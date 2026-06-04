Mano Menezes sorprende con inclusión de nuevo delantero en Perú para amistoso ante Haití: su primer once que paró en Miami. Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

La selección peruana disputará un amistoso ante Haití este viernes 5 de junio, en la última fecha FIFA antes de la Copa del Mundo 2026. El técnico Mano Menezes ya cuenta con el plantel completo en Miami y realizó su primer ensayo táctico.

Menezes sorprendió al incluir a un nuevo centrodelantero en su primera alineación: eligió a Jhonny Vidales como único punta, acompañado en las bandas por Jairo Vélez y Kenji Cabrera.

La decisión llamó la atención porque Vidales ha jugado recientemente como segundo delantero o extremo en Melgar, y no en la posición de centrodelantero que ocupó durante su etapa en ADT, donde destacó como goleador en la Liga 1.

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La elección de Vidales también generó sorpresa debido al presente de Adrián Ugarriza, quien suma 18 goles en la Primera División de Israel y encabeza la tabla de artilleros de su equipo.

En comparación, Vidales registra 7 goles con Melgar en el Torneo Apertura de 2026. Su inclusión podría responder a su mayor movilidad, una característica que puede resultar útil ante un rival dinámico como Haití.

Menezes dispone de pocas alternativas en el ataque, ya que solo cuenta con Vidales y Ugarriza después de la lesión que dejó fuera a Alex Valera, producida en el último partido de Universitario ante Sport Huancayo.

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Jhonny Vidales es la novedad en el primer once de Mano Menezes. Créditos: Kevin Pacheco / X.

El primer once de Mano Menezes

El periodista Kevin Pacheco difundió en X (antes Twitter) la primera alineación que dispuso Mano Menezes en Miami. Pedro Gallese se mantendrá en el arco.

La defensa estará compuesta por Oliver Sonne como lateral derecho, Renzo Garcés y Alfonso Barco en la zaga central, y Marcos López por la banda izquierda.

En el mediocampo, Erick Noriega ocupará el rol de volante central, con André Carrillo por la izquierda y Jairo Concha por la derecha. Jairo Vélez y Kenji Cabrera se ubicarán como extremos, mientras que Jhonny Vidales será el centrodelantero.

El once de Perú para enfrentar a Haití en amistoso. Créditos: X.

Programación del Perú vs Haití: hora y dónde ver amistoso

La selección peruana se medirá ante Haití, clasificado al Mundial 2026, este viernes 5 de junio en el Nu Stadium de Miami, Estados Unidos. El partido comenzará a las 19:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; a las 20:00 horas en Chile, Venezuela, Bolivia y Miami; y a las 21:00 horas en Uruguay, Paraguay y Brasil.

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La transmisión estará disponible tanto en señal abierta como en cable. América TV (canales 4 y 704 HD) confirmó la emisión en vivo, aunque aún no se ha definido si se transmitirá por América TVGO.

La selección peruana afrontará duelo en Estados Unidos y México por fecha FIFA. (América TV)

ATV transmitirá el encuentro por los canales 9 y 709 HD, con una previa de treinta minutos. Movistar Deportes, en los canales 3 y 703 HD, ofrecerá su cobertura habitual, pendiente de confirmar si el partido estará disponible vía Movistar Play o en su canal de YouTube.

El encuentro podrá seguirse por América TV, ATV y Movistar Deportes, con transmisiones en alta definición y programas previos. Además, Infobae Perú realizará una cobertura minuto a minuto con actualizaciones sobre goles, jugadas destacadas y declaraciones desde su sitio web.

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La última vez que Perú y Haití se enfrentaron fue en la Copa América 2016. En ese encuentro, la ‘bicolor’, dirigida por Ricardo Gareca, se impuso 1-0 con un gol de Paolo Guerrero a los 60 minutos, en el CenturyLink Field, situado en la ciudad de Seattle.