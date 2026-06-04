¿Se va de Universitario? Caín Fara en la mira de dos clubes del extranjero tras destacar en la zaga ‘crema’

Con contrato vigente en Universitario hasta diciembre, el zaguero todavía no acuerda una extensión y recibió consultas preliminares desde dos equipos de Primera División, según informó el periodista Gustavo Peralta (Universitario de Deportes)

La continuidad de Caín Fara en Universitario ingresó en una zona de atención para el área deportiva. El defensor argentino mantiene un vínculo vigente hasta diciembre, pero todavía no estampó firma en una extensión contractual.

Ese escenario, que ya generó preocupación entre parte de los hinchas, se cruzó con un movimiento externo: desde el entorno del futbolista recibieron consultas de un equipo argentino y otro colombiano, ambos de Primera División, interesados en conocer condiciones ante la necesidad de sumar variantes en la zaga.

La información fue expuesta por el periodista Gustavo Peralta en el programa Hablemos de MAX, donde precisó que, por ahora, no se trató de propuestas oficiales ni de documentación formal presentada ante el club.

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Fueron, en cambio, sondeos preliminares que, de todos modos, activaron alertas internas en la institución crema. En paralelo, en el entorno del jugador consideran que Fara se siente a gusto en el equipo y que el paso más conveniente sería completar la temporada 2026 antes de definir el siguiente destino.

Qué se sabe del contrato de Fara y por qué el tema volvió al centro de la escena

La situación contractual de Caín Fara volvió a instalarse en el debate crema. El defensor termina contrato en diciembre y la falta de una renovación alimentó dudas sobre su continuidad. (Universitario de Deportes)

El punto de partida es contractual: Caín Fara tiene compromiso con Universitario hasta diciembre próximo y, a la fecha, no acordó una renovación. Esa ausencia de avance en la extensión del vínculo se trasladó al debate entre los aficionados, que comenzaron a preguntarse por la continuidad de uno de los futbolistas con mejor rendimiento en lo que va de la temporada.

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Gustavo Peralta describió el cuadro en términos directos durante su intervención en Hablemos de MAX: “Caín Fara aún no ha renovado con la ‘U’. Tiene contrato hasta diciembre”. En el mismo segmento, el periodista remarcó que esa situación contractual abrió el espacio para que terceros se informen sobre las condiciones en las que podría activarse una eventual negociación.

Según el comunicador, existió un contacto inicial con el entorno del defensor y ese intercambio tuvo un elemento clave para la lectura pública del caso: no se trata de una oferta que haya llegado a las oficinas del club, sino de preguntas para comprender el terreno. Peralta insistió en diferenciar el interés de una negociación formal y pidió no presentar el episodio como un avance que no existe.

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En la interna crema, el tema se sigue sin dramatismo inmediato porque el contrato del jugador continúa en vigor y aún falta tramo de temporada. Aun así, el hecho de que otras instituciones hayan levantado el teléfono instaló una necesidad operativa: monitorear el escenario, anticipar pasos y evitar que el final de año se convierta en una carrera contra el reloj.

Consultas sin propuesta formal

El mercado comenzó a mirar a Caín Fara. Equipos de Argentina y Colombia realizaron sondeos por el defensor de Universitario, interesados en reforzar una zona golpeada por bajas. (Universitario de Deportes)

La parte más sensible del caso está en el exterior. Peralta informó que dos clubes de Primera División, uno de Argentina y otro de Colombia, consultaron por las condiciones del futbolista. En un primer momento mencionó dos equipos argentinos, pero luego corrigió en el mismo diálogo: “Solo para corregir una cosa, dije dos argentinas. Uno argentino y otro colombiano. Los dos de Primera División”.

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La razón que explicó el periodista para ese interés fue la necesidad de reforzar la defensa tras bajas recientes en esas plantillas. El contacto, de acuerdo con su relato, se orientó a entender qué condiciones deberían cumplirse para avanzar por el central, sin que eso implicara la presentación de una oferta o una propuesta concreta.

Peralta lo planteó con una aclaración que buscó evitar interpretaciones maximalistas: “Entiendo que se le ha hecho saber a la ‘U’: no es oferta formal, no es propuesta… Han consultado”. Y agregó la cadena interna de esa información: la persona que recibió la llamada trasladó el dato al club para que estuviera al tanto del movimiento.

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Esa comunicación, aunque preliminar, tuvo un impacto inmediato en el termómetro institucional. El periodista sostuvo que en Universitario “ya se pusieron alertas” y deslizó la posibilidad de que el club acelere conversaciones, si la directiva considera que el contexto lo amerita. En su lectura, no existe obligación de resolver de inmediato porque el vínculo del jugador rige hasta diciembre, aunque la aparición de interesados puede alterar los tiempos.

El detalle central permanece sin cambios: hasta ahora no hubo documentos, montos ni condiciones explicitadas como propuesta oficial. Lo que existe es una señal de mercado y la confirmación de que el defensor aparece en la lista de necesidades de equipos que compiten en Primera División en dos países.

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Cómo lo ven en Universitario y cuál sería el camino más prudente para el futbolista

En Universitario consideran que Caín Fara atraviesa un momento favorable y se siente cómodo en el club. Por eso, el escenario más razonable sería concluir la temporada antes de decidir. (Universitario de Deportes)

En el entorno cercano al día a día del plantel, el caso se analiza con un criterio práctico: el jugador está bajo contrato, tiene protagonismo y se muestra cómodo en el club. Esa fue también la impresión que compartió Peralta al aire, al interpretar el momento deportivo del defensor y la dinámica interna del vestuario.

“Yo igual creo que Caín Fara está muy cómodo en la ‘U’”, afirmó el periodista, aunque reconoció que la existencia de consultas es real y que no puede descartarse un escenario con movimientos cuando se acerque el cierre del año. En esa línea, señaló que el curso más sensato para el propio futbolista sería sostener el nivel, completar una campaña sólida y recién después analizar destinos y ligas disponibles.

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El debate sobre la renovación, por lo tanto, no se explica solo por el interés externo. También está vinculado con el rendimiento del jugador en la temporada y con la expectativa de los hinchas de ver continuidad en un puesto determinante. La falta de una firma nueva, en ese marco, funciona como disparador de preguntas que el club, por ahora, no respondió con un anuncio.

Por el lado institucional, la información disponible indica que no hay urgencia reglamentaria para cerrar el tema en el corto plazo, aunque la aparición de clubes interesados obliga a evaluar el momento apropiado para sentarse a negociar. En esa ecuación también pesa el hecho de que, según lo informado, el propio jugador se encuentra cómodo en Universitario, lo que deja abierta la puerta a una extensión si las partes encuentran condiciones convenientes antes de diciembre.

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