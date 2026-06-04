Shirley Iparraguirre es nominada a los Latin Music Awards y lleva la cumbia peruana a Nueva York

Shirley Iparraguirre celebra su nominación a los Latin Music Awards y reafirma su compromiso de difundir la cumbia peruana en el extranjero.

La cantante peruana de cumbia Shirley Iparraguirre recibió una nominación a los Latin Music Awards – Premios Unidad, consolidando su presencia en la escena musical latinoamericana y abriendo un nuevo capítulo en la difusión internacional de la cumbia peruana. La ceremonia, que premia a artistas latinos en distintos géneros musicales, se realizará en la ciudad de Nueva York y reunirá a músicos, productores y representantes de la industria de todo el continente.

El anuncio de la nominación llega en un momento clave para Shirley Iparraguirre, quien atraviesa una etapa de gran proyección gracias al éxito de su tema “La Indecorosa”. La canción, de ritmo contagioso y letras que conectan con el público, se ha posicionado entre las favoritas de las plataformas digitales, emisoras radiales y presentaciones en vivo, convirtiéndose en uno de los temas más solicitados en eventos y espectáculos a nivel nacional.

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La noticia se difundió rápidamente entre los seguidores de la artista, quienes celebraron el reconocimiento como una recompensa al esfuerzo y la perseverancia que ha mostrado desde el inicio de su carrera. En redes sociales, mensajes de apoyo y orgullo inundaron los perfiles de Shirley Iparraguirre, resaltando la importancia de que una representante de la cumbia peruana obtenga visibilidad en premiaciones internacionales.

Productor celebra logró de Shirley Iparraguirre

Uno de los elementos determinantes en el crecimiento de la cantante ha sido el respaldo de su productor y representante, Edgar Mimbela. Su experiencia y visión estratégica han permitido que Shirley acceda a escenarios cada vez más importantes y que su propuesta artística trascienda fronteras. De acuerdo con Mimbela, el objetivo es seguir impulsando talentos peruanos y latinoamericanos para que puedan competir en igualdad de condiciones dentro de la industria global.

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La artista nacional participará en la ceremonia que reúne a destacados exponentes de la música latina en Nueva York.

La nominación de Shirley Iparraguirre no solo reconoce su capacidad interpretativa, sino que también representa una oportunidad para fortalecer la presencia de la cumbia peruana fuera del país. La participación en los Latin Music Awards – Premios Unidad le permitirá compartir escenario con exponentes destacados de la música latina, así como establecer contactos con productores, empresarios y medios internacionales.

La artista, además, ha manifestado en varias entrevistas el orgullo que siente por representar al Perú y su compromiso con el público que la acompaña. “Agradezco a Dios, a Edgar y todas las personas que contribuyen a que siga creciendo. Espero este sea el salto para que mi música trascienda fronteras”, declaró Shirley tras conocerse la nominación. Para la cantante, este logro simboliza un avance más en su carrera y una motivación para continuar desarrollando nuevos proyectos musicales.

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El impacto de “La Indecorosa” ha sido fundamental en la consolidación de Shirley Iparraguirre como una de las voces de la nueva generación de la cumbia peruana. Su estilo, que combina elementos tradicionales del género con una estética moderna, ha logrado captar la atención de diversos públicos y posicionarse en el competitivo mercado musical actual. La artista ha aprovechado las plataformas digitales para llegar a audiencias más amplias y reforzar su imagen como embajadora del ritmo tropical peruano.

Según informó su representante, Edgar Mimbela, la proyección internacional de Shirley no se detiene con la ceremonia en Nueva York. Como parte de una gira de promoción, Mimbela viajará también a Ecuador, sede alterna de los Latin Music Awards – Premios Unidad, y a países como Colombia, Chile y Argentina, con el objetivo de generar nuevas oportunidades para talentos nacidos en Perú y expandir la cumbia a otros mercados latinoamericanos.

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Para la cantante, vivir la experiencia de los Latin Music Awards representa tanto un reconocimiento personal como una responsabilidad con la cultura peruana. Shirley Iparraguirre se prepara para asistir a la gala llevando en alto el nombre de Perú y reafirmando su propósito de que la cumbia sea apreciada y reconocida más allá de las fronteras nacionales.

El productor Edgar Mimbela acompaña a Shirley en su proyección internacional, apostando por abrir nuevas oportunidades para talentos peruanos en escenarios globales.