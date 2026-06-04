Perú

El voto de los indecisos: por qué puede definir la segunda vuelta

Los más recientes sondeos daban cuenta de un amplio bloque de personas que no habían decidido a qué candidato elegir. Aquí también se incluye votos blancos, nulos y ausentismo

Guardar
Google icon
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez interactúan con personas en un mercado al aire libre. Un cartel grande dice "10 DÍAS PARA DECIDIR: EL VOTO INDECISO"
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, candidatos en las Elecciones 2026, interactúan con votantes en un mercado, buscando asegurar el crucial voto indeciso para la segunda vuelta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda vuelta presidencial del 7 de junio en Perú enfrenta a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez con un dato que no es menor: la gran cantidad de peruanos aún no decidió su voto. Entre indecisos, voto en blanco y nulo, el bloque superaba un tercio del electorado, según los sondeos publicados el pasado domingo. Este grupo podría definir una contienda con dos candidatos que manejan un mínimo margen de ventaja.

La dispersión del voto en la primera vuelta, con 36 candidatos, explica los bajos porcentajes obtenidos por los finalistas: ninguno superó el 20% de los votos válidos. En una elección atravesada por una década de inestabilidad política, con nueve presidentes en 10 años, el movimiento de una parte de los indecisos puede alterar el resultado.

PUBLICIDAD

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez interactúan con una multitud en una plaza. Personas sostienen carteles de 'INDECISOS' y 'VOTO POR EL PERÚ'. Hay cámaras de prensa.
Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se dirigen a votantes en un acto de campaña en Lima, buscando el apoyo de los indecisos a solo 10 días de las elecciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sistema electoral y fragmentación en el proceso 2026

El marco legal peruano exige que el presidente sea elegido con más del 50% de los votos válidos, lo que forzó la segunda vuelta tras una primera elección sin mayorías claras. En el contexto de 2026, los dos candidatos que llegaron a la definición sumaron menos del 32% de los votos válidos en la primera vuelta.

Los votos en blanco y nulos superaron el 17% en la primera ronda y podrían aumentar en la definición. Esa dinámica abre la posibilidad de que la presidencia quede en manos de una minoría y profundiza las críticas sobre la representatividad democrática del proceso.

PUBLICIDAD

La dispersión del voto responde, en parte, a la presencia récord de 36 candidaturas presidenciales. Esta multiplicidad refleja la desconfianza hacia los partidos tradicionales y la estrategia de actores políticos para promover partidos satélite con el objetivo de dividir a sus adversarios y consolidar su posición en la segunda vuelta.

Montaje de Keiko Fujimori sonriendo ante multitudes urbanas y Roberto Sánchez levantando un sombrero ante paisajes rurales, con Alberto Fujimori y Pedro Castillo de fondo
Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú se miden en el balotaje presidencial de 2026, con campañas que apelan a legados y geografías políticas opuestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Indecisión electoral y perfil del voto

El fenómeno de la indecisión en las elecciones peruanas de 2026 alcanzó su nivel más alto en la historia democrática reciente. La tendencia del aumento de votantes indecisos se da en un contexto de desconfianza en las instituciones y en la oferta política, reforzado por los cambios de gobierno.

El perfil de los indecisos muestra que los jóvenes y los mayores de 43 años son los más representados en este segmento, mientras que en el nivel socioeconómico D la indecisión es particularmente alta. La suma de indecisos, votos blancos, nulos y quienes no acudirán bordea el 40% del electorado.

Peru's right-wing presidential candidate Keiko Fujimori and leftist candidate Roberto Sanchez shake hands before a televised debate, ahead of the June 7 runoff presidential vote, in Lima, Peru, May 31, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque
Peru's right-wing presidential candidate Keiko Fujimori and leftist candidate Roberto Sanchez shake hands before a televised debate, ahead of the June 7 runoff presidential vote, in Lima, Peru, May 31, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Brechas regionales y peso territorial

La diferencia entre Lima y las provincias define uno de los ejes geográficos de la contienda. Mientras Keiko Fujimori lidera en las preferencias de Lima, Roberto Sánchez domina en el interior del país y en las zonas rurales.

El sur andino, con departamentos como Puno, Cusco y Arequipa, se mantiene como bastión de la izquierda. Allí, Sánchez obtiene sus mejores cifras, aunque el nivel de indecisión y voto en blanco o nulo también es alto.

La ventaja de Fujimori en Lima no se replica en los sectores de menor nivel socioeconómico ni en las provincias, donde la disputa es más reñida. El sur rural concentra el bloque de voto más homogéneo a favor de Sánchez, pero también los mayores niveles de indecisión.

Imagen Ilustrativa de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, y de fondo el mapa del Perú
Un electorado mayoritario que respaldó a candidatos eliminados podría inclinar la balanza en favor de Keiko Fujimori o Roberto Sánchez en una elección marcada por la fragmentación geográfica y la dispersión del voto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Economía, debate y rechazo electoral

La economía y la estabilidad institucional lideran las preocupaciones de los indecisos. Más de la mitad considera a la economía como prioridad, seguida por la inseguridad y la corrupción.

La campaña de Fujimori se enfocó en la promesa de estabilidad económica, mientras que Sánchez matizó su discurso para captar electores de centro y evitar la asociación con la inestabilidad de la izquierda radical.

