Gianella Marquina denuncia “estafa” tras la eliminación de su hermana Samahara Lobatón en ‘La Granja VIP’: “Dejen de gastar su dinero”

Samahara Lobatón es eliminada de ‘La Granja VIP’ para sorpresa de Mónica Torres: Paul Michael y Gabriela Herrera se salvaron

La reciente eliminación de Samahara Lobatón en el reality La Granja VIP encendió la polémica en redes sociales. La decisión, que dejó fuera de competencia a la hija de Melissa Klug frente a Mónica Torres del equipo de Los Reales, provocó una ola de críticas entre el público y los familiares de la concursante. La acusación de “estafa” lanzada por Gianella Marquina, hermana de la eliminada, marcó el tono del debate tras el programa.

El programa, grabado en Perú, reunió a celebridades locales en un formato de convivencia, donde las votaciones del público definían la permanencia de los participantes. La eliminación de Lobatón, que se enfrentó a tres integrantes del equipo contrario, resultó inesperada para muchos seguidores, sobre todo por la distribución de los votos.

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Apenas se anunció el resultado, el descontento se extendió por redes sociales. Dentro de ese clima, Gianella Marquina fue una de las voces más firmes al cuestionar la transparencia del reality.

Gianella Marquina arremete contra la producción de "La Granja VIP", acusándolos de estafa y manipulación tras la eliminación de su hermana Samahara Lobatón, y revela que está embarazada.

A través de sus historias en Instagram, la joven criticó abiertamente el desarrollo de la competencia. “Es más que obvio que ese programa de la granja por lo menos en Perú es una completa estafa así que dejen de gastar su dinero por su favorito, que la producción ya tiene su ganador bebés”, escribió. La frase se viralizó y generó eco entre los seguidores de la familia.

El reclamo de Marquina se centró en la manera en la que fueron eliminados los participantes en placa. “Acá hay algo muy claro y es que ambos teams son muy grandes, pero no me van a venir con el cuento de que eliminaron a la única víbora en placa cuando los votos de los otros participantes estaban divididos”, continuó en otra publicación. Además, hizo referencia a la caída en el interés del público tras la salida de su hermana, apuntando a una baja en las visualizaciones del canal 24/7 del reality.

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La molestia de Gianella escaló cuando reveló que la producción del programa le pidió asistir para dar la noticia de su embarazo en vivo a su hermana. “Y querían que vaya hoy al programa a darle la noticia de mi embarazo a mi hermana”, compartió, acompañando el texto con un emoji de payaso, reflejando su descontento con la propuesta.

Gianella Marquina (izquierda) expresa su indignación por la eliminación de su hermana Samahara Lobatón (derecha) de La Granja VIP, calificándolo de "estafa".

Minutos después de publicar esos mensajes, Marquina decidió eliminarlos de su perfil. Consultada por la razón, explicó que no obedeció a presiones externas, sino a la acumulación de mensajes que saturaron su bandeja de entrada. Según su versión, la decisión de retirar las historias fue personal y no tuvo relación con la producción del reality.

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Youna también se mostró incómodo con el resultado

La salida de Samahara Lobatón no solo impactó a su entorno familiar directo. El padre de su hija, conocido como Youna, se sumó a las críticas desde sus redes sociales. Utilizando Instagram, compartió su reacción ante lo sucedido en el programa, donde la eliminación de la joven generó sorpresa entre los seguidores.

“Increíble”, escribió Youna en una de sus historias, junto a capturas de encuestas realizadas por la audiencia que favorecían a Lobatón. El barbero subrayó la cantidad de votos recibidos a favor de la participante, sugiriendo que el resultado no reflejaba la voluntad del público. “Gente metió demasiados votos... pero demasiados de verdad demasiados”, expresó, abriendo la puerta a nuevas especulaciones sobre la transparencia de las votaciones.

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Capturas de pantalla muestran la reacción de Youna con un "Increíble" y los resultados de votación de "La Granja VIP" tras la eliminación de Samahara Lobatón.

Las palabras de Youna impulsaron una discusión entre quienes siguen el reality, generando una oleada de mensajes que cuestionaban el método de recuento y la legitimidad del resultado. Muchos usuarios compartieron capturas de pantalla y mensajes en respaldo a Samahara Lobatón, en tanto otros pidieron explicaciones a la producción.

Aunque la controversia quedó instalada en el debate digital, Youna optó por no continuar con declaraciones públicas. Entre los seguidores se mantiene la expectativa sobre un posible reencuentro con la madre de su hija tras la salida de la participante del programa. La situación, lejos de disiparse, mantiene la atención sobre el desarrollo del reality y la respuesta que pueda ofrecer la producción ante las recientes acusaciones.

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