguas Tumbes, según reportó el canal Panamericana Televisión. El desabastecimiento llevó a que vecinos recorrieran largas distancias para conseguir algunos litros.

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Los pobladores exigieron reposición del servicio y distribución efectiva de cisternas. También reclamaron por los costos adicionales de transporte y compra de agua, mientras los recibos, según denunciaron, se mantuvieron sin cambios pese a los días sin suministro.

La crisis cambió la rutina desde temprano: hombres, mujeres y niños formaron filas con baldes, bidones y recipientes. En varios puntos, la espera derivó en discusiones y forcejeos cuando llegaba un camión o cuando el reparto no alcanzaba para todos. En imágenes difundidas por Panamericana Televisión se escucharon gritos y reclamos durante el abastecimiento.

Dos escenas: En la izquierda, personas llenando recipientes en una calle. En la derecha, un camión cisterna azul y una mujer con un barril
Residentes de Tumbes y Corrales llenan recipientes de un camión cisterna mientras la escasez de agua potable genera disputas y largas filas tras casi una semana sin servicio. (Composición: Infobae Perú)

Familias pasaron días sin agua potable tras la rotura de dos tuberías principales

Una vecina resumió el malestar por la falta de agua y el costo extra que implicó conseguirla: “No puede ser justo que no nos den agua cinco días. Recién mandan la cisterna y queda abajo y uno tiene que estar pagando de donde no hay, sacando para poder traer agua”. Otra pobladora insistió en la misma línea: “Ya como cuatro o cinco días. Dijeron que iban a llegar ayer, pero nada”.

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Un vecino aseguró: “Nosotros tenemos el registro del corte desde el día sábado a las 18.30”. Otro agregó, con una estimación que repetían varios en la zona: “Ya una semana, más de una semana, ya. Están arreglando una cañería, seguro que se ha roto”.

En sectores alejados de las rutas principales, el reclamo se centró en el recorrido de las cisternas. Una vecina advirtió que el reparto no cubría todo el barrio: “Ni la cisterna pasa por ahí tampoco, solamente por la avenida, pero para… así para el parte del camal no hay”. Y otra cerró con un pedido: “Se le ruega encarecidamente que den agua a la población, porque no solamente soy yo la que necesito, sino toda la población”.

corte de agua
Tumbes pasó días sin agua por rotura de tuberías.| Andina

Rotura de dos tuberías provocó un desabastecimiento en Tumbes

En un enlace desde la zona, Panamericana Televisión informó que el desabastecimiento se agravó tras la rotura de dos tuberías de 20 pulgadas (50,8 centímetros), y dejó sin agua potable a los distritos de Tumbes y Corrales. La atención de la emergencia combinó trabajos en la planta y abastecimiento alternativo.

La gerente general de la Unidad Ejecutora Tumbes, Nícida Gissela Paredes, explicó que “ya se está restableciendo” el servicio tras intervenir las dos líneas principales. Detalló que “a partir de las 5:30 de la mañana, la planta de tratamiento ha empezado a trabajar” y empezaron a distribuir agua por las redes. A la vez, precisó que las cisternas continuarían como medio alternativo en “zonas críticas, medias y altas”.

Vista aérea de siete trabajadores con cascos azules en una zanja de tierra. Colocan y unen una gran tubería gris para reparar el sistema de suministro de agua
Trabajadores de Aguas Tumbes reparan una tubería principal rota en una zanja, buscando restablecer el servicio de agua potable en Tumbes y Corrales tras casi una semana de escasez crítica. (Foto: Agua Tumbes)

La supervisión regulatoria quedó a cargo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). La jefa de la Oficina Desconcentrada (ODS) de Sunass en Tumbes, María del Rosario Silva Puelles, indicó que desde el lunes iniciaron el monitoreo de los camiones cisterna y del área de ruptura. Según explicó, personal supervisor verificó acciones operativas y coordinaciones de un “trabajo multisectorial” para actuar, ante un conflicto social que “aumentaba”.

Agua Tumbes anuncia restablecimiento progresivo del suministro

En una comunicación difundida por la Unidad Ejecutora 002: Servicios de Saneamiento Tumbes, la entidad informó que siguió avanzando en la recuperación del servicio en los sectores afectados y agradeció la comprensión de los usuarios durante la atención de la emergencia.

Un personaje de gota de agua azul sonriente con casco y chaleco de "Agua Tumbes" junto a un grifo moderno que vierte agua en un fregadero doble. Incluye texto informativo
Tras superar la emergencia del servicio de agua potable, la Unidad Ejecutora Tumbes recomienda a los usuarios dejar correr el agua unos instantes para eliminar la turbiedad generada por el restablecimiento del sistema. (Foto: Agua Tumbes)

“Seguimos avanzando en la recuperación del servicio de agua potable en los sectores afectados. Gracias por su comprensión y confianza durante la atención de esta emergencia”, publicó la institución en sus redes sociales.

La misma entidad recomendó que, tras superar la contingencia, los usuarios abran los caños y dejen correr el agua por unos instantes para eliminar la turbiedad generada por las maniobras de restablecimiento del sistema. En paralelo, los vecinos consultados insistieron en que el retorno del agua se refleje en todos los barrios y no solo en las zonas conectadas a las rutas principales de reparto.

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