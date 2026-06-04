Nick Fernández con Infobae: su crecimiento en San José Earthquakes, el anhelo de jugar con Perú y por qué se identifica con Yoshimar Yotún

Nick Fernández pasó de ser una promesa a una realidad en San José Earthquakes. - Crédito: Sky Jiménez

Nick Fernández ha vivido la mejor temporada de su carrera. Pasó de ser una promesa del San José Earthquakes a una realidad en la Major League Soccer. De la mano del histórico entrenador Bruce Arena ha alcanzado su mayor rendimiento. El mediocentro, que se cataloga como un box to box, espera sostener esa buena dinámica para cumplir su máximo sueño: representar a la selección peruana en el nuevo proceso de Mano Menezes.

- ¿Fueron complicados tus inicios, Nick?

Mi padre es peruano, obviamente, y mi madre es estadounidense. Así que crecimos en Chicago, en Illinois. Fueron buenos mis inicios. Tuve una buena infancia. Todo giraba en torno al fútbol por mi padre y mis abuelos, y mi abuelo jugó profesionalmente en Perú [Sporting Cristal], así que todo era fútbol.

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- Y con todo ello te convenciste de ser futbolista...

Obviamente mi padre tuvo una gran influencia. Me entrenó mucho cuando era joven y mi hermano mayor [Collin Fernández] también fue una gran influencia. Llegó a jugar profesionalmente, representó a Perú en la categoría Sub-20 y fue una gran inspiración para mí, para esforzarme por llegar a donde él llegó.

- ¿Qué club realmente apostó por ti, Nick?

Crecí mucho cuando fui a la universidad en Portland. Allí realmente me ayudaron a alcanzar mis metas y llegar al nivel de ser profesional. Pero luego, obviamente, San José hizo realidad mi sueño de jugar profesionalmente. Y quiero decir, desde el primer día, creo que me seleccionaron porque creían en mí.

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- Entre el 2018 y 2020 integraste la Academia del Barcelona. Cuéntanos de esa experiencia.

Sí. Traen a muchos de los mejores jugadores de Estados Unidos, así que fue increíble. Creo que crecí mucho allí. Las ideas de fútbol que te enseñan son muy valiosas y las sigo usando hoy en día.

- ¿Qué aspectos mejoraste en esa etapa?

Creo que técnicamente, por supuesto, pero sobre todo mi comprensión del juego y cómo puedo jugar en diferentes posiciones y ser utilizado de la mejor manera posible.

Nick Fernández posando con la bandera de Perú, confirmando su deseo genuino de ser llamado por la 'bicolor'. - Crédito: San José Earthquakes

- ¿Por qué demoraste en llegar al profesionalismo?

Cada persona es diferente, ¿sabes? Algunas personas están listas cuando están en la preparatoria, y creo que, en mi caso, tuve que desarrollarme un poco más físicamente, algo que la universidad me ayudó. Así que sí, creo que fue ese aspecto físico el que tuve que desarrollar.

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- En el camino San Jose Earthquakes fue tu salvación.

Sí. San José ha sido increíble. Me encanta estar allí. Y sabes, ha sido un sueño hecho realidad poder jugar en la MLS.

- Trabajas al lado del mítico Bruce Arena. ¿Qué tanto te ha ayudado en tu incursión en la MLS?

Él simplemente ha pasado por todo, así que sabe lo que es bueno y lo que no. Y creo que lo más importante de él es que nos da confianza a todos, me da confianza a mí, y cree en mí, y eso es todo lo que puedo pedir.

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- ¿Te has marcado una meta en la Major League Soccer?

Sí. Bueno, ahora estoy empezando, pero espero jugar más partidos y tener la mayor oportunidad posible.

- De seguro sueñas con la selección peruana...

Sí. Desde pequeño ha sido el país que más he visto. Con mi familia, mis padres y mis abuelos, siempre lo hemos visto en la televisión. Así que es un sueño mío desde niño.

De 24 años, el peruano-estadounidense se hizo cargo de la apertura del marcador contra Seattle Sounders. | VIDEO: Apple TV

- ¿Tienes todos tus documentos peruanos en regla?

No, no del todo. Todavía tengo que finalizarlos, pero están casi listos.

- En una conferencia de prensa revelaste que desde la FPF se contactaron contigo. ¿Hubo más avances?

No. Hasta ahora, no. Solo tuve un contacto mínimo con el ojeador y eso fue todo.

- La selección nacional disputará dos amistosos, uno en Estados Unidos. ¿Irás a ver el partido?

No, ellos juegan en Miami y yo me encuentro atrapado en la Costa Oeste. Lamentablemente, no podré ir.

- Nick, ¿a qué futbolista peruano te pareces?

Me veo mucho en [Yoshimar] Yotún, porque es un mediocampista todoterreno que crea muchas oportunidades. Así que sí, creo que me parezco a él.

- ¿Y qué piensas de Renato Tapia?

También es un muy buen jugador, pero él es un poco más defensivo, mientras que a mí me gusta ir un poco más al ataque.

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Entrevista a Nick Fernández con Infobae Perú. - Crédito: Renzo Galiano

- ¿Crees que es un error dejar de lado a Tapia en la selección peruana?

Es difícil. Obviamente, están apostando por muchos jugadores jóvenes y se trata de encontrar un equilibrio entre juventud y experiencia. Así es que es complicado dejarlo ir.

- ¿Cómo te va con el español, Nick?

Hablo un poquito [risas], pero lo intento.

- ¿Qué virtudes le aportarías a la selección peruana?

Creo que la mentalidad de trabajo duro. Me gusta trabajar duro pase lo que pase. Estoy motivado. Quiero avanzar, jugar rápido, jugar con mucha energía. Creo que eso es algo muy importante en torno a lo que gira mi juego.

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- ¿Nick Fernández ama al Perú?

Sí, amo al Perú como a su gente. Me encanta la comida, es increíble [risas].

- ¿Y qué estarías dispuesto a hacer por el Perú?

Cualquier cosa. Mi sueño es jugar por Perú; así que ya sabes, es uno de mis grandes objetivos y es algo que realmente espero con ansias.