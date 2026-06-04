Crisis en EsSalud: especialista pide una reestructuración total y advierte que el problema no es la falta de dinero, sino la gestión

Pacientes protestan por la crítica situación en EsSalud, denunciando la falta de citas, desabastecimiento de medicinas y abandono, junto a un logo deteriorado de la institución (VisualesIA)

Tras la reciente renuncia del presidente de EsSalud, y en medio de nuevas denuncias sobre equipos médicos abandonados, falta de medicamentos y problemas de gestión, el cardiólogo y especialista en salud pública Marco Almerí pidió una reestructuración total de la institución. Según sostuvo, los problemas que enfrentan millones de asegurados no responden a una falta de recursos, sino a deficiencias administrativas acumuladas durante años.

En una entrevista con Exitosa, el médico afirmó que EsSalud cuenta con el presupuesto más alto de su historia, pero atraviesa una de las etapas más críticas en materia de atención y servicios. Para Almerí, la entidad se ha alejado de su objetivo principal —garantizar una atención oportuna y de calidad a los asegurados— y requiere cambios profundos para revertir las carencias que hoy afectan a pacientes en todo el país.

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EsSalud bajo cuestionamientos por gestión, burocracia y falta de atención oportuna

Durante la entrevista, el especialista en salud pública fue enfático al señalar que la crisis de EsSalud no responde a una carencia de recursos, sino a una cadena de decisiones administrativas e intereses internos que, a su juicio, han debilitado el servicio. Según explicó, la institución maneja hoy uno de los presupuestos más altos de su historia, pero al mismo tiempo enfrenta carencias que, dijo, no se habían visto en ese nivel en años anteriores.

“No es falta de dinero. Presupuesto hay. Esto es un problema de gestión y de intereses subalternos”, fue una de las ideas centrales que planteó Almerí al referirse a la situación de la entidad. El médico insistió en que el asegurado debería ser el eje de toda decisión institucional, pero advirtió que en la práctica no tendría voz ni capacidad de incidencia en cómo se administra el servicio que él mismo financia.

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En ese contexto, el especialista sostuvo que el sistema ha llegado a un punto en el que ya no puede seguir tolerando los mismos errores. Para Almerí, la salida pasa por una reestructuración completa de EsSalud, que permita replantear la organización interna, revisar prioridades y devolverle el enfoque original a la institución: atender de forma eficiente a los pacientes.

El médico también cuestionó la existencia de una llamada “burocracia dorada”, a la que responsabilizó por el mal servicio que reciben los asegurados. De acuerdo con su versión, el problema se agrava porque cuando faltan medicamentos o insumos, ello sería consecuencia de una mala programación del año anterior. Lo mismo ocurriría con vacunas y otros recursos esenciales para la atención médica.

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Otro de los puntos que generó alarma en la entrevista fue la mención a presuntas presiones contra médicos y especialistas que se atreven a denunciar irregularidades. Almerí aseguró que cualquier profesional que hable sobre los problemas de EsSalud termina expuesto a querellas, amenazas o documentos intimidatorios. Esa situación, afirmó, habría contribuido a sostener un clima de silencio alrededor de las deficiencias del sistema.

Equipos de hemodiálisis abandonados y compras cuestionadas aumentan la preocupación

Billetes de dinero vuelan alrededor de la fachada del edificio de EsSalud, simbolizando la grave crisis financiera y la deuda con proveedores que impacta a pacientes, incluyendo a los de hemodiálisis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las declaraciones del especialista coincidieron con nuevas denuncias sobre el estado de la infraestructura y del equipamiento en EsSalud. Durante el diálogo con Exitosa, se mencionó el caso de 42 equipos de hemodiálisis comprados en 2022 y hallados abandonados en uno de los sótanos de la institución tras una visita inopinada del Congreso y la Contraloría. Estos equipos, destