Renato Rossini Jr. revoluciona 'La Granja VIP' con polémica frase en medio de copas y jacuzzi: "Qué culpa tengo de ser pepa y pituco"

Renato Rossini Jr. causa polémica en 'La Granja VIP' al declarar, tras varias copas, que no tiene culpa de ser 'pepa y pituco'. (Instagram Renato Rossini Jr.)

Renato Rossini Jr. volvió a encender las redes sociales tras protagonizar un momento polémico en la última emisión de ‘La Granja VIP’. El exchico reality, el capataz de la semana y con ciertos beneficios dentro del programa, decidió relajarse en el jacuzzi tras consumir varias copas de vino. Sin embargo, lo que parecía un momento de distensión terminó convirtiéndose en tendencia por las declaraciones del modelo.

El exchico reality y actual capataz del programa de convivencia desató controversia tras una noche de copas en el jacuzzi, donde se jactó de sus privilegios y soltó una frase que generó reacciones divididas en redes sociales. El episodio reavivó el debate sobre los privilegios en los realities y la percepción pública sobre los participantes.

Durante una conversación con Pablo Heredia, y claramente influenciado por el alcohol, Rossini Jr. soltó una serie de frases que muchos consideraron arrogantes y fuera de lugar:

“Qué culpa tengo yo de ser así, de ser el capataz. Qué culpa tengo yo de hacer todo bien, huevón. Pero dime, Pablo, ¿qué culpa tengo yo de ganar todo, de ser pepa, de ser pituco, de estar en un jacuzzi, de ser dotado? O sea, ¿qué culpa tengo yo? Eso es problema de ellos”, expresó, mientras Pablo se limitaba a reír incómodo antes de retirarse de la habitación.

La frase “qué culpa tengo yo de ser pepa y pituco” no tardó en viralizarse, generando una ola de reacciones. Algunos usuarios cuestionaron la actitud y el tono de Rossini Jr., mientras otros tomaron el episodio con humor, destacando la personalidad desinhibida del participante. El episodio volvió a poner en debate la percepción pública sobre los privilegios y la autopercepción de los concursantes en realities.

Renato Rossini Jr. y Ale Fuller: el fin de la relación

No solo las copas y los jacuzzi han sido motivo de comentarios para Rossini Jr. Durante su estancia en ‘La Granja VIP’, el modelo también se sinceró sobre el fin de su relación con la actriz Ale Fuller. En una conversación honesta con Pablo Heredia, Rossini Jr. dejó entrever que la ruptura se debió a la aparición de una tercera persona y a actitudes ambiguas por parte de Fuller.

“Prefiero dar un paso al costado, algo que a mí no me va a sumar. ¿Por qué no me puedes decir las cosas como son? Tan fácil es decir: ‘Siento esto por esta persona, no he superado esto, me preocupa más mi vida profesional’. Eso, mejor chau y haz tu vida”, reflexionó.

Pablo Heredia, con su característico humor, comentó que el sujeto en cuestión habría estado pendiente de Ale Fuller desde que él mismo era pareja de la actriz. Ambos coincidieron en que, en temas del corazón, es preferible ser honesto y cortar antes que alimentar una relación marcada por la desconfianza y la presencia de terceros.

¡La casa ardió! Renato no se guardó nada y encaró directamente a Paul Michael, desatando el caos. Entre gritos y amenazas, la situación se salió de control y casi llega a la violencia física.

La relación entre Ale Fuller y Renato Rossini Jr. fue una de las más comentadas del ambiente artístico peruano, y la revelación de Rossini Jr. parece confirmar los rumores de que la ruptura se produjo no solo por motivos personales, sino también por la presencia de un tercero.

Samahara Lobatón, Youna y la tensión con Rossini Jr.

La cercanía entre Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. en ‘La Granja VIP’ no ha pasado desapercibida, generando comentarios dentro y fuera del reality. El modelo no ha ocultado su admiración por la influencer, llegando a lanzar frases como “Bendito sea el vientre de Melissa Klug” y dejando claro su interés en convivir con ella.

Samahara, por su parte, se ha mostrado avergonzada pero distante, bromeando que Rossini Jr. no soportaría convivir con ella. El episodio más tenso se produjo cuando Rossini Jr., en tono de broma, llamó “maldito” a Youna —expareja y padre de la hija mayor de Samahara— delante de la influencer y otros compañeros.

La reacción de Youna no se hizo esperar y, a través de redes sociales, lanzó una dura respuesta: “Ay, Renatito. ¿Cómo hacemos, papi? ¿No te han enseñado tus papis que decir maldito a alguien no es una palabra muy bonita? Maldecir a otra persona no es algo bonito, ¿o la pichicata está que llega al cerebro?”.

Renato Rossini Jr. no pudo contener las lágrimas al recordar la enfermedad de su padre. Panamericana Televisión/ La Granja Vip.

El barbero, que enfrenta una dura lucha contra la leucemia, aprovechó para marcar distancia de Samahara y de la dinámica del reality: “Si pierde su team, que ella pierde su team, pero yo soy otra persona diferente. Yo no apoyo su mal comportamiento”.

La comunidad de seguidores se dividió entre quienes defendieron a Rossini Jr. argumentando que el comentario fue parte del show y quienes respaldaron a Youna, pidiendo respeto y madurez en la convivencia. El triángulo Samahara-Rossini-Youna sigue alimentando la narrativa del reality, sumando capítulos de tensión, celos y declaraciones cruzadas que mantienen al público atento.