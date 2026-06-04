Nolberto Solano rompió sequía como DT de Pakistán: logró su primer triunfo ante Maldivas en amistoso internacional 2026

La selección dirigida por Nolberto Solano encontró el quiebre tras el descanso, con tantos de Umar Nawaz, Abdul Arshad y Harun Hamid, y ahora se alista para medirse el domingo con Afganistán (Instagram / pakistanffofficial)

Pakistán consiguió un respiro deportivo y emocional en su etapa reciente: la selección nacional, bajo la conducción del técnico peruano Nolberto Solano, venció 3-0 a Maldivas en un partido amistoso jugado en territorio maldivo y celebró su primer triunfo con el técnico peruano al mando.

La diferencia se construyó después del descanso, cuando el equipo encontró espacios y resolvió con eficacia en el área rival. Umar Nawaz, Abdul Arshad y Harun Hamid marcaron en la segunda mitad y le dieron forma a un resultado que cortó una racha extensa sin victorias.

El calendario de preparación continuará de inmediato: este domingo, Pakistán enfrentará a Afganistán en un nuevo encuentro amistoso.

Un 3-0 que se armó tras el descanso

Pakistán encontró las respuestas después del entretiempo y resolvió el amistoso con autoridad. Tres goles en la segunda mitad transformaron un partido equilibrado en la primera victoria de Nolberto Solano. (Instagram / pakistanffofficial)

El desarrollo del amistoso mostró dos momentos marcados. En la primera parte, Pakistán sostuvo el partido sin traducir ese orden en una ventaja en el marcador. Tras el entretiempo, el equipo ofreció una versión más firme y con mayor claridad para atacar, tramo en el que llegaron las tres conquistas que definieron la noche.

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Umar Nawaz abrió la cuenta en el segundo tiempo y cambió el escenario del encuentro. Con el resultado a favor, la selección pakistaní sostuvo la estructura y aprovechó con más frecuencia los desajustes del rival. Más tarde, Abdul Arshad amplió la distancia y consolidó el control del partido en la etapa complementaria.

La última estocada fue de Harun Hamid, quien completó el 3-0 y terminó de sellar la victoria. Los tres goles se produjeron en el mismo período del partido y tuvieron un patrón común: Pakistán capitalizó los espacios que se generaron en el tramo final del compromiso, cuando el rival perdió consistencia y dejó opciones para transiciones más directas.

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El triunfo no solo significó una diferencia amplia en el marcador. También dejó como dato central el primer festejo de la era Solano en el seleccionado nacional, un hito que el plantel buscaba desde la llegada del entrenador peruano al banco pakistaní.

Fin de una racha: Pakistán no ganaba desde octubre de 2023

La goleada sobre Maldivas tuvo un valor especial para Pakistán: puso fin a una extensa sequía de triunfos que se arrastraba desde octubre de 2023 y alivió la presión sobre el plantel. (Instagram / pakistanffofficial)

La victoria ante Maldivas tuvo un peso adicional por el contexto reciente del equipo. Pakistán acumulaba más de un año sin conseguir un triunfo: el antecedente más cercano se remontaba a octubre de 2023, cuando derrotó 1-0 a Camboya en el marco de las clasificatorias asiáticas.

Desde aquella noche, el seleccionado pakistaní atravesó un tramo prolongado sin resultados positivos, situación que condicionó el ánimo del grupo y elevó la importancia de cualquier señal de recuperación. El 3-0 en amistoso, en ese sentido, funcionó como un punto de apoyo por la manera en que se resolvió: con orden para sostener el partido y con contundencia para golpear en el segundo tiempo.

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Solano, que asumió la dirección técnica en julio del año pasado, llegó con el objetivo de empujar el crecimiento futbolístico de la nación asiática. En ese proceso, los resultados tardaron en aparecer y la necesidad de un triunfo se convirtió en una demanda natural del calendario y del propio recorrido del equipo.

El amistoso también dejó una lectura vinculada al rendimiento: el seleccionado mostró mayor coordinación en defensa y una eficacia superior en ataque tras el descanso, dos aspectos que suelen marcar diferencias cuando el margen de error es reducido. La goleada, sin embargo, se construyó sin que el equipo necesitara dominar todo el encuentro: le bastó con ser más preciso en el momento clave y aprovechar las oportunidades que se presentaron.

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La agenda inmediata: amistoso con Afganistán<b> </b>

Sin tiempo para relajarse, Pakistán continuará su preparación este domingo frente a Afganistán. El amistoso servirá para consolidar avances y reforzar la confianza obtenida ante Maldivas. (Instagram / pakistanffofficial)

La preparación de Pakistán continuará este domingo, cuando enfrente a Afganistán en un nuevo partido amistoso. El compromiso forma parte de una secuencia de encuentros que buscan fortalecer el funcionamiento del equipo y sumar rodaje competitivo en el escenario regional.

El ciclo actual apunta a consolidar una base capaz de mejorar el rendimiento en el ámbito asiático, una tarea que requiere continuidad y resultados que acompañen. En ese marco, el 3-0 frente a Maldivas representó un alivio para un plantel que venía de varios partidos sin celebrar una victoria internacional.

Además, el contexto competitivo inmediato ya tiene un dato definido: Pakistán quedó fuera de carrera en las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de su eliminación en las fases preliminares organizadas por la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). Con ese escenario, la programación de amistosos cobra relevancia como espacio para afinar mecanismos y sostener un plan de trabajo.

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El desafío, desde ahora, será sostener una línea de crecimiento a partir de este primer éxito bajo la conducción de Solano. El equipo ya logró cortar la sequía y tendrá otra prueba cercana, también en formato amistoso, para medir si puede mantener el impulso conseguido en Maldivas.