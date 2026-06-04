Martín Vizcarra anuncia su respaldo a Roberto Sánchez: “Estaremos vigilantes”

Expresidente anuncia su respaldo al candidato de Juntos por el Perú.

El recluido expresidente Martín Vizcarra anunció su respaldo al candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, en la segunda vuelta de este domingo 7 de junio ante Keiko Fujimori de Fuerza Popular.

“Este domingo 7 los peruanos tendremos el destino del país en nuestras manos, por ello, con mis seguidores, vamos a votar por Roberto Sánchez. Estaremos vigilantes para que el próximo gobierno trabaje en favor de todos los peruanos, priorizando a los más vulnerables y con estricto respeto de la democracia”, dijo.

Expresidente anuncia su respaldo al candidato de Juntos por el Perú.

Este es el primer pronunciamiento del líder del partido Perú Primero donde da a conocer la opción que elegirá en este balotaje. Tras la primera vuelta el exmandatario solo se pronunció respecto a las fallas de la ONPE con la distribución del material electoral y las denuncias de Rafael López Aliaga sobre un inexistente fraude electoral.

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A la fecha, Martín Vizcarra cumple su condena de 14 años de prisión por el caso Lomas de Ilo-Hospital de Moquegua en el penal de Barbadillo, establecimiento que alberga exclusivamente a exmandatarios sentenciados. Comparte reclusión con Pedro Castillo, Ollanta Humala y Alejandro Toledo.

TC rechazó demanda de Vizcarra

Esta semana, el Tribunal Constitucional (TC) desestimó la demanda de habeas corpus presentada por la defensa del expresidente Martín Vizcarra, con la que se buscaba declarar nulo el juicio oral por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. En ese proceso, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional lo condenó a 14 años de prisión efectiva por cohecho pasivo propio.

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La defensa de Vizcarra argumentó que el proceso vulneraba el principio de ne bis in idem, al sostener que el exmandatario enfrentaba simultáneamente un juicio oral por cohecho pasivo propio y un control de acusación por colusión simple, ambos sustentados en los mismos hechos. Con esa base, exigía que se anularan el auto de enjuiciamiento, la resolución de citación a juicio oral y todo lo actuado en el proceso, incluida la sentencia.

Tribunal Constitucional desestima demanda de Martín Vizcarra. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

El TC rechazó ese razonamiento. Los magistrados concluyeron que las resoluciones impugnadas —el auto de enjuiciamiento y la citación a juicio— no imponen ni determinan restricción alguna al derecho a la libertad personal, que es precisamente la materia que protege el habeas corpus. Por esa razón, la vía constitucional elegida por la defensa no era la adecuada para cuestionar esos actos procesales.

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El tribunal sí reconoció que la restricción efectiva de la libertad de Vizcarra se materializó con la sentencia de noviembre de 2025. No obstante, aclaró que esa condena podrá ser objeto de un nuevo proceso constitucional únicamente cuando adquiera firmeza. Actualmente, la sentencia fue apelada y está pendiente de resolución ante una Sala Penal de Apelaciones Nacional.

La condena

El juzgado halló a Vizcarra culpable de haber solicitado y recibido sobornos por S/2,3 millones de parte de las empresas Obrainsa e ICCGSA durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, entre 2011 y 2014, a cambio de favorecerlas en la adjudicación de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

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La sentencia incluyó además 9 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, una multa de 94.900 soles y una reparación civil de 2.336.000 soles. Las pruebas que el tribunal consideró determinantes fueron declaraciones de colaboradores eficaces, registros bancarios, comunicaciones electrónicas y testimonios presenciales, entre ellos el del exgerente de Obrainsa, Elard Tejeda, quien describió reuniones y entregas de dinero al entonces gobernador.