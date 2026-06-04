Más de 10 mil colegios serán locales de votación por segunda vuelta: Minedu ordena recuperar clases presenciales en Elecciones 2026

Ciudadanos ingresan a un colegio moderno en Lima, habilitado como nuevo centro de votación, con una pancarta de la ONPE visible en la reja principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización de una nueva jornada electoral en el país implica la participación de diversas entidades públicas, entre ellas el sector Educación. En el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales prevista para el 7 de junio, miles de instituciones educativas volverán a cumplir una función adicional a sus actividades académicas al convertirse temporalmente en locales de votación.

La medida requiere una coordinación previa entre las autoridades educativas y electorales para garantizar que los espacios destinados al sufragio estén disponibles dentro de los plazos establecidos. Asimismo, demanda acciones para asegurar la continuidad del servicio educativo una vez concluido el proceso electoral.

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En ese contexto, el Ministerio de Educación (Minedu) comunicó las disposiciones adoptadas para la entrega de colegios que serán utilizados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), así como las acciones previstas para la recuperación de las horas de clase que resulten afectadas por esta situación.

Más de 10 mil colegios quedarán a disposición de la ONPE

Ciudadanos hacen fila con sus DNI en mano frente a un centro de votación con banderas peruanas y un cartel de la ONPE, reflejando la participación cívica en la jornada electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Educación informó que un total de 10 131 instituciones educativas públicas y privadas permanecerán a disposición exclusiva de la Oficina Nacional de Procesos Electorales desde el viernes 5 hasta el lunes 8 de junio.

Según precisó el sector, esta decisión busca facilitar el desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones generales programada para el domingo 7 de junio. Durante esos días, los colegios seleccionados funcionarán como centros de votación para recibir a miles de ciudadanos que acudirán a emitir su voto.

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El Minedu señaló que la medida responde a la necesidad de garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo de la jornada electoral en todo el territorio nacional.

Disposición fue comunicada a autoridades educativas del país

El ministerio indicó que la entrega de los locales escolares fue comunicada mediante el Oficio Múltiple N.º 00025-2026-MINEDU/VMGI-DIGC, emitido el 18 de mayo de 2026.

De acuerdo con la entidad, el documento fue remitido a las direcciones y gerencias regionales de Educación, así como a las unidades de gestión educativa local (UGEL). El objetivo consiste en asegurar la entrega oportuna de los colegios incluidos en la relación proporcionada por la ONPE.

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La comunicación oficial estableció las coordinaciones necesarias para que los centros educativos designados puedan ser utilizados durante el proceso electoral sin contratiempos operativos.

Directores supervisarán entrega y devolución de los ambientes

El comunicado también establece responsabilidades específicas para los directores de las instituciones educativas seleccionadas como locales de votación.

Según informó el Minedu, los directores deberán brindar las facilidades necesarias para el funcionamiento de los centros de sufragio durante los días establecidos por las autoridades electorales.

Además, tendrán la tarea de verificar que los ambientes utilizados durante la elección sean devueltos en las mismas condiciones en las que fueron entregados al inicio del proceso. Esta supervisión se realizará una vez concluida la jornada electoral y finalizadas las labores correspondientes de la ONPE.

Recuperación obligatoria de clases presenciales

Comunicado del Minedu

Junto con las disposiciones relacionadas con la entrega de colegios, el Ministerio de Educación anunció medidas para garantizar el cumplimiento del calendario escolar.

La entidad informó que, mediante el Oficio N.º 00030-2026-MINEDU/VMGI-DIGC, se dispuso que todas las instituciones educativas utilizadas como centros de votación recuperen de manera obligatoria las horas efectivas de clase.

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De acuerdo con el comunicado, esta recuperación deberá efectuarse de forma presencial con el propósito de asegurar el cumplimiento de las horas pedagógicas previstas para el presente año escolar.

“El Minedu garantiza la entrega de los locales de votación de manera oportuna, así como la recuperación de clases de los escolares de manera presencial”, señaló la institución en su pronunciamiento oficial.