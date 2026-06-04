Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 4 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,95 soles, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, con una leve variación positiva del 0,04%, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del 0,35%, mientras que en términos interanuales ha observado una caída del 5%.

El tipo de cambio euro a sol peruano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un avance constante por primera vez en el periodo reciente. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 2,22%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 7,17%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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