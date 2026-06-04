Santiago Magill regresa al teatro con ‘El hombre que ríe’: obra aborda la exclusión y el poder

La puesta en escena combina el universo del circo y la aristocracia inglesa para reflexionar sobre la exclusión y el poder en la sociedad contemporánea.

Santiago Magill, figura recordada de la televisión y el cine peruano, vuelve a las tablas como protagonista de ‘El hombre que ríe’, la emblemática novela de Víctor Hugo llevada por primera vez al teatro nacional. En este montaje, Magill comparte escenario con Beto Benites y Lucía Oxenford bajo la dirección de Francisco Cabrera Delgado, director de títulos como “Metamorfosis” y “Dr. Jekyll & Mr. Hyde”.

La temporada, que se desarrollará del 26 de junio al 20 de julio de 2026 en el Centro Cultural Ricardo Palma de Miraflores, ofrece una mirada contemporánea sobre la exclusión, el poder y la desigualdad social, articulada a través de una puesta en escena que combina la estética del circo con la aristocracia inglesa. El equipo creativo apuesta por una experiencia visual y emocional potente, con una escenografía simbólica y una atmósfera que invita a la reflexión sobre la vigencia de los clásicos.

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“Al releer la novela, tuve la sensación de que Víctor Hugo estaba describiendo muchas de las contradicciones que seguimos viviendo hoy: la exclusión, el culto a las apariencias y la fascinación por convertir la vida de otros en espectáculo. Esa vigencia fue lo que me impulsó a llevar esta historia al escenario”, expresó Francisco Cabrera Delgado, responsable de la adaptación

Beto Benites, Lucía Oxenford y más destacados actores acompañan a Magill en una obra que apuesta por renovar los clásicos en el teatro nacional.

Magill, por su parte, resalta que la pieza aborda la búsqueda de dignidad en un mundo donde las apariencias suelen tener más peso que la esencia de las personas, y la crítica a una sociedad que convierte el sufrimiento ajeno en espectáculo.

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'El hombre que ríe' pone en primer plano temas como la exclusión, los prejuicios y el abuso de poder, a la vez que recupera la potencia emocional del clásico literario. El elenco, que incluye a figuras de distintas generaciones, se enfrenta al desafío de actualizar una historia vigente más de 150 años después de su publicación y de conmover tanto a quienes conocen la novela como a nuevos públicos.

Santiago Magill y su viaje interior tras la fama

En una entrevista realizada en 2025, Santiago Magill reflexionó sobre su abrupto retiro de los escenarios y el proceso de transformación personal que vivió tras los años de fama en los noventa. Convertido en el rostro de una generación por su trabajo en telenovelas y su protagónico en “No se lo digas a nadie”, el actor optó por alejarse del espectáculo y emprender un largo camino de búsqueda interior.

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“En un momento me distancié de la actuación. Me dediqué a otras cosas”, relató Magill a El Comercio. Su alejamiento incluyó una temporada en Cusco, trabajo con niños bajo una pedagogía alternativa y la práctica de la meditación Vipassana. “Me tomé un año sabático, estuve en casa sin hacer nada, y rompí con muchas convenciones sociales. Pero no, no estaba en drogas ni desaparecido. Solo estaba buscando algo más verdadero”, detalló.

Santiago Magill encarna a Gwynplaine en la primera adaptación peruana de “El hombre que ríe”, dirigida por Francisco Cabrera Delgado.

La popularidad alcanzada tras “No se lo digas a nadie” marcó un punto de quiebre. El actor enfrentó agresiones verbales y físicas, así como una exposición mediática que lo llevó a replantear su relación con la profesión. “En la calle me gritaban insultos. Dos o tres veces me han volteado tragos en discotecas y he tenido que separar a mis amigos para que no se peleen. Cuando iba de campamento, siempre había alguien que me quería pegar”, recordó.

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Magill reconoció en la entrevista que la interpretación de Joaquín Camino en el filme de Francisco Lombardi lo convirtió en un referente de temas que en ese momento eran tabú en la sociedad peruana. “Cualquier actor que se hubiese atrevido a hacer ese personaje en ese momento, y lo hubiese hecho medianamente bien, se iba a ganar el cariño de la gente. Porque Joaquín es reivindicativo, es osado, no da su brazo a torcer. Creo que en ese momento hubo gente que pudo sentirse valorada y validada”, afirmó.

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Después de la película, Magill experimentó una crisis vocacional que lo llevó a rechazar proyectos y probar suerte en el extranjero. Participó en la película estadounidense “Antes que anochezca” y en la española “I love you, baby”, aunque el ritmo y la energía ya no eran los mismos. “Era como mirarme desde otro lugar”, reconoció.

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