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Abuela de Paul Michael hace desplante a Pamela López y Tito Vega revela lo que le dijo: “Mi nieto se merece más, ella lo grita”

El inesperado desplante de la abuela del concursante dejó en evidencia su negativa a aceptar a la expareja de Christian Cueva, señalando que la relación genera problemas y que su nieto merece una pareja diferente

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Abuela de Paul Michael hace desplante a Pamela López
Abuela de Paul Michael hace desplante a Pamela López

Pamela López, pareja de Paul Michael, enfrentó una dura desaprobación en público luego de que la abuela del joven empresario manifestara abiertamente su rechazo hacia ella y la acusara de ser conflictiva y de maltratar a su nieto. El episodio, ocurrido durante la última emisión del reality ‘La Granja VIP’, dejó a la expareja de Christian Cueva en el centro de la polémica y expuso la tensión familiar que rodea su nueva relación.

El miércoles 3 de junio, Paul Michael logró evitar su eliminación en el programa y fue recibido con muestras de cariño por Pamela López, quien no dudó en abrazarlo y besarlo frente a las cámaras. Lo que parecía una celebración íntima pronto se transformó en un momento incómodo cuando la abuela del concursante, doña Ada, intervino de manera inesperada en el set.

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Durante la transmisión, la conductora Ethel Pozo invitó a Pamela a dedicarle unas palabras a la abuela de su pareja, presente en el estudio. Pamela, en tono afectuoso, expresó públicamente su aprecio por la señora. Sin embargo, la respuesta de doña Ada sorprendió a todos: con un gesto de incomodidad, tomó el micrófono y soltó la frase “Te quiero ahorcar”, lo que generó una reacción inmediata de Pamela, quien replicó con molestia y le sugirió que ese comentario debía ir dirigido a su nieto.

Pamela López pierde la paciencia en vivo y Paul Michael la enfrenta tras discusión nocturna. Captura: La Granja Vip.
Pamela López y Paul Michael generan polémica una vez más. Captura: La Granja Vip.

Tito Vega revela detalles del desplante

El incidente entre Pamela López y la abuela de Paul Michael en el reality ‘La Granja VIP’ sigue generando repercusiones, especialmente tras los comentarios del actor Tito Vega, quien ofreció detalles inéditos sobre la reacción de doña Ada fuera de cámaras. En una transmisión en vivo, Vega relató que mantuvo una conversación directa con la abuela del joven cantante, dejando en evidencia el rechazo que siente hacia la pareja de su nieto.

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Según contó Tito Vega, la señora no ocultó su incomodidad ante la presencia de Pamela López durante el programa. “Yo no me había dado cuenta, pero la señora repitió la cara (de rechazo) dos veces. Y yo, chimi chimi, ¿no? ‘Seño, ¿qué pasa? ¿Por qué, ah? ¿Qué pasó? ¿Por qué?’”, relató el actor, explicando cómo se aproximó a la abuela para conocer su opinión real sobre la relación.

Vega detalló que intentó suavizar la conversación elogiando a Paul Michael: “A mí, Michael me parece buen chico. Le digo: ‘Seño, su nieto es bueno, es bueno el chico, es talentoso’. Le dije, ¿no? Pa’ jalarle la lengua, Pa’ ver qué me contaba”. Sin embargo, la respuesta de doña Ada fue contundente y sin rodeos: “No, ella no es mujer para mi nieto”.

El actor confesó que la declaración lo sorprendió y decidió indagar más: “Uy, cuando me dijo eso, yo más chimi chimi quería. ¿Cómo que no, señora? ¿Por qué?”. La abuela respondió tajante: “Mi nieto se merece más. Mi nieto se merece más”. Vega admitió que pensó para sí mismo que Paul Michael tampoco es “el gran partido”, pero insistió en saber los motivos del rechazo.

La señora argumentó que Pamela López le genera “muchos problemas” a su nieto: “Lo grita, lo insulta, lo humilla”. Según Vega, la molestia de doña Ada era evidente y reiteró varias veces su desaprobación. “La señora está molestísima con la Pamela, gente, molestísima, molestísima”, enfatizó el actor.

El testimonio de Tito Vega aportó una nueva perspectiva al conflicto familiar que rodea a Pamela López y Paul Michael, resaltando el ambiente de tensión y la falta de aceptación por parte de la familia del joven cantante. La situación ha acaparado la atención de seguidores del reality y mantiene a la pareja en el centro de la polémica mediática.

Paul Michael, de cabello rubio platinado y chaqueta blanca abierta, posa junto a Pamela López, de cabello rubio largo y vestido blanco, en un set de televisión
Paul Michael y Pamela López causan revuelo con su relación.

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