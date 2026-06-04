Tras el desplante de la abuela de Paul Michael, tía Lisuras defiende a Pamela López: “La amo, haré que pida disculpas”

Tía de Paul Michael defiende a Pamela López y aclara que sí acepta su relación con cantante. TikTok

La familia de Paul Michael se vio envuelta en una controversia tras el desplante público de la abuela del joven cantante hacia Pamela López en el reality La Granja VIP. Sin embargo, la conocida “tía Lisura” se pronunció sorprendida por el episodio y aseguró que apoya incondicionalmente a la pareja de su sobrino.

El reciente incidente, que involucró a doña Ada –madre de la tía Lizura y abuela de Paul Michael–, generó repercusiones inmediatas tanto dentro como fuera del set. Durante el programa, la señora expresó su desaprobación hacia Pamela López, provocando incomodidad y una ola de comentarios en redes sociales y medios de espectáculos. La situación llevó a la ‘tía Lizura’ a manifestar públicamente su postura sobre lo ocurrido.

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A través de un mensaje difundido en redes, expresó su asombro por la actitud de su madre y reiteró su apoyo a Pamela López: “Hola, mi gente hermosa, les habla la tía Lisura, para decirles que ustedes saben que yo soy Pamela hasta la muerte y Paul hasta la muerte. Y que yo a Pamela López la amo con todo mi corazón. Llegando mi mamá, voy a hacer que pida las disculpas, porque no sé qué habrá pasado ahí, no sé por qué ha reaccionado de esa forma. Me he quedado hasta sorprendida”.

Abuela de Paul Michael hace gesto de desaprobación a Pamela López y muestra desacuerdo con relación. Panamericana TV

Se distancia de reacción de su madre

En su intervención, Lisura dejó en claro que la reacción de su madre no representa el sentir del resto de la familia. “No se preocupe mi team real, que yo soy Pamela hasta la muerte y Paul Michel hasta la muerte. Porque ustedes saben que yo adoro a Pamela con todo mi corazón y tiene mi respaldo hasta la muerte. Porque el que se mete con Pamela, se mete conmigo, con la tía Lisura. Eso ténganlo claro”, afirmó la tía del cantante, buscando calmar a quienes integran el círculo cercano de la pareja.

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La tía Lisura también envió un mensaje directo a Pamela López, a quien se refirió con palabras de cariño y solidaridad: “Que amo Kitty Pam con todo mi corazón y tú lo sabes, mi reina. Y a Paul Michel con todo mi corazón. Así que, team reales y a todos los que pertenecen al team de Pamela y de Paul, mañana hago que mi mamita pida las disculpas, porque no sé, me quedo sorprendida, porque no es justo. Nosotros amamos a Pamela”.

Tía de Paul Michael defiende a Pamela López tras desplante de su madre.

El respaldo público de la tía Lisura busca contrarrestar el impacto que tuvo el gesto de doña Ada en el reality. Durante la última edición de La Granja VIP, la abuela de Paul Michael tomó el micrófono y, en un momento que generó tensión, expresó abiertamente su deseo de “ahorcar” a Pamela, comentario que fue criticado por la audiencia y que incomodó visiblemente a la expareja de Christian Cueva.

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El gesto, lejos de pasar desapercibido, se viralizó rápidamente. La reacción de la tía Lisura ha sido valorada por seguidores de Pamela López, quienes agradecieron la muestra de apoyo y la disposición a buscar la reconciliación familiar. La figura de la tía, conocida por su espontaneidad y carácter directo, se consolidó como aliada clave para la tranquilidad de la pareja en medio del escándalo.

Abuela de Paul Michael hace desplante a Pamela López

Por su parte, Pamela López no ha hecho declaraciones adicionales tras el incidente, aunque ha recibido muestras de apoyo tanto de su entorno como de seguidores en redes sociales. Paul Michael, en tanto, se mostró cercano a su pareja durante y después del programa, evitando declaraciones públicas sobre el episodio.

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El desenlace de esta situación dependerá de la respuesta de doña Ada y del ambiente que predomine en las próximas ediciones de La Granja VIP.

Tito Vega cuenta detalles del desplante a Pamela López. Abuela de Paul Michael mostro rechazo hacia ella. Tiktok/ Tito Vega