Fujimori también gana votos por evitar a la izquierda, mientras que Sánchez enfrenta el desafío de despejar temores sobre su capacidad para gobernar en un país marcado por la destitución de presidentes y la volatilidad política.

Dos candidatos, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, debaten detrás de podios azules con el texto 'DEBATE PRESIDENCIAL'. Banderas peruanas con escudos adornan el fondo.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez participan activamente en el debate presidencial de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales de 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estrategias de campaña reflejan la urgencia por captar indecisos: Fujimori priorizó Lima y zonas urbanas, y Sánchez reforzó su presencia en el sur y en áreas rurales. Ambos buscan ampliar su base con la necesidad de gobernabilidad y acuerdos ante un Congreso fragmentado.

Temas Relacionados

Elecciones Perú 2026Keiko FujimoriRoberto Sánchezperu-politica

Más Noticias

Pronóstico del estado del tiempo en Chiclayo para el jueves 4 de junio

La ciudad de la amistad suele ser árida y cálida debido a su posición en la costa norte del país, cerca del desierto costero y el océano Pacífico

Pronóstico del estado del tiempo en Chiclayo para el jueves 4 de junio

¿Habrá clases en colegios elegidos como locales de votación? Esto dice el Minedu y cómo saber si tu escuela está en la lista

Más de 10 mil instituciones educativas públicas y privadas serán usadas como locales de votación entre el 5 y el 8 de junio

¿Habrá clases en colegios elegidos como locales de votación? Esto dice el Minedu y cómo saber si tu escuela está en la lista

“No te tengo miedo”: Francis Allison se enfrenta a Rafael López Aliaga, lo llama adicto a la mentira y lo acusa de usar trolls

El alcalde del distrito de Magdalena respondió a publicaciones del líder de Renovación Popular que lo vincularon con el candidato Roberto Sánchez y un “apoyo al comunismo”

“No te tengo miedo”: Francis Allison se enfrenta a Rafael López Aliaga, lo llama adicto a la mentira y lo acusa de usar trolls

Desde el sofá, el gasto se dispara: compras online en Perú duplican el promedio de ir a la tienda en físico

La penetración en provincias subió del 39% al 56% entre 2024 y 2026 y avanzó más rápido que en Lima, según Worldpanel by Numerator. El comercio electrónico en Perú ya alcanza a 4 de cada 10 hogares

Desde el sofá, el gasto se dispara: compras online en Perú duplican el promedio de ir a la tienda en físico

Importaban productos usando nombres de terceros para evadir impuestos: Sunat revela el esquema de “paquetería fantasma”

La modalidad dividía compras grandes en remesas menores a USD 200 y usaba identidades ajenas para simular consumo propio, evitar tributos y saltar límites legales en el ingreso de mercancías

Importaban productos usando nombres de terceros para evadir impuestos: Sunat revela el esquema de “paquetería fantasma”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

“No te tengo miedo”: Francis Allison se enfrenta a Rafael López Aliaga, lo llama adicto a la mentira y lo acusa de usar trolls

“No te tengo miedo”: Francis Allison se enfrenta a Rafael López Aliaga, lo llama adicto a la mentira y lo acusa de usar trolls

Rafael López Aliaga da un giro: pide públicamente votar por Keiko Fujimori en segunda vuelta y le cede sus personeros

Aprueban que miembros de la JNJ ganen lo mismo que un juez supremo: Pasarían de 35 mil a 47 mil soles

Fiscal Henry Amenábar, preso por corrupción, se acoge a la colaboración eficaz y denuncia coima ligada al equipo Lava Jato

Conteo rápido al 100 % se presentará el mismo día de la segunda vuelta, según Transparencia

ENTRETENIMIENTO

Los Caribeños de Guadalupe se dividen y los hermanos Aspericueta pelean por el nombre de la orquesta

Los Caribeños de Guadalupe se dividen y los hermanos Aspericueta pelean por el nombre de la orquesta

Santiago Magill regresa al teatro con ‘El hombre que ríe’: obra aborda la exclusión y el poder

Shirley Iparraguirre es nominada a los Latin Music Awards y lleva la cumbia peruana a Nueva York

El emotivo encuentro de Samahara Lobatón y Melissa Klug tras su salida de La Granja VIP

Tras el desplante de la abuela de Paul Michael, tía Lisuras defiende a Pamela López: “La amo, haré que pida disculpas”

DEPORTES

Nolberto Solano rompió sequía como DT de Pakistán: logró su primer triunfo ante Maldivas en amistoso internacional 2026

Nolberto Solano rompió sequía como DT de Pakistán: logró su primer triunfo ante Maldivas en amistoso internacional 2026

Johan Fano ironiza con las lesiones de Alex Valera que impiden su presencia en la selección peruana: “Llamémosle casualidad o circunstancias”

Gonzalo Bueno apunta a volver a la victoria en el Challenger de Cattolica en el cierre de su gira sobre arcilla en Italia

Facundo Morando fue oficializado por Fluminense después de hacer historia con Alianza Lima: “Estoy muy feliz de estar aquí”

Semifinales de Roland Garros 2026: fechas, horarios y dónde ver en vivo los partidos del Grand Slam