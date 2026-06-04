Perú

Rafael López Aliaga da un giro: pide públicamente votar por Keiko Fujimori en segunda vuelta y le cede sus personeros

El líder de Renovación Popular expresó su apoyo explícito a Fuerza Popular y convocó a sus simpatizantes a sumarse como personeros de esa formación para el balotaje de este domingo

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Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, anunció públicamente su respaldo a Keiko Fujimori para la segunda vuelta presidencial, pese a las duras críticas previas durante la campaña
Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, anunció públicamente su respaldo a Keiko Fujimori para la segunda vuelta presidencial, pese a las duras críticas previas durante la campaña

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, pidió este miércoles votar por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a quien criticó con dureza durante la campaña y quien disputará el balotaje del domingo 7 de junio frente a Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú).

Durante una rueda de prensa junto a legisladores y la fórmula con la que se presentó a los comicios, el exalcalde de Lima anunció también la cesión de los personeros de Renovación Popular al partido de Fujimori.

“La patria está en peligro. Hay una agresión extranjera al Perú. Esto no se ha cocinado en un día o una tarde. Son varios años de un Foro de São Paulo y aliados peruanos tratando de tomar el control de todo Perú, que si lamentablemente cae bajo su garra tiene como futuro ser el desastre”, afirmó.

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“¿A dónde nos quiere llevar, señor Sánchez? ¿A Bolivia? ¿Venezuela? ¿A Cuba? ¿Nicaragua? Basta ya. Los jóvenes del Perú, los pobres del Perú (...) han sido secuestrados por esa izquierda del mal, mentirosa, asesina y ladrona. Nunca vamos a pactar con eso y sabiendo que está en riesgo la democracia en nuestro país, levantamos la voz”, agregó.

López Aliaga justificó su apoyo por considerar que el país enfrenta una amenaza de una “izquierda radical” asociada con el Foro de São Paulo y alertó sobre consecuencias económicas negativas si gana Roberto SánchezPOLITICA Europa Press/Contacto/El Comercio
López Aliaga justificó su apoyo por considerar que el país enfrenta una amenaza de una “izquierda radical” asociada con el Foro de São Paulo y alertó sobre consecuencias económicas negativas si gana Roberto SánchezPOLITICA Europa Press/Contacto/El Comercio

Reconoció diferencias con Fuerza Popular, aunque señaló que otorga este respaldo público, el primero de forma explícita y oficial, en defensa de la democracia: “Aunque tenemos grandes diferencias con su forma de trabajo, hay que poner en la balanza, la balanza de defensa de la democracia o la balanza puede entrar una dictadura de izquierda radical con aliados de la peor estirpe”, sostuvo.

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“Si Perú lamentablemente cae en manos de esa izquierda radical o ese comunismo, va a tener los siguientes efectos económicos casi de inmediato: fuga de capitales, (...) subida del tipo de cambio, falta de trabajo, cero inversión. Ese modelo estatista no funciona”, añadió.

Comparó la situación peruana con la de otros países de la región: “Bolivia era gran productor de gas. ¿Qué han hecho con Bolivia? Que importe gas. Venezuela, ¿qué cosa era? Potencia mundial de petróleo. Es ahora un mendigo comprando petróleo”, mencionó.

López Aliaga instó a no votar en blanco, nulo o abstenerse, ya que, según expresó, eso significaría “someter al país a una desgracia” de la cual “pagarán factura los hermanos más pobres y la gente que más sufre”.

Reconoció diferencias con Fuerza Popular, pero argumentó que la prioridad es defender la democracia frente al riesgo de una dictadura de izquierda, mencionando ejemplos de crisis en Bolivia y Venezuela
Reconoció diferencias con Fuerza Popular, pero argumentó que la prioridad es defender la democracia frente al riesgo de una dictadura de izquierda, mencionando ejemplos de crisis en Bolivia y Venezuela

Finalmente, convocó a sus simpatizantes a sumarse como personeros de Fuerza Popular para alcanzar los cien mil requeridos y, sobre todo, evitar que se “robe el voto al pueblo más humilde”.

Semanas atrás, el exburgomaestre afirmó que “nunca” se reuniría con Fujimori porque no tenía “nada” de qué hablar con ella, pero sí expresó disposición para dialogar con otros excandidatos, como Alfonso López Chau (Ahora Nación), Ricardo Belmont (Obras) e incluso Sánchez.

“Tenemos que conversar con todos. Tú no puedes dedicarte a un solo partido. Tienes que hablar con los que tienen la misma preocupación, no los partidos que han estado veinte años y no han solucionado nada”, dijo entonces.

De acuerdo con un sondeo de Ipsos, el 62% de quienes apoyaron a López Aliaga se inclinaría por Fujimori y el 18% por la propuesta de Juntos Por el Perú.

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