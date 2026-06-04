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Número de orden para votar en la segunda vuelta de las elecciones 2026: para qué sirve y cómo conseguirlo

El próximo domingo, la ONPE recomienda a los electores consultar su número de orden antes de acudir a votar en la segunda vuelta presidencial, con el objetivo de facilitar y acelerar el proceso en los locales de sufragio.

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Número de orden para votar en la segunda vuelta de las elecciones 2026: para qué sirve y cómo conseguirlo
Número de orden para votar en la segunda vuelta de las elecciones 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recomendó a los electores averiguar con anticipación su número de orden en la relación y lista de electores de su mesa de sufragio, además del pabellón, piso y aula del local donde deben votar, para agilizar la jornada de la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

A fin de ordenar el flujo de votantes y reducir el tiempo de búsqueda dentro de los locales, la ONPE instó a los cerca de 23 millones de electores a llegar con esos datos listos. Con esa información, el ciudadano puede orientarse con mayor rapidez al ingresar y ubicar en pocos minutos el aula exacta donde se encuentra su mesa de sufragio.

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La jornada electoral se realizará este 7 de mayo. Los electores podrán votar entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popualr, y Roberto Sánchez, de Juntos Por el Perú. Los locales de votación abrirán a las 7 a.m. y cerrarán a las 7 p.m..

Para qué sirve el número de orden en la lista de electores

El número de orden es el dato que aparece al lado del apellido del elector en la relación y lista de votantes de su mesa. Su función es práctica: permite que los miembros de mesa identifiquen al ciudadano en contados segundos y lo ubiquen con rapidez en el padrón correspondiente.

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Al facilitar la verificación, el número de orden contribuye a que el proceso sea más rápido desde el primer contacto en la mesa: disminuye el tiempo que toma encontrar el nombre, reduce dudas y evita que la atención se vuelva lenta cuando hay fila. Según la ONPE, llevar este dato es una de las medidas más directas para acelerar el sufragio.

12/04/2026 Urna en las elecciones de Perú (archivo) POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ ONPE
12/04/2026 Urna en las elecciones de Perú (archivo) POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ ONPE

Cómo conseguir el número de orden y los datos del aula

Para que el elector pueda conocer su número de orden, así como el pabellón, piso y aula donde debe sufragar, la ONPE dispuso varias fuentes de información. Una de ellas es el módulo Consulta tu local de votación, disponible en la página web del organismo electoral.

También está habilitado el envío de mensajes de texto gratuitos: el elector debe enviar su número de DNI al 6673 desde cualquier teléfono móvil de MovistarClaroEntel o Bitel.

Otra vía es la atención telefónica. La ONPE indicó que se puede obtener la información llamando a Fono ONPE al 01-417-0630opción 1. Además, los ciudadanos pueden acudir a los locales de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y oficinas distritales.

A estas opciones se suman los aplicativos para dispositivos móviles Info Elecciones y Local de Votación, disponibles para descarga en las tiendas virtuales Google Play y iOS, con el objetivo de que el elector consulte desde el celular los datos necesarios antes de salir de casa.

Elecciones: Congreso establece uso preferente de centros educativos como locales de sufragio. (Foto: Agencia Andina)
Elecciones: Congreso establece uso preferente de centros educativos como locales de sufragio. (Foto: Agencia Andina)

Qué encontrará el elector el día de la votación

Para la segunda elección presidencial, la ONPE informó que los locales de votación serán los mismos de los comicios del 10 de abril y que las mesas de sufragio estarán ordenadas de manera alfabética.

El día de la votación, antes del ingreso al local, los ciudadanos encontrarán las listas de electores por cada mesa, también ordenadas alfabéticamente según la primera letra del apellido. En esas listas figurarán el pabellón, piso y aula a los que deberá dirigirse cada votante para ejercer su derecho al sufragio.

Esta modalidad reemplaza la búsqueda tradicional basada en el número del grupo de votación que aparece en el DNI, un método que, según la ONPE, muchas veces generaba confusión y demoraba el desplazamiento dentro del local.

Más datos: la instalación de mesas y el antecedente de la primera vuelta

La ONPE sostuvo que, para evitar demoras, es indispensable que los miembros de mesa acudan desde las 7:00 horas a los locales de votación para instalar sus respectivas mesas, lo que permite reducir colas y aglomeraciones de electores que esperan para sufragar.

En la primera vuelta, la falta de miembros de mesa incidió en los tiempos de instalación: a las 9:00 horas solo el 18.17% de mesas de sufragio estuvieron instaladas en todo el país. Una hora después, el porcentaje subió a 53.83% y recién a las 11:00 horas se incrementó a 73.73%. Al mediodía, hora límite para la instalación, se completó el porcentaje restante.

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