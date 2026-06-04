Perú

Papa León XIV conmueve al Vaticano al bendecir a niño peruano vestido de sumo pontífice

La bendición a un menor peruano vestido con símbolos religiosos en la plaza de San Pedro desata emoción entre los fieles, mientras crece la expectativa por la próxima gira papal que incluirá una multitudinaria en Lambayeque

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Papa León XIV bendice a niño peruano y emociona a fieles en el Vaticano.
Papa León XIV bendice a niño peruano y emociona a fieles en el Vaticano.

La plaza de San Pedro, en el corazón del Vaticano, fue escenario de un hecho que acaparó la atención de la comunidad católica internacional.

El papa León XIV protagonizó un emotivo encuentro al bendecir a un niño peruano durante su recorrido en el papamóvil, rodeado de miles de fieles que agitaban banderas y entonaban cánticos. La escena marcó una nueva señal del lazo entre el pontífice y el Perú.

El niño, vestido con un alba blanca, una capa roja corta y un crucifijo similar al del Santo Padre, fue acercado al Papa entre aplausos y muestras de alegría. La multitud coreó “¡Perú, Perú!” mientras León XIV impartía la bendición, un gesto que generó reacciones inmediatas y se viralizó en redes sociales. Entre los asistentes, destacaron decenas de compatriotas que portaban símbolos nacionales y religiosos.

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Durante el mismo recorrido, León XIV realizó otras paradas para saludar y bendecir a tres niños más, así como a numerosos fieles que se congregaron en la plaza.

El líder de la Iglesia Católica ha mantenido desde el inicio de su pontificado una relación cercana con la comunidad peruana, resultado de sus años de misión pastoral en distintas localidades del país sudamericano.

De acuerdo con Infobae, el papa León XIV desarrolló gran parte de su labor eclesiástica en el Perú, especialmente en la diócesis de Chiclayo, donde ejerció como obispo y obtuvo la nacionalidad peruana.

Este vínculo, forjado durante décadas, se refleja en el seguimiento que recibe cada una de sus actividades desde la nación andina. En enero de este año, León XIV bendijo en el Vaticano una imagen de Santa Rosa de Lima y un mosaico con advocaciones peruanas, fortaleciendo el lazo entre ambos pueblos.

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El Papa bendice la imagen de Santa Rosa de Lima en el Vaticano
El Papa bendice la imagen de Santa Rosa de Lima en el Vaticano | (@Vatican Media)

Perú se prepara para la visita papal

La expectativa por la llegada de León XIV al Perú ha crecido tras la reciente declaración del distrito de Reque, en la región Lambayeque, como sede oficial de la misa que presidirá el Papa.

El Concejo Municipal de Reque aprobó una ordenanza, impulsada por la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur), que reconoce la capacidad de las Pampas de Reque para acoger a miles de asistentes en un evento de alcance nacional e internacional.

Según información recabada por Infobae, la visita papal está prevista para noviembre de 2026 y podría extenderse hasta cinco días, con actos litúrgicos y encuentros en diferentes ciudades. Autoridades locales, junto a representantes de la Iglesia y el Gobierno Regional de Lambayeque, coordinan la logística, el acondicionamiento de los espacios públicos y la seguridad de los fieles y peregrinos que se movilizarán desde diversos puntos del país y el extranjero.

La ordenanza municipal destaca que la presencia del Papa representa una oportunidad para fortalecer la identidad cultural, dinamizar la economía y potenciar el turismo religioso en la zona. Informes técnicos de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico prevén impactos positivos en los ámbitos social, turístico y económico, mientras que la Oficina General de Asesoría Jurídica avaló la viabilidad legal de la propuesta.

Durante una inspección oficial en las Pampas de Reque, autoridades y funcionarios evaluaron el terreno y definieron las necesidades para albergar la celebración, que promete convertirse en un hito para la región y la comunidad católica, según consignó Infobae.

El regreso de León XIV al Perú y su agenda internacional

La posible visita de León XIV marcaría su retorno al país donde ejerció como obispo durante casi cuatro décadas. Fuentes oficiales señalan que la Presidencia de la República y el cardenal Carlos Castillo ultiman detalles de una agenda que incluirá actividades en Lima y otras regiones. Organizaciones religiosas y la comunidad católica han manifestado su interés en participar activamente en la organización y desarrollo de la gira papal.

En el ámbito internacional, el Papa ha realizado viajes a Turquía, Líbano, Mónaco y una gira por África que incluyó visitas a once ciudades en países como Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. Estos desplazamientos, sumados a recorridos pastorales dentro de Italia, reflejan la agenda activa y el alcance global del pontificado de León XIV.

La confirmación oficial de la Santa Sede sobre la visita al Perú se espera en las próximas semanas. Mientras tanto, los preparativos avanzan y la expectativa continúa creciendo entre autoridades, fieles y comunidades que aguardan el histórico regreso del Papa al país que lo vio forjar su ministerio.

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