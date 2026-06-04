La importancia de orientar a los escolares desde secundaria para definir su futuro profesional

La secundaria define intereses, habilidades y metas vinculadas al futuro académico y profesional, pero ese proceso no siempre cuenta con un acompañamiento estructurado en el Perú. En ese marco, herramientas como PIENSE y CEPA y evaluaciones como el SAT buscan orientar decisiones de los estudiantes durante esos años.
Para María Mor directora senior de desarrollo de mercado de College Board LATAM, acompañar este proceso desde las instituciones educativas implica ir más allá de las evaluaciones tradicionales.
“Supone entender al estudiante en distintas dimensiones: su desempeño académico, pero también sus intereses, motivaciones y proyección a futuro. Al hacerlo, las instituciones educativas pueden tomar decisiones basadas en información concreta y mejorar los resultados de forma sostenida”, señaló.
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Herramientas para orientar decisiones en la secundaria
Herramientas como PIENSE, enfocada en medir el rendimiento académico, y CEPA, orientada a identificar intereses y motivaciones vocacionales, permiten construir una visión más integral del estudiante y fortalecer la toma de decisiones en momentos clave de la secundaria.
El uso de esta información también permite que colegios y familias anticipen posibles dificultades académicas o vocacionales, con una orientación más personalizada y acompañamiento oportuno.
El interés por estudiar fuera del país
En paralelo, cada vez más estudiantes peruanos consideran la posibilidad de acceder a oportunidades de educación superior fuera del país como parte de su proyecto de vida. Esta tendencia impulsa un mayor interés por herramientas y evaluaciones internacionales.
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En ese escenario, el SAT se ha consolidado como una de las pruebas más reconocidas para procesos de admisión universitaria en el extranjero. El examen evalúa habilidades en lectura, escritura y matemáticas, y es utilizado por instituciones educativas en más de 60 países.
Actualmente, Perú ocupa el cuarto lugar en América Latina en número de estudiantes que presentan esta evaluación, lo que refleja un mayor interés por acceder a oportunidades académicas internacionales, especialmente en carreras vinculadas a Ingeniería, Negocios y Ciencias de la Información.
“Fortalecer el acompañamiento desde la secundaria no solo impacta el presente académico de los estudiantes, sino también su capacidad de construir un proyecto de vida con mayores oportunidades en un mundo cada vez más conectado”, afirmó Matthew Chovanec, director de mercados internacionales de College Board.
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El festival Fest26
Como parte de este interés por orientar mejor a estudiantes y familias, del 13 al 14 de junio se realizará Fest26, un festival educativo que reunirá opciones de educación superior en Perú y el extranjero.
Durante el evento, College Board brindará información sobre evaluaciones como PIENSE, CEPA y SAT, además de recursos gratuitos y herramientas de preparación para estudiantes interesados en continuar su formación académica dentro y fuera del país.
Test vocacional del Minedu
El test vocacional de Ponte en Carrera, impulsado por el Ministerio de Educación (Minedu), el Ministerio de Trabajo (MTPE) e IPAE Acción Empresarial, es una herramienta gratuita diseñada para ayudar a los estudiantes de secundaria a identificar sus intereses, habilidades y preferencias antes de elegir una carrera profesional.
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La evaluación se realiza de manera virtual a través de ESTE ENLACE y consiste en una serie de preguntas orientadas a conocer el perfil del estudiante, sus aptitudes y las áreas de estudio que más le atraen. Al finalizar, el sistema presenta resultados referenciales sobre las carreras que podrían ajustarse mejor a sus características.
Especialistas señalan que esta prueba no define el futuro profesional del estudiante, sino que funciona como una guía que debe complementarse con orientación familiar, asesoría educativa e información sobre la oferta académica y el mercado laboral.
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