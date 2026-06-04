Perú

Conteo rápido al 100 % se presentará el mismo día de la segunda vuelta, según Transparencia

La asociación civil indicó que tendrá más de 5.000 observadores distribuidos a nivel nacional para la segunda vuelta

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el debate presidencial del domingo 31 de mayo.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el debate presidencial del domingo 31 de mayo.

La Asociación Civil Transparencia confirmó que prevé presentar el conteo rápido integral al 100% de la segunda vuelta electoral a las 8:00 p.m. de este domingo siete de junio, según declaraciones del secretario general Omar Awapara.

Para ese despliegue, Awapara afirmó que la organización movilizará “más de cinco mil” observadores en el país y en ciudades del extranjero. “Esperamos tener más de cinco mil personas en las diversas mesas y locales de votación, en más de cien provincias”, afirmó a RPP.

El secretario general explicó al medio radial que el conteo rápido “no es una encuesta” porque la información se recoge “directamente de las mesas de votación”. Detalló que se trata de una muestra basada en 1.037 mesas, con un margen de error que calificó como conservador.

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Así será la cédula de votación para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Así será la cédula de votación para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Awapara señaló en la entrevista que la observación también busca evaluar la calidad del proceso desde la apertura de mesas hasta el conteo de cada mesa, para transmitir a la ciudadanía “tranquilidad y confianza” sobre el desarrollo de la jornada.

Sobre cambios en la metodología, indicó que el operativo incorporó ajustes a partir de “las lecciones de la primera vuelta” y lo ocurrido con la apertura de mesas el 12 de abril. “Para esta ocasión sí estamos tratando de tener información en tiempo real”, sostuvo, al referirse a una transmisión más frecuente de lo que ocurra en el país.

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Awapara añadió en RPP que, por el momento, el equipo de observadores de largo plazo, presente en 10 regiones, no ha informado hechos que ameriten “algún tipo de alerta o denuncia” vinculada al proceso electoral de este domingo.

¿Cuándo se conocerán los resultados a boca de urna?

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se definirá este domingo 7 de junio. El esperado Flash Electoral con los resultados a boca de urna se difundirá a las 5:00 p. m. a través de múltiples plataformas informativas.

Ilustración digital acuarela de Keiko Fujimori con blazer blanco y Roberto Sánchez con saco azul, mirándose cara a cara. Detrás, el Palacio de Gobierno de Perú de noche.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentan en un debate con el Palacio de Gobierno de Perú iluminado de noche al fondo, reflejando una palpable atmósfera de tensión política. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con lo adelantado por Latina y Perú 21, la encuestadora Ipsos será la encargada de elaborar y difundir este primer reporte nacional. En paralelo, la consultora Datum Internacional realizará su propio Flash Electoral, que será transmitido simultáneamente por América Multimedia. Ambas mediciones buscan ofrecer una fotografía preliminar del resultado apenas cierren las mesas de votación.

¿Por qué se conoce como boca de urna?

Se denomina boca de urna al resultado obtenido a partir de encuestas realizadas a los votantes inmediatamente después de que han emitido su voto, al salir del local de votación. El término hace referencia al hecho de recoger la opinión del elector “en la puerta” o “a la salida” de la urna, es decir, justo tras depositar su sufragio.

Estas encuestas permiten ofrecer una primera proyección del resultado electoral antes de que se realice el conteo oficial. Las empresas encuestadoras suelen tomar muestras representativas en diversos locales del país y procesan los datos para difundir estimaciones apenas cierran las mesas de votación.

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