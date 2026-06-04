El voto de los indecisos: por qué puede definir la segunda vuelta

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, candidatos en las Elecciones 2026, interactúan con votantes en un mercado, buscando asegurar el crucial voto indeciso para la segunda vuelta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda vuelta presidencial del 7 de junio en Perú enfrenta a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez con un dato que no es menor: la gran cantidad de peruanos aún no decidió su voto. Entre indecisos, voto en blanco y nulo, el bloque superaba un tercio del electorado, según los sondeos publicados el pasado domingo. Este grupo podría definir una contienda con dos candidatos que manejan un mínimo margen de ventaja.

La dispersión del voto en la primera vuelta, con 36 candidatos, explica los bajos porcentajes obtenidos por los finalistas: ninguno superó el 20% de los votos válidos. En una elección atravesada por una década de inestabilidad política, con nueve presidentes en 10 años, el movimiento de una parte de los indecisos puede alterar el resultado.

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Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se dirigen a votantes en un acto de campaña en Lima, buscando el apoyo de los indecisos a solo 10 días de las elecciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sistema electoral y fragmentación en el proceso 2026

El marco legal peruano exige que el presidente sea elegido con más del 50% de los votos válidos, lo que forzó la segunda vuelta tras una primera elección sin mayorías claras. En el contexto de 2026, los dos candidatos que llegaron a la definición sumaron menos del 32% de los votos válidos en la primera vuelta.

Los votos en blanco y nulos superaron el 17% en la primera ronda y podrían aumentar en la definición. Esa dinámica abre la posibilidad de que la presidencia quede en manos de una minoría y profundiza las críticas sobre la representatividad democrática del proceso.

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La dispersión del voto responde, en parte, a la presencia récord de 36 candidaturas presidenciales. Esta multiplicidad refleja la desconfianza hacia los partidos tradicionales y la estrategia de actores políticos para promover partidos satélite con el objetivo de dividir a sus adversarios y consolidar su posición en la segunda vuelta.

Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú se miden en el balotaje presidencial de 2026, con campañas que apelan a legados y geografías políticas opuestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Indecisión electoral y perfil del voto

El fenómeno de la indecisión en las elecciones peruanas de 2026 alcanzó su nivel más alto en la historia democrática reciente. La tendencia del aumento de votantes indecisos se da en un contexto de desconfianza en las instituciones y en la oferta política, reforzado por los cambios de gobierno.

El perfil de los indecisos muestra que los jóvenes y los mayores de 43 años son los más representados en este segmento, mientras que en el nivel socioeconómico D la indecisión es particularmente alta. La suma de indecisos, votos blancos, nulos y quienes no acudirán bordea el 40% del electorado.

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Peru's right-wing presidential candidate Keiko Fujimori and leftist candidate Roberto Sanchez shake hands before a televised debate, ahead of the June 7 runoff presidential vote, in Lima, Peru, May 31, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Brechas regionales y peso territorial

La diferencia entre Lima y las provincias define uno de los ejes geográficos de la contienda. Mientras Keiko Fujimori lidera en las preferencias de Lima, Roberto Sánchez domina en el interior del país y en las zonas rurales.

El sur andino, con departamentos como Puno, Cusco y Arequipa, se mantiene como bastión de la izquierda. Allí, Sánchez obtiene sus mejores cifras, aunque el nivel de indecisión y voto en blanco o nulo también es alto.

La ventaja de Fujimori en Lima no se replica en los sectores de menor nivel socioeconómico ni en las provincias, donde la disputa es más reñida. El sur rural concentra el bloque de voto más homogéneo a favor de Sánchez, pero también los mayores niveles de indecisión.

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Un electorado mayoritario que respaldó a candidatos eliminados podría inclinar la balanza en favor de Keiko Fujimori o Roberto Sánchez en una elección marcada por la fragmentación geográfica y la dispersión del voto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Economía, debate y rechazo electoral

La economía y la estabilidad institucional lideran las preocupaciones de los indecisos. Más de la mitad considera a la economía como prioridad, seguida por la inseguridad y la corrupción.

La campaña de Fujimori se enfocó en la promesa de estabilidad económica, mientras que Sánchez matizó su discurso para captar electores de centro y evitar la asociación con la inestabilidad de la izquierda radical.

Fujimori también gana votos por evitar a la izquierda, mientras que Sánchez enfrenta el desafío de despejar temores sobre su capacidad para gobernar en un país marcado por la destitución de presidentes y la volatilidad política.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez participan activamente en el debate presidencial de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales de 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estrategias de campaña reflejan la urgencia por captar indecisos: Fujimori priorizó Lima y zonas urbanas, y Sánchez reforzó su presencia en el sur y en áreas rurales. Ambos buscan ampliar su base con la necesidad de gobernabilidad y acuerdos ante un Congreso fragmentado.

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