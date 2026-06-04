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El emotivo encuentro de Samahara Lobatón y Melissa Klug tras su salida de La Granja VIP

La influencer se reencontró con su madre y su hermana Melissita la noche del 3 de junio. Antes de ingresar al hotel de aislamiento, la influencer saludó a familiares y a seguidoras de “las Víboras”.

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Samahara Lobatón se reencontró con Melissa Klug y su hermana Melissita la noche del 3 de junio, minutos después de ser eliminada de La Granja VIP. Antes de ingresar al hotel de aislamiento, la influencer saludó a familiares y a seguidoras de “las Víboras”, en un momento emotivo tras la gala.

Samahara Lobatón protagonizó un momento emotivo al reencontrarse con su madre Melissa Klug tras su eliminación de La Granja VIP. El encuentro ocurrió la noche del 3 de junio, minutos después de la gala en vivo, y antes de que la producción la trasladara al hotel donde los participantes eliminados pasan la noche como parte del protocolo del programa.

Junto a Klug también estuvo Melissita, hermana menor de Samahara, además de algunas seguidoras del equipo conocido como “las Víboras”, que se acercaron para saludarla y acompañarla en el primer instante fuera del encierro. La escena se dio en un contexto de alta tensión para el reality, marcado por reacciones en redes sociales y cuestionamientos al sistema de votación.

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Del set al hotel: el protocolo que siguen los eliminados

Apenas un participante queda fuera de La Granja VIP, no regresa de inmediato a su rutina habitual. Según lo establecido dentro del formato, los eliminados deben trasladarse a un hotel tras salir de la granja, un paso que funciona como etapa de transición antes de reaparecer frente a cámaras.

En este caso, el reencuentro de Samahara Lobatón con Melissa Klug se dio antes de ingresar al hotel, en una suerte de “primer respiro” fuera del reality. Al día siguiente, la participante debía acudir al set, donde los eliminados suelen participar en dinámicas y, de acuerdo con la información proporcionada, se les pide indicar a dos posibles capataz.

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Esa logística explicó por qué el encuentro fue breve, pero cargado de emoción: era el primer contacto de Samahara con su familia luego de días de convivencia intensa y exposición permanente.

El emotivo encuentro de Samahara Lobatón y Melissa Klug tras su salida de La Granja VIP
El emotivo encuentro de Samahara Lobatón y Melissa Klug tras su salida de La Granja VIP

El reencuentro con Melissa Klug y Melissita: abrazo y apoyo fuera de cámaras

El encuentro reunió a tres figuras clave del círculo cercano de Samahara: su madre Melissa Klug, su hermana Melissita y un grupo de seguidoras que se identifican con el team “las Víboras”. La presencia de fanáticas no fue menor: en realities con votación pública, el respaldo de equipos organizados suele ser parte de la lectura del “afuera”, y el momento funcionó como una escena de contención y reconocimiento.

En esa primera salida, el reencuentro tuvo un tono familiar. Para Klug, la eliminación también implicó el final de una etapa de exposición para su hija, a la vez que abría la puerta al regreso a casa, un punto que la propia Samahara había enfatizado durante su despedida en la gala.

Aunque no se detallan frases específicas del intercambio con Klug y Melissita, el momento se describió como emotivo y se conectó con el mensaje que Samahara dejó minutos antes frente a cámaras: su prioridad inmediata era reencontrarse con sus hijos.

La salida de Samahara Lobatón: “Ya puedo ver a mis hijos”

Durante la gala del 3 de junio, Samahara Lobatón se despidió con una declaración enfocada en su familia. “Ya puedo ver a mis hijos, son los primeros que quiero ver y me dan vida”, dijo tras confirmarse su eliminación.

La frase se convirtió en el eje emocional del cierre de su participación en el reality y explicó por qué el reencuentro posterior con su madre tuvo tanto peso simbólico: para ella, el fin del encierro se tradujo en una vuelta inmediata a su rol familiar, más allá de la controversia del programa.

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La polémica tras la eliminación: el reclamo de Gianella Marquina

La eliminación de Samahara no quedó solo en la pantalla. En redes sociales, su hermana Gianella Marquina expresó su molestia y llegó a denunciar una supuesta “estafa” asociada a las votaciones, con un llamado directo a los seguidores.

“Dejen de gastar su dinero”, fue el tono del reclamo que se instaló tras la emisión. Marquina también cuestionó la lógica de los resultados por la distribución de votos entre participantes y aseguró que la producción habría intentado involucrarla en el programa de una manera que le resultó incómoda: según su publicación, le propusieron asistir para contarle a su hermana en vivo la noticia de su embarazo.

Más tarde, Gianella Marquina eliminó esos mensajes. Consultada por qué los retiró, explicó que se debió a la cantidad de mensajes recibidos y que no fue por presiones externas, según lo señalado en el texto proporcionado.

Capturas de pantalla de tres historias de Instagram de "gianemarquina". Muestran texto blanco sobre fondo negro denunciando una estafa en un programa de TV
Gianella Marquina arremete contra la producción de "La Granja VIP", acusándolos de estafa y manipulación tras la eliminación de su hermana Samahara Lobatón, y revela que está embarazada.

Youna también reaccionó: “Increíble”

Otra reacción que amplificó el debate fue la de Youna, padre de la hija mayor de Samahara. En Instagram, publicó un mensaje breve: “Increíble”, acompañado de capturas de encuestas en la misma red social donde Lobatón aparecía como favorita para seguir en competencia.

Según lo relatado, Youna mencionó la cantidad de votos que se habrían emitido y sugirió que el resultado no reflejaba lo que percibía en redes, lo que alimentó una discusión entre seguidores del reality. Luego, no continuó con más declaraciones públicas.

Capturas de pantalla de Instagram que muestran un texto "Increíble", un cartel de "La Granja VIP" con resultados de votación y texto sobre la cantidad de votos
Capturas de pantalla muestran la reacción de Youna con un "Increíble" y los resultados de votación de "La Granja VIP" tras la eliminación de Samahara Lobatón.

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