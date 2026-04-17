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Samahara Lobatón sorprende a Renato Rossini Jr. con inesperada declaración: “Me hubiera gustado coincidir en otra vida contigo”

¿Problemas con Youna? la hija de Melissa Klug lanza comentario que desata polémica

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Samahara Lobatón le dedica unas emotivas palabras a Renato Rossini Jr. antes de su eliminación, confesando que en otra vida su historia podría haber sido diferente. Un momento cargado de sentimiento que terminó en un abrazo. Panamericana TV:

En medio de la intensidad emocional y la convivencia constante que caracteriza a los realities, una frase puede bastar para encender la conversación pública y abrir múltiples interpretaciones. Eso fue precisamente lo que ocurrió durante una reciente emisión de ‘La Granja VIP’, cuando Samahara Lobatón protagonizó un momento que no pasó desapercibido ni para sus compañeros ni para la audiencia.

Frente a Renato Rossini Jr., la influencer dejó escapar una declaración que, por su carga simbólica, rápidamente se convirtió en tema de debate, especialmente por su situación sentimental actual con Youna.

Todo ocurrió en un contexto aparentemente rutinario dentro de la dinámica del programa: la nominación. Sin embargo, lejos de limitarse a cumplir con el protocolo del reality, Samahara decidió acompañar su elección con palabras que sorprendieron por su tono y profundidad. Mirando directamente a Renato Rossini Jr., expresó:

Samahara Lobatón elogia a Renato Rossini Jr. y genera revuelo por su relación con Youna. Captura: La Granja Vip.
Samahara Lobatón elogia a Renato Rossini Jr. y genera revuelo por su relación con Youna. Captura: La Granja Vip.

¿Qué le dijo Samahara Lobatón a Renato Rossini Jr.?

“Tengo un par de cosas que decirte. Me hubiera gustado coincidir en otra vida contigo, Renato Rossini”. La frase, breve pero contundente, generó una reacción inmediata en el set, incluyendo la evidente sorpresa de la conductora Ethel Pozo, quien no dejó pasar el comentario sin indagar más.

El momento, cargado de tensión emocional, dejó entrever que la relación entre ambos participantes había trascendido lo meramente competitivo. A lo largo del programa, Samahara y Renato habían mostrado una cercanía que, si bien se enmarcaba dentro del compañerismo, también evidenciaba una afinidad particular. Esta conexión se había fortalecido dentro del denominado “Team víboras”, donde ambos compartieron estrategias, conversaciones y momentos de complicidad que ahora parecen cobrar un nuevo significado a la luz de estas declaraciones.

Samahara Lobatón elogia a Renato Rossini Jr. y genera revuelo por su relación con Youna. Captura: La Granja Vip.
Samahara Lobatón elogia a Renato Rossini Jr. y genera revuelo por su relación con Youna. Captura: La Granja Vip.

Lejos de quedarse en una frase aislada, Samahara continuó su intervención con una serie de elogios dirigidos al hijo del reconocido actor Renato Rossini. Sus palabras no solo destacaron cualidades intelectuales, sino también aspectos de la personalidad de su compañero.

“Eres una persona súper inteligente, me pareces súper estratega; me parece que debes demostrarte, con lo bonito que tienes tu corazón, el modularte o pensar antes de decir las cosas. Te lo he dicho millones de veces”, afirmó.

Samahara Lobatón elogia a Renato Rossini Jr. y genera revuelo por su relación con Youna. Captura: La Granja Vip.
Samahara Lobatón elogia a Renato Rossini Jr. y genera revuelo por su relación con Youna. Captura: La Granja Vip.

Samahara Lobatón confiesa que está comprometida

Sin embargo, el punto más delicado del episodio radica en el contraste entre estas declaraciones y la situación sentimental de Samahara Lobatón fuera del programa. La influencer mantiene una relación estable con Youna, con quien incluso ha manifestado estar comprometida y próxima a dar un paso más importante en su vida personal.

Este contexto convierte sus palabras en un elemento susceptible de múltiples lecturas, desde una simple expresión de cariño hasta una insinuación que podría interpretarse como algo más.

Samahara Lobatón elogia a Renato Rossini Jr. y genera revuelo por su relación con Youna. Captura: La Granja Vip.
Samahara Lobatón elogia a Renato Rossini Jr. y genera revuelo por su relación con Youna. Captura: La Granja Vip.

Consciente del impacto de sus declaraciones, Ethel Pozo decidió abordar directamente el tema, formulando una pregunta que muchos espectadores ya se estaban haciendo: ¿por qué decirle a alguien que le hubiera gustado coincidir en otra vida? La respuesta de Samahara, aunque breve, buscó aclarar el sentido de sus palabras. “Me caes súper bien. Me llevo muy bien con él”, señaló, intentando enmarcar su comentario dentro de una afinidad emocional sin mayores implicancias.

No obstante, la explicación no terminó allí. Samahara añadió un matiz que, lejos de disipar completamente las dudas, volvió a poner el foco en la dualidad de su mensaje. “En otra vida tal vez, en esta estoy comprometida y a punto de casarme, pero eres un chico guapísimo, inteligente y que nadie te haga creer lo contrario”, expresó.

Samahara Lobatón elogia a Renato Rossini Jr. y genera revuelo por su relación con Youna. Captura: La Granja Vip.
Samahara Lobatón elogia a Renato Rossini Jr. y genera revuelo por su relación con Youna. Captura: La Granja Vip.

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