Kuélap estrena circuito renovado, la muralla sur vuelve a recibir a turistas tras su colapso en 2022

En abril de 2022, la fortaleza de Kuélap sufrió el colapso de parte de sus muros perimétricos| Andina

Kuélap ha reabierto las puertas de la muralla sur, tras cuatro años de trabajos de conservación que siguieron al colapso de este sector en 2022. La habilitación del nuevo circuito turístico devuelve a los visitantes la posibilidad de conocer una de las zonas más representativas de este sitio arqueológico y refuerza la apuesta por la recuperación integral del patrimonio en la región Amazonas.

De acuerdo con la información de Agencia Andina, la restauración de la muralla sur marca una nueva etapa para Kuélap. El circuito acondicionado permite recorrer el área afectada a través de rutas señalizadas y pasarelas que garantizan tanto la seguridad de los turistas como la integridad del monumento. Esta infraestructura de bajo impacto integra la experiencia cultural con el proceso de conservación, que se mantiene en otras áreas del complejo.

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Restauración técnica y reconocimiento a los equipos de trabajo

La reapertura fue encabezada por representantes del Ministerio de Cultura, la Dirección Desconcentrada de Cultura Amazonas (DDC Amazonas) y otras entidades vinculadas al sector turístico y patrimonial. La directora de la DDC Amazonas, Rocío del Pilar Sánchez Chávez, destacó el desafío que supuso el derrumbe de la muralla sur y valoró la respuesta técnica y científica desplegada.

Sánchez Chávez subrayó la relevancia del trabajo colaborativo y la capacidad constructiva de la cultura Chachapoya. El proceso de recuperación incluyó la estabilización de la estructura, la implementación de sistemas de drenaje profundo y la impermeabilización de la muralla para mitigar los efectos de la humedad, principal causa del colapso.

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Especialistas en arqueología, ingeniería y conservación reconstruyeron la muralla piedra por piedra, utilizando registros previos y estudios de fotogrametría, lo que permitió devolver al monumento su configuración original en buena medida.

Durante la intervención, los expertos hallaron fragmentos de cerámica, restos óseos y piezas metálicas de oro, plata y cobre, materiales que actualmente son analizados para ampliar el conocimiento sobre la cultura Chachapoya y la historia de Kuélap.

La reapertura de la muralla sur y la habilitación de nuevos espacios consolidan a Kuélap como un motor para la economía y el turismo en Amazonas.

Teleférico de Kuélap en Chachapoyas

¿Qué sucedió en Kuélap?

Kuélap se encuentra en la región Amazonas, al norte del Perú. El complejo arqueológico está ubicado en el distrito de Tingo, provincia de Luya, sobre una montaña a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Esta fortaleza pertenece a la cultura Chachapoya y se sitúa a aproximadamente 70 kilómetros de la ciudad de Chachapoyas, capital regional.

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En abril de 2022, la fortaleza de Kuélap sufrió el colapso de parte de sus muros perimétricos, lo que obligó a cerrar el acceso turístico en la zona. En ese momento, el alcalde de la provincia de Luya, Diósgeno Zavaleta, señaló que el derrumbe afectó gravemente la vida económica local, ya que la actividad turística depende en gran medida de la integridad del sitio arqueológico.

El funcionario recordó que desde 2019 se habían identificado grietas en la estructura debido a las intensas lluvias; sin embargo, las intervenciones planificadas quedaron inconclusas por falta de continuidad y recursos.