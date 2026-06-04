Aeropuerto de Juliaca operará con nuevo horario mientras ejecuta obra de USD 200 millones

El Aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca modificará temporalmente sus horarios de atención desde el 30 de junio de 2026 como parte del inicio de los trabajos para construir una nueva pista de aterrizaje y modernizar infraestructura clave del terminal aéreo. La medida forma parte de un proyecto valorado en aproximadamente USD 200 millones, que busca fortalecer la capacidad operativa del aeropuerto y mejorar sus condiciones de seguridad.
La adecuación de los itinerarios fue coordinada entre Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), las aerolíneas y las autoridades aeronáuticas con el propósito de mantener la conectividad de la región durante el desarrollo de las obras. La nueva programación regirá hasta el 15 de noviembre de este año y volverá a aplicarse en abril de 2027.
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Nuevo esquema de vuelos durante las obras
Según informó AAP, el terminal aéreo atenderá siete vuelos diarios los lunes, martes, jueves, viernes y sábados, en una franja horaria comprendida entre las 14:00 y las 22:00 horas. En tanto, los miércoles y domingos operará con cuatro vuelos por día entre las 19:00 y las 22:00 horas.
La empresa señaló que este esquema fue diseñado para reducir al máximo las afectaciones a pasajeros y aerolíneas mientras avanzan los trabajos de intervención. De esta manera, se busca garantizar la continuidad de las operaciones aéreas y preservar el flujo de viajeros hacia y desde la región.
Proyecto busca ampliar capacidad y reforzar la seguridad
La iniciativa contempla la construcción de una nueva pista de aterrizaje junto con la implementación de sistemas de drenaje interno y externo. Entre las principales acciones previstas figuran la rehabilitación de la pista y sus márgenes con pavimento asfáltico, la reconstrucción de la plataforma y las calles de rodaje con losas de concreto, además de la instalación de nuevo balizaje y señalización en el área de maniobras.
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Asimismo, el proyecto incluye la modernización de la iluminación de plataforma, la incorporación de un sistema de drenaje para la plataforma y áreas operativas, así como nuevas estructuras para la captación y bombeo de aguas. Estas mejoras forman parte de una intervención integral destinada a optimizar la infraestructura aeroportuaria.
Ejecución se extenderá hasta 2028
Las labores se desarrollarán en dos fases. La primera corresponde a trabajos preliminares, programados entre el 15 y el 30 de junio de 2026. Posteriormente, se iniciará la etapa principal de ejecución, que se prolongará desde el 30 de junio de 2026 hasta el 10 de febrero de 2028.
Para Alejandro Chávez, gerente del Aeropuerto de Juliaca, la obra representa un paso relevante para el desarrollo del terminal. “El proyecto de intervención en la pista de aterrizaje representa uno de los principales hitos de infraestructura que ejecutaremos en el aeropuerto y permitirá impulsar el crecimiento del flujo de pasajeros, contribuyendo al dinamismo de la economía local, especialmente, al fortalecimiento de la actividad turística”, informó.
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Operador administra cinco aeropuertos en el sur del país
Aeropuertos Andinos del Perú es la empresa concesionaria encargada de la administración y operación de los aeropuertos ubicados en Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna.
La compañía tiene a su cargo la gestión de estos terminales aéreos y la ejecución de proyectos orientados a mejorar la infraestructura y la calidad de los servicios aeroportuarios en el sur del país.
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