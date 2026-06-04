Bomberos logran controlar el 70% del feroz incendio en Lurín, que supera las 10 horas de labores y moviliza 40 unidades

Incendio de gran magnitud en Lurín moviliza a 40 unidades de bomberos. Tras más de 10 horas de labores, el siniestro ha sido controlado en un 70%, pero persisten dificultades por la falta de agua y materiales combustibles en la zona industrial.

Un incendio registrado la mañana de este jueves en una planta industrial de Lurín mantiene en alerta a las autoridades y unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. El fuego, informado a las 6:48 a. m. en el sector conocido como Separador Industrial, a la altura del kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur, generó una columna de humo visible desde varios puntos de Lima Sur.

Hasta el cierre de esta edición, la emergencia continuaba activa y la respuesta incluyó la intervención de 40 unidades, con un avance de control de gran parte del siniestro. La prioridad fue frenar el avance de las llamas en un complejo industrial con material combustible y sostener el abastecimiento de agua en una zona con infraestructura limitada.

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Las llamas se propagaron rápidamente debido a la presencia de insumos inflamables almacenados en el complejo, obligando a desplegar un amplio operativo para evitar que el fuego alcanzara otras instalaciones cercanas. Durante las primeras horas de la emergencia, uno de los principales temores fue que el incendio comprometiera una fábrica textil ubicada dentro del área afectada.

Según informó Alfonso Panizo, comandante del Cuerpo de Bomberos en Lima y Callao, el incendio se encontraba aproximadamente en un 70% controlado, mientras los equipos seguían trabajando en focos ubicados en zonas de difícil acceso.

Una vista aérea muestra el voraz incendio en una planta industrial de Lurín, donde equipos de bomberos trabajan intensamente para controlar las llamas y la densa columna de humo. (Foto: Agencia Andina)

Falta de agua complica labores para controlar incendio en Lurín

Para los bomberos, el principal obstáculo no han sido las llamas, sino la escasez de agua disponible para combatirlas. Panizo explicó que la zona industrial donde ocurrió el incendio carece de una red pública de agua capaz de responder a una emergencia de esta magnitud, situación que obligó a implementar un sistema de abastecimiento basado exclusivamente en camiones cisterna.

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“El problema fundamental era y es la falta de agua de red pública. Como no hay red pública confiable por un pésimo problema de regulación, entonces lo que tenemos que hacer es usar cisternas", señaló a Latina Noticias.

Si bien diversas municipalidades y entidades han enviado apoyo para abastecer a los bomberos, el comandante advirtió que el suministro no siempre llega con la rapidez requerida. “Las cisternas van viniendo de municipio, pero no es constante y no es inmediato”, indicó. Las labores dependen de un flujo permanente de vehículos que ingresan y salen del lugar para mantener operativas las líneas de agua. “Si no manejamos ese carrusel de cisternas entrando, entrando, entrando, vamos a tener problemas”, remarcó.

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Incendio de gran magnitud afecta fábrica de insumos químicos en Lurín| Video de Facebook

“La fábrica textil ya no es problema, ya la tenemos controlada", afirmó. Precisó que aún permanecen focos activos en la parte posterior del predio, donde el acceso resulta más complicado. Ante la presencia de humo, recomendó a los vecinos de la zona mantener puertas y ventanas cerradas para evitar que los gases ingresen a las viviendas, mientras especialistas monitorean la calidad del aire.

Materiales combustibles favorecieron el rápido avance de las llamas en Lurín

Durante la emergencia, otro elemento llamó la atención de los bomberos: la rapidez con la que algunas estructuras fueron consumidas por las llamas. Según explicó Panizo, varios almacenes estaban cubiertos con materiales combustibles que favorecieron la propagación del incendio. Se trata de cobertores elaborados con componentes plásticos instalados sobre estructuras metálicas, una práctica que actualmente sigue siendo permitida en el país.

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“Son unas fachadas de plástico que se queman sumamente rápido”, explicó el comandante al referirse a los materiales observados en algunas de las naves industriales afectadas.

Un incendio de gran magnitud se registró en una fábrica ubicada en el kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur, en el distrito de Lurín. Las imágenes muestran una enorme columna de humo negro visible desde varios puntos, mientras las llamas consumen las instalaciones.

El comandante recordó que este tipo de recubrimientos ha estado involucrado en incendios de gran impacto en distintas partes del mundo debido a su capacidad para acelerar la propagación de las llamas. “No se puede edificar con fachadas combustibles porque facilita el crecimiento muy rápido y la propagación del incendio”, sostuvo.

Aclaró que el uso de estos materiales no está prohibido por la normativa peruana. Por ello, consideró que el problema trasciende a las empresas que los utilizan y apunta directamente a la regulación vigente. “No está prohibido. El problema es la regulación. Si a un industrial le dices que puede usar determinado material, lo va a usar", afirmó.

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