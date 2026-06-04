¿Puedo votar si mi DNI está en trámite? Lo que debes saber antes de este domingo 7 de junio

Ciudadanos peruanos consultan la relación de mesas de sufragio en un colegio de votación, mientras personal de la ONPE orienta a los electores durante una jornada electoral con alta concurrencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A tres días de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en Perú, miles de ciudadanos aún no han recibido el nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) tras solicitar un duplicado o renovación.

La pregunta sobre si es posible sufragar solo con el comprobante de trámite, comúnmente conocido como “colilla” o ticket de recojo entregado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), se ha vuelto frecuente ante la inminencia de la cita electoral.

La normativa nacional no permite votar con comprobantes temporales. Según la información oficial del RENIEC, para ejercer el derecho al voto este domingo 7 de junio, resulta obligatorio presentar el carné físico original, sin importar si el nuevo documento está en trámite o pendiente de entrega.

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El uso del ticket de recojo, recibo de pago o cualquier comprobante de inscripción no está permitido en las mesas de votación, conforme a las directrices comunicadas por la entidad.

Un ciudadano presenta una denuncia policial por pérdida de DNI en una mesa de sufragio para las Elecciones Generales Perú 2026, documento no válido para ejercer el voto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Documentos válidos y restricciones

El RENIEC ha precisado que los miembros de mesa cuentan con indicaciones estrictas para no aceptar papeles sustitutivos del DNI.

“Los miembros de mesa tienen instrucciones precisas de no aceptar ningún papel que reemplace al plástico oficial”, remarcó la institución. Por lo tanto, quienes acudan con la “colilla” de trámite no podrán participar en la jornada electoral y podrían exponerse a multas por omisión al voto.

No existe, entonces, documento sustitutorio para el DNI en el marco de este proceso electoral. Según el RENIEC, tampoco se puede sufragar con:

Pasaportes de cualquier nacionalidad.

Cédulas de identidad emitidas por gobiernos extranjeros.

Libretas electorales de modelos antiguos que ya han perdido vigencia legal.

Comprobantes de inscripción o “colillas” de trámites de renovación en curso.

Los miembros de mesa tienen instrucciones del RENIEC para rechazar cualquier papel que reemplace al DNI en la votación.

Las alternativas

Ante el riesgo de no contar con el nuevo documento a tiempo, el RENIEC ha implementado facilidades para maximizar la participación ciudadana. Los electores podrán sufragar si presentan su carné anterior, incluso si se encuentra vencido o próximo a caducar.

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La institución ha dispuesto una prórroga que permite utilizar el DNI vencido, siempre que sea el original físico y que los datos personales —así como el rostro— sean legibles y reconocibles.

El color y la tecnología del documento tampoco constituyen impedimento. El clásico DNI azul sin chip continúa habilitado para el voto mientras cumpla con los requisitos de legibilidad y autenticidad. De igual modo, aquellos documentos que luzcan desgastados o envejecidos mantienen validez, siempre que permitan identificar al ciudadano sin lugar a dudas.

Los electores sí pueden votar con el DNI anterior aunque esté vencido, si el documento físico original conserva datos legibles y permite identificar el rostro. (Gemini IA)

Domicilio y local de votación

El lugar asignado para votar depende del domicilio que figura en el padrón electoral, el cual ya se encuentra cerrado para estas elecciones generales. Según el RENIEC, si una persona reside en el extranjero pero su DNI todavía registra una dirección en Perú, deberá viajar al país para cumplir con la obligación electoral. Las actualizaciones de domicilio realizadas recientemente solo tendrán efecto en procesos electorales futuros.

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El RENIEC recomienda consultar la web oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para conocer con exactitud el local de sufragio y verificar si el elector ha sido sorteado como miembro de mesa.

Sanciones y recomendaciones

Quienes no puedan votar por no contar con el DNI original pueden ser sujetos a sanciones económicas. El RENIEC exhorta a los ciudadanos a revisar con anticipación su documentación y evitar contratiempos el día de la elección.

El uso de documentos caducados o en mal estado queda autorizado únicamente para este proceso, como medida excepcional para garantizar la participación masiva.

El ingreso a los locales de votación solo será posible con el carné físico, por lo que el comprobante de trámite no constituye una alternativa válida ni exime del cumplimiento de las obligaciones electorales.

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