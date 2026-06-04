Perú

Importaban productos usando nombres de terceros para evadir impuestos: Sunat revela el esquema de “paquetería fantasma”

La modalidad dividía compras grandes en remesas menores a USD 200 y usaba identidades ajenas para simular consumo propio, evitar tributos y saltar límites legales en el ingreso de mercancías

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Sunat explicó los detalles de la denominada “paquetería fantasma”, una modalidad que habría sido utilizada para ingresar mercancía al país mediante envíos fraccionados y el uso de identidades de terceros. Walter Oré, gerente de Control y Riesgo de SUNAT, detalló cómo funcionaba este esquema y cómo se logró detectar más de 450 envíos vinculados a presuntas actividades de contrabando. Fuente: Canal N

La SUNAT alertó sobre una red delictiva que importaba mercadería mediante envíos courier fraccionados y el uso de datos personales robados, con el fin de evadir impuestos y eludir restricciones para el ingreso de productos. La intervención permitió detectar cientos de paquetes vinculados a compras realizadas por Internet.

Según informó la entidad, la operación terminó con la incautación de 300 teléfonos celulares de alta gama y más de 600 perfumes de distintas marcas. La mercadería había sido enviada en paquetes separados, a nombre de terceros que no necesariamente conocían la adquisición ni autorizaron el uso de su identidad.

En declaraciones a Canal N, canal de televisión peruano, Walter Oré, gerente de Riesgo, Control y Procesos Transversales de la superintendencia de Aduana Aérea y Postal, explicó que el esquema buscó “evadir el pago de los impuestos y las restricciones legales para su ingreso”, al simular compras personales que, en realidad, estaban destinadas a la comercialización.

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Aduanas - SUNAT - almacenes
Aduanas - SUNAT - almacenes

Bandas usarían datos de terceros para importar productos

Oré detalló que la SUNAT denominó esta forma de contrabando como paquetería fantasma, una práctica que se apoya en el crecimiento del comercio electrónico y en el sistema de envíos de entrega rápida. “Cualquier persona puede realizarlo por el comercio electrónico, pero es utilizado por organizaciones para comprar grandes cantidades de mercancía y luego dividirla para que ingrese a nuestro país a nombre de terceras personas sin su consentimiento”, indicó el funcionario a Canal N.

La clave, según explicó, fue el fraccionamiento deliberado de los pedidos. Las organizaciones “comprarían por Internet grandes lotes de mercancía para comercio y luego las dividen para ingresar al país por montos menores a USD 200”. En el régimen vigente, precisó, las compras que ingresan por envíos courier por un valor de hasta USD 200 pueden quedar exoneradas del pago de impuestos si son para consumo personal, lo que habría sido aprovechado para simular ese destino y evitar tributos.

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Perfumes de marcas variadas en sus cajas originales, como Prada Ocean y otras, dispuestos sobre una superficie de madera clara, con fondo borroso de oficina
La SUNAT decomisó cientos de perfumes de marcas diversas, valuados en S/600,000, como parte de una operación contra la "paquetería fantasma" que usaba datos robados para evadir impuestos. (Foto: SUNAT)

El mecanismo no solo buscó reducir o eliminar el pago de impuestos. Oré sostuvo que también se empleó para sortear restricciones administrativas vinculadas al ingreso de ciertos productos. Al referirse a los celulares, recordó que es posible traer “hasta 4 teléfonos” por esa vía, mientras que “el 5° ya requeriríamos tener los permisos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones”, lo que introduce controles adicionales para importaciones que exceden un uso personal.

La SUNAT señaló que, en algunos casos, los envíos se consignaron con datos de “una misma persona” y, en otros, con información de ciudadanos que “desconocen de tales adquisiciones y no saben del uso de su información”, un patrón que refuerza la hipótesis de suplantación de identidad como parte del esquema.

Más de 450 envíos delataron el presunto contrabando

La detección, de acuerdo con el vocero, combinó inspección operativa, análisis de información e inteligencia aduanera. “Producto de los controles que tenemos en la SUNAT, los controles aduaneros en todas las fronteras, en este caso en la vía aérea, hemos controlado el ingreso de estos vuelos, de estas cargas. Tenemos equipos de tecnología no intrusiva, vale decir, escáneres de rayos X”, explicó Oré.

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El funcionario añadió que los oficiales de aduana identificaron patrones irregulares durante la inspección: “Al momento de hacer la inspección, reconocen una anomalía en estos productos”. Con ese punto de partida, dijo, se desplegó un análisis para vincular envíos dispersos. El resultado fue la detección de “cerca de 450 envíos que venían de manera dividida” y la presunción de que “dos empresas” estarían detrás de las compras.

Oré precisó que, al existir indicios de delito, el caso fue comunicado al Ministerio Público para que continúe la investigación fiscal. También señaló que una parte central de las diligencias debe establecer “cómo estas organizaciones tienen acceso a la información de nuestros datos personales” y cómo funcionaba la entrega final, ya que la información preliminar indica que los paquetes “llegarían a un determinado punto” vinculado a la organización.

La SUNAT detalló que se trató de equipos de alta gama y perfumes de diversas marcas, con envíos que buscaban ingresar como si fueran para uso personal. Oré dijo que la valorización total fue de 600.000 soles, monto que la entidad también consignó como referencia del impacto económico de la operación.

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