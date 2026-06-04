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“No te tengo miedo”: Francis Allison se enfrenta a Rafael López Aliaga, lo llama adicto a la mentira y lo acusa de usar trolls

El alcalde del distrito de Magdalena respondió a publicaciones del líder de Renovación Popular que lo vincularon con el candidato Roberto Sánchez y un “apoyo al comunismo”

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El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, ratificó su decisión de participar como candidato a la Alcaldía de Lima en los comicios municipales de 2026.
El alcalde de Magdalena, Francis Allison, negó haber respaldado al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, luego de que Rafael López Aliaga difundiera en X una imagen donde ambos aparecen juntos y se le atribuía ese apoyo para la segunda vuelta

El alcalde del distrito de Magdalena, Francis Allison, arremetió este miércoles contra el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, por difundir en X una imagen donde aparece junto al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, y atribuirle un supuesto respaldo de cara a la segunda vuelta del 7 de junio.

Junto a la fotografía reposteada por el exalcalde de Lima se afirmaba que Allison había ofrecido “respaldo al comunista”, por lo cual llamaba a “sepultarlo” políticamente.

En contraparte, Allison indicó que López Aliaga había replicado una “mentira” proveniente de una “cuenta trol (...), ignorando deliberadamente” una aclaración previa. “No me sorprende: es su forma de hacer política, desinformar a la ciudadanía y esconderse detrás de sus troles”, señaló.

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Eso no hace más que ratificar tu adicción por la mentira. Pero te digo públicamente lo que ya te dije en persona: no te tengo miedo y no me escondo. Yo siempre doy la cara. Lima se merece una política sin mentiras”, agregó.

Allison acusó a López Aliaga de replicar una “mentira” originada en una cuenta trol y de ignorar deliberadamente una aclaración previa, señalando que esa estrategia refleja su modo de hacer política, basado en la desinformación
Allison acusó a López Aliaga de replicar una “mentira” originada en una cuenta trol y de ignorar deliberadamente una aclaración previa, señalando que esa estrategia refleja su modo de hacer política, basado en la desinformación

El intercambio continuó cuando el líder de Renovación Popular compartió otra imagen en la que el burgomaestre volvía a aparecer junto a Sánchez y añadió que antes de ello tuvo “acercamientos” con los expresidentes Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022), ambos recluidos en el penal de Barbadillo.

Como respuesta, Allison difundió un selfie junto al propio López Aliaga y cuestionó la lógica de asociar afinidades políticas solo a partir de imágenes. “Es obvio que tú no entiendes que dialogar es parte de la democracia y mantener los principios, una obligación. Llamar enemigo e insultar a quien piensa distinto es parte de tu esencia”, apuntó.

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“Siguiendo tus lineamientos, si una foto define a una persona, ¿en qué me convierte esta en la que salgo a tu lado?”, cuestionó.

El intercambio ocurrió antes de que el líder de Renovación Popular pidiera votar por la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a quien criticó con dureza durante la campaña y quien disputará el balotaje frente a Sánchez.

El líder de Renovación Popular pidió votar por Keiko Fujimori en la segunda vuelta, advirtiendo sobre una supuesta amenaza de izquierda radical
El líder de Renovación Popular pidió votar por Keiko Fujimori en la segunda vuelta, advirtiendo sobre una supuesta amenaza de izquierda radical

“La patria está en peligro. Hay una agresión extranjera al Perú. Esto no se ha cocinado en un día o una tarde. Son varios años de un Foro de São Paulo y aliados peruanos tratando de tomar el control de todo Perú, que si lamentablemente cae bajo su garra tiene como futuro ser el desastre”, afirmó en una rueda de prensa.

Reconoció diferencias con Fuerza Popular, aunque señaló que otorga este respaldo público, el primero de forma explícita y oficial, en defensa de la democracia: “Aunque tenemos grandes diferencias con su forma de trabajo, hay que poner en la balanza, la balanza de defensa de la democracia o la balanza puede entrar una dictadura de izquierda radical con aliados de la peor estirpe”, sostuvo.

Semanas atrás, el exburgomaestre había dicho que “nunca” se reuniría con Fujimori porque no tenía “nada” de qué hablar con ella, pero sí expresó disposición para dialogar con otros excandidatos, como Alfonso López Chau (Ahora Nación), Ricardo Belmont (Obras) e incluso Sánchez.

“Tenemos que conversar con todos. Tú no puedes dedicarte a un solo partido. Tienes que hablar con los que tienen la misma preocupación, no los partidos que han estado veinte años y no han solucionado nada”, dijo entonces.

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