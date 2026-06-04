Taste Atlas elige al chupe y arroz con camarones entre los 10 mejores platos del mundo preparados con este crustáceo

Taste Atlas reconoció a dos platos peruanos entre los diez mejores del mundo preparados con camarones. Composición: Infobae

La gastronomía peruana vuelve a captar atención en escenarios internacionales gracias al reconocimiento de dos preparaciones tradicionales que representan la diversidad culinaria del país. En una reciente clasificación elaborada por el portal especializado Taste Atlas, el chupe de camarones y el arroz con camarones fueron incluidos entre los diez mejores platos del mundo preparados con este crustáceo.

La distinción coloca nuevamente a la cocina peruana en una posición destacada dentro de los rankings gastronómicos mundial. Ambas recetas forman parte de la identidad culinaria de distintas regiones del país y mantienen una presencia constante en las mesas locales, además de proyectar la riqueza de los ingredientes peruanos hacia otros mercados y públicos internacionales.

PUBLICIDAD

El listado reúne cincuenta preparaciones elaboradas con camarones procedentes de diferentes países. Dentro de esta selección, Perú logró posicionar dos de sus platos más representativos entre los diez primeros lugares, una ubicación que refuerza la presencia de la cocina nacional en evaluaciones realizadas por usuarios y especialistas de la plataforma.

El chupe de camarones alcanza el octavo lugar en la clasificación mundial

Sopa hecha con camarones y otros ingredientes. Su origen proviene de un guiso espeso arequipeño hecho con papas y carne de llama. Foto: Andina

De acuerdo con la nómina publicada, el chupe de camarones ocupa el octavo puesto entre los mejores platos del mundo elaborados con este marisco. La preparación constituye uno de los símbolos gastronómicos más reconocidos de Arequipa y forma parte de la tradición culinaria del sur peruano.

Sobre este plato, Taste Atlas señala que “El chupe de camarones es una popular sopa peruana de camarones (o langostinos) con una larga e inusual historia. Esta sopa se prepara típicamente con caldo de pescado, camarones frescos, cebolla, ajo y papas amarillas, aunque a menudo se le añaden arroz, frijoles, zanahorias y guisantes, si bien no siempre”.

La publicación también explica que la receta suele servirse en recipientes profundos y decorarse con perejil. Asimismo, recoge investigaciones de historiadores gastronómicos sobre el origen de esta preparación.

PUBLICIDAD

Según Taste Atlas, “En los últimos años, historiadores gastronómicos han revelado que el chupe de camarones evolucionó a partir de un guiso espeso arequipeño hecho con papas, carne de llama y hierbas. Este plato se llamaba chuwa misa (literalmente, cuenco hondo) y se preparaba antes del siglo XVI”.

La plataforma añade que “Tras la conquista española, los lugareños comenzaron a pescar camarones, preparando ceviche y salteado de camarones. Los españoles introdujeron nuevos ingredientes en la región, como leche y queso, y los añadieron al salteado de camarones, dando origen al chupe de camarones”.

Un plato arequipeño con reconocimientos internacionales recientes

El reconocimiento actual se suma a otras menciones obtenidas por esta preparación durante los últimos años. Taste Atlas incluyó al chupe de camarones en sus listas de las mejores sopas del mundo elaboradas con pescados y mariscos tanto en 2023 como en 2025.

PUBLICIDAD

A ello se añade el reconocimiento difundido por BBC Mundo en 2019. La cadena británica destacó al chupe de camarones como una de las expresiones más representativas de la cocina tradicional arequipeña, una valoración que contribuyó a reforzar su presencia fuera del país.

El arroz con camarones ingresa al top diez mundial

Este arroz puede conservarse en refrigeración hasta por tres días - crédito Freepik

El arroz con camarones también obtuvo una ubicación destacada en la clasificación internacional. Taste Atlas lo situó en el décimo lugar entre los mejores platos del mundo preparados con camarones.

La plataforma describe esta receta como una preparación ampliamente difundida en América Latina. Según su reseña, “es un plato popular en toda Latinoamérica, especialmente en Perú, Ecuador y México. Consiste en arroz cocido en un sabroso caldo de camarones, al que se le añaden camarones, pimientos, tomates y cebollas. Generalmente se sazona con comino, ajo y achiote, y se decora con perejil picado”.

PUBLICIDAD

En el caso de la versión trujillana, el plato suele acompañarse con rodajas de limón, sarsa de cebolla fresca, cremas de ajíes, yuca o papa sancochada y maíz cancha tostado, elementos que complementan su presentación y sabor.

Otros platos peruanos también figuran en la selección

La presencia peruana en este ranking no se limita a las dos recetas ubicadas entre las diez primeras posiciones. Taste Atlas también incorporó al picante de langostinos, que ocupa el puesto 23, y al sudado de langostinos, ubicado en el lugar 45.

Estas preparaciones amplían la representación de la cocina peruana dentro de una clasificación dedicada exclusivamente a platos elaborados con crustáceos.

La publicación también recuerda que numerosos potajes peruanos aparecen de manera recurrente en diversas categorías de Taste Atlas. Entre ellos figuran la causa rellena con atún, el ceviche clásico, el tiradito, el ceviche de mariscos, el ceviche de conchas negras, la parihuela, la jalea, la leche de tigre, las conchitas a la parmesana, el chupe de pescado y el chupe de mariscos.

A esta relación se suman preparaciones como el picante a la tacneña, el pollo a la brasa, el lomo saltado, los anticuchos de res, el arroz chaufa, el arroz tapado, el bistec a lo pobre, el seco de cabrito, el choclo con queso, el pan con chicharrón, la butifarra, la salsa de huancaína y la salsa de rocoto.

PUBLICIDAD

En el ámbito de los postres, Taste Atlas también incluye entre sus listas al queso helado, los picarones, el turrón de doña pepa, el suspiro a la limeña y la cremolada, productos que continúan ampliando la presencia de la gastronomía peruana en rankings internacionales especializados.