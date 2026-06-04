Lucciana Pérez regresa a la competencia profesional en Europa y Sudamérica tras destacar en el tenis universitario de EE.UU.

La número uno del tenis universitario regresará a la competencia en el circuito profesional en el receso de sus estudios académicos. Crédito: YouTube El Saber del Deporte.

Luego de firmar la mejor temporada de su carrera en el tenis universitario de Estados Unidos, Lucciana Pérez volverá a enfundarse la indumentaria del circuito profesional. La tenista peruana iniciará una gira que la llevará por Europa y Sudamérica durante las próximas semanas, con el objetivo de trasladar al profesionalismo el extraordinario nivel que exhibió defendiendo los colores de Texas A&M University.

La limeña fue una de las grandes protagonistas de la campaña universitaria estadounidense. No solo se consolidó como la mejor jugadora del circuito universitario, sino que también cerró el curso con un impresionante récord de 23 victorias, desempeño que le permitió recibir el reconocimiento como la mejor tenista universitaria de la temporada. El galardón confirmó el crecimiento de una deportista que continúa construyendo un camino sólido entre la formación académica y la alta competencia.

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Ahora, el siguiente desafío estará lejos de las canchas universitarias. Pérez confirmó que partirá esta semana rumbo a Italia, donde iniciará una gira de aproximadamente un mes con la intención de sumar puntos y seguir escalando posiciones en el ranking WTA. “Me voy a Italia esta semana, el jueves. Me voy cuatro o cinco semanas”, explicó la peruana en declaraciones brindadas al medio ’El Saber del Deporte’.

Lucciana Pérez regresa al circuito profesional.

La planificación contempla disputar inicialmente dos torneos en territorio italiano. Entre ellos aparece el W35 de San Gregorio, mientras que su participación en Tarvisio aún dependerá de las listas de ingreso y de cómo evolucione su calendario. Posteriormente, la situación será evaluada semana a semana.

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“Creo que quedan dos W35 en Francia y dos W50 en Polonia esa misma semana. La siguiente semana hay otro W50 en Alemania. Creo que se va a definir si entro o no al torneo por el ranking que tengo hoy (#380 WTA)”, comentó.

Tras la etapa europea, el itinerario de la peruana contempla un regreso a Sudamérica. Brasil figura como una parada prácticamente asegurada dentro de su calendario competitivo, mientras que la posibilidad de competir en Argentina dependerá de la confirmación de nuevos torneos en la región.

“Hoy por hoy me regreso a jugar el W35 y el W75 en Brasil. No estoy segura si luego hay torneo en Argentina. Si lo ponen sería espectacular porque después de Brasil no hay nada más en Sudamérica”, señaló.

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Lucciana Pérez, la jugador del año en tenis universitario estadounidense. Crédito: Texas A&M Women's Tennis.

¿Dirá presente en el Challenger de Lima?

Entre los objetivos que aparecen en el horizonte de Lucciana Pérez figura la posibilidad de competir a fin de año en el Challenger de Lima, uno de los eventos más importantes del calendario femenino en el país.

La peruana reconoció que le gustaría formar parte del torneo y que espera hacerlo gracias a su clasificación mundial, aunque tampoco descarta solicitar una invitación si fuese necesario.

“Sí [he pensado pedirle invitación a Mario Monroy, presidente de la Federación], pero ojalá pueda entrar por mi propio ranking. Ese sería uno de los objetivos, aunque sea la ‘qualy’”, explicó.

La posibilidad de jugar en casa representa un incentivo especial para una deportista que ha pasado gran parte de los últimos años compitiendo en el extranjero. Además, sería una valiosa oportunidad para medir su progreso frente a rivales de mayor experiencia dentro del circuito profesional.

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Lucciana Pérez cerró la temporada 2025 con un título en el W15 de Lima. Luego procedió a regresar a la universidad. Crédito: Federación Peruana de Tenis.

El profesionalismo es una realidad

Aunque todavía le resta completar un año más de estudios universitarios, Lucciana Pérez ya tiene claro cuál será el siguiente paso de su carrera. La tenista confirmó que, una vez concluida su etapa académica, se dedicará de lleno al profesionalismo.

La decisión no sorprende considerando el crecimiento que ha mostrado en las últimas temporadas y los resultados que ha conseguido tanto en el circuito juvenil como en el universitario. Pérez aseguró que competir es lo que más disfruta hacer y que mantiene intactas sus aspiraciones dentro del tenis mundial.

Su gran objetivo continúa siendo conquistar Roland Garros algún día. Mientras tanto, la meta más inmediata pasa por seguir ascendiendo en el ranking WTA y conseguir el ingreso regular a las clasificaciones de los Grand Slam, un paso fundamental para consolidarse en la élite del tenis profesional.

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