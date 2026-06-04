Pasaporte sin citas previas: estas son las sedes de Migraciones en Lima y Callao donde puedes tramitar el documento el mismo día

Pasaporte peruano. Foto: Migraciones

La Superintendencia Nacional de Migraciones implementó un cambio que impacta a miles de usuarios en Lima y Callao: ya no es necesario solicitar una cita previa para tramitar el pasaporte electrónico.

Desde el anuncio oficial, los ciudadanos pueden acercarse directamente a cualquiera de las sedes habilitadas y completar el proceso el mismo día. La medida busca agilizar el acceso al documento de viaje y responder a la alta demanda registrada en los últimos meses.

En la modalidad presencial, la atención se da por orden de llegada. Para gestionar el pasaporte, los usuarios deben presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y el comprobante de pago de S/ 120,90, que puede realizarse en el Banco de la Nación, en la plataforma Págalo.pe (código 01810), o en algunas sedes de Migraciones donde existen módulos de pago con POS y la aplicación digital Yape. Ante la eliminación del sistema de citas, optaron por acudir desde la madrugada para ocupar los primeros lugares en la fila y obtener el documento sin demoras.

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En la sede central de Breña y en la Agencia de Atención al Ciudadano Surco, se han habilitado medios de pago presenciales para mayor comodidad de los usuarios. El horario de atención en la mayoría de sedes es de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y sábados hasta la 1:00 p. m., aunque en los centros MAC el servicio inicia media hora más tarde.

¿Dónde se puede tramitar el pasaporte sin cita en Lima y Callao?

Los puntos habilitados en Lima y Callao para tramitar el pasaporte electrónico sin cita previa son los siguientes:

Sede central : Av. España 734, Breña. De lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Agencia de Atención al Ciudadano Surco : C. C. Jockey Plaza, av. Javier Prado Este 4200, Surco. De lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Centro MAC Lima Norte : C. C. Mallplaza Comas, av. Los Ángeles N.º 602, Comas. De lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. Sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.

Centro MAC Lima Este : C. C. Mall Aventura Santa Anita, av. Carretera Central N.º 111, Santa Anita. De lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. Sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.

Centro MAC Lima Sur : C. C. Open Plaza Atocongo, av. Circunvalación N.º 1801, San Juan de Miraflores. De lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. Sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.

Centro MAC Ventanilla : Ex Zona Comercial Ventanilla, av. La Playa s/n calle 6 N.º 133, Ventanilla. De lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. Sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.

Centro MAC Callao : C. C. Mallplaza Bellavista, av. Óscar Benavides N.º 3866, Bellavista. De lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. Sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.

Migracentro Primavera : C. C. Real Plaza Primavera, av. Angamos Este N.º 2681, San Borja. De lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Migracentro Puruchuco : C. C. Real Plaza Puruchuco, Prolongación Javier Prado N.º 8680, Ate. De lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Migracentro Villa María : C. C. Real Plaza Villa María, av. Pachacútec cruce con av. 26 de noviembre, Villa María del Triunfo. De lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

En todos estos locales, el proceso sigue el mismo principio: los ciudadanos deben tomar un ticket y permanecer en la sede, aunque pueden salir momentáneamente hasta que el documento esté listo para ser recogido. La atención prioriza a adultos mayores, gestantes y personas acompañadas de menores, en línea con la normativa sobre preferencia legal.

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Las personas que ya tenían citas programadas a través de la página web de Migraciones recibirán atención preferencial en la fecha y hora reservadas. El resto podrá acceder al trámite en cualquiera de las sedes mencionadas sin restricción de horario dentro del rango de atención.

Las autoridades de Migraciones recuerdan a la ciudadanía que el trámite es personal y se debe evitar intermediarios o pagos adicionales fuera de los canales oficiales.