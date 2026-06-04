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Aprueban que miembros de la JNJ ganen lo mismo que un juez supremo: Pasarían de 35 mil a 47 mil soles

El dictamen aprobado por la Comisión de Justicia homologa los ingresos de los consejeros con los de magistrados supremos, aunque estos perciben bonificaciones por antigüedad y dedicación

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Pleno de la JNJ.
Pleno de la JNJ.

La Comisión de Justicia del Congreso de la República aprobó el miércoles 3 de junio el dictamen que equipara los ingresos de los consejeros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a los de un juez supremo titular de la Corte Suprema, lo que representaría un aumento mensual de más de 12 mil soles por cada miembro del organismo.

Actualmente, un consejero de la JNJ percibe 35.017 soles al mes, mientras que un juez supremo titular recibe 47.820 soles. Si la norma se promulga, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deberá emitir un decreto supremo para fijar el nuevo monto, “a propuesta de la Junta Nacional de Justicia”, según consta en la fórmula legal aprobada.

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Predictamen para que miembros de la JNJ ganen lo mismo que un juez supremo
Predictamen para que miembros de la JNJ ganen lo mismo que un juez supremo

La propuesta tiene un origen que no debe pasar inadvertido. Fue la propia JNJ quien la impulsó durante la gestión de Gino Ríos Patio, sentenciado por violencia familiar. El documento acogido por la comisión argumenta que la Constitución reconoce a los miembros de la JNJ los mismos beneficios que a los jueces supremos, y que sus atribuciones —nombrar magistrados, someterlos a control disciplinario e incluso destituirlos— justifican la equiparación salarial.

“La homologación de las remuneraciones encuentra sustento no solo en la alta investidura de los miembros de la JNJ, sino también en las facultades que ejercen respecto de los jueces supremos, a quienes les corresponde nombrar y someter a control disciplinario, pudiendo incluso imponer la sanción de destitución cuando la gravedad de los hechos así lo amerite", señala el predictamen.

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El aumento, no obstante, no es proporcional. El salario de un juez supremo titular incluye conceptos que no necesariamente corresponden a las condiciones de un consejero de la JNJ. Entre ellos figura una asignación por alta función jurisdiccional de 7.617 soles, equivalente a la asignación por función congresal, sustentada en la especialización y dedicación exclusiva del cargo. A eso se suma un bono de 7.800 soles —equivalente a 3 Unidades de Ingreso del Sector Público (UISP)— por permanencia en el cargo por más de cinco años, beneficio que los consejeros de la JNJ no podrían acceder dado que su mandato cesa obligatoriamente al completar el quinquenio, sin posibilidad alguna de reelección. Un segundo bono de 11.700 soles (4,5 UISP), incorporado en la Ley del Presupuesto Público de 2018, completa la estructura remunerativa de los magistrados supremos.

Corte Suprema dispone que jueces escuchen a menores en procesos de tenencia y custodia. (Foto: Agencia Andina)
Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema. (Foto: Agencia Andina)

Maniobra articulada

El portal La Encerrona reveló que fragmentos de los informes internos elaborados por el área administrativa de la JNJ para justificar el aumento aparecen reproducidos, sin citar la fuente, en la exposición de motivos del proyecto de ley 12954/2025-CR, presentado por el congresista de Perú Libre, Américo Gonza.

La aprobación de la Comisión de Justicia era el último trámite pendiente en esta etapa del proceso legislativo: la Comisión de Presupuesto ya había dado luz verde al dictamen con anterioridad. El texto deberá pasar ahora al Pleno del Congreso para su votación final.

Problemas en la transmisión

La transmisión oficial del Congreso presentó problemas justo en el momento en el que la Comisión de Justicia votaba el dictamen para que un miembro de la JNJ gane lo mismo que un juez supremo.

La transmisión de la página del Congreso se reanudó cuando ya se trataba otro tema de la agenda.

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