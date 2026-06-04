Martín Pérez Guedes dio firme opinión por la situación de José Rivera en Universitario: “No me va a cambiar la opinión que tengo de él”

Martín Pérez Guedes habló sobre la situación de José 'Tunche' Rivera luego de tirar la camiseta de Universitario. YouTube

El caso de José Rivera en Universitario de Deportes no parece tener final. Tras los episodios de tensión vividos en los últimos meses, la idea del ‘Tunche’ de buscar una salida del club sigue vigente, aunque la dirigencia por ahora no contempla la opción de liberarlo a un rival directo.

La polémica alcanzó su punto más alto cuando el delantero peruano, en un momento de frustración, tiró y pateó la camiseta de la ‘U’ tras la derrota con Atlético Grau. El gesto desató una ola de críticas y provocó su separación temporal del primer equipo. En ese contexto, Martín Pérez Guedes salió en defensa del atacante, recordando la presión constante que enfrentan los futbolistas y la facilidad con la que un error puede volverse irreversible ante la mirada pública.

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“Uno pasa por mil situaciones. Lo malo del futbolista es que estás expuesto todo el tiempo a ese tipo de cosas y que por ahí reaccionas o no reaccionas y ya te están juzgando por lo que haces”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, Al Volante.

El mediocampista argentino también enfatizó su confianza en el carácter de Rivera: “Yo sé la calidad de persona que es el ‘Tunche’ y se lo dije. A mí no me va a cambiar mi opinión por una situación que hizo, que por ahí no fue la mejor, pero fue una situación del momento. Yo no soy quién para juzgar a nadie, lo siento así”.

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Martín Pérez Guedes dio firme opinión por la situación de José Rivera en Universitario.

La decisión de separar a José Rivera del plantel fue otro punto de debate. “¿Fue exagerado separarlo? Son situaciones que por ahí no nos corresponde a nosotros los jugadores. Yo se lo transmití a él, yo sé lo que es como persona, está pasando por una situación complicada, que no es linda, pero sé que va a salir adelante porque es un chico fuerte, que además es un ser humano muy bueno y le va a pasar este mal momento, yo creo que va a estar mejor”, reflexionó.

Agente de José Rivera sobre su continuidad en Universitario

El representante de José Rivera, Narciso Almagis, confirmó que la relación contractual con Universitario sigue vigente y que no existe una ruptura formal. “No está rota”, insistió para el programa Hablemos de MAX tras una reunión con la dirigencia, descartando versiones que daban por hecha la salida del delantero.

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El agente explicó que el contexto del ‘Tunche’ va más allá de lo deportivo. Citó problemas familiares y amenazas recibidas como factores que influyen en cualquier determinación. “Para José lo más importante del mundo, pero así, del mundo, es su familia. No existe nada más”, dijo, adelantando que la prioridad inmediata del futbolista es resolver cuestiones personales antes de tomar una decisión sobre su carrera profesional. Frente a los rumores de mercado, Almagis negó la existencia de ofertas formales de clubes grandes, aunque sí reconoció sondeos de equipos menores.

Narciso Algamis contó detalles de la situación del 'Tunche' y si seguirá en la 'U'. (Video: L1 MAX / Hablemos de MAX)

El duro descargo de José Rivera tras polémica en Universitario

José Rivera decidió romper el silencio y exponer su versión de los hechos. En una entrevista para Enfocados, confesó que los insultos y amenazas han afectado profundamente a su familia, especialmente a su esposa, quien enfrenta problemas de salud agravados por el entorno hostil. El futbolista relató noches de desvelo y sufrimiento, y enfatizó que “no les puedo decir qué es, pero es algo muy complicado que nos tocó pasar en la vida”.

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La confesión del delantero provocó la reacción de referentes como Jefferson Farfán, quien pidió públicamente a la directiva de Universitario que intervenga y brinde apoyo psicológico al jugador y su familia. La ‘Foquita’ fue contundente: “Eso pasa mucho en Europa, de saber qué es lo que pasa con el futbolista del club. ¿Ustedes creen que una persona que viene haciendo lo que viene haciendo el Tunche comete un error y lo quieren sepultar?”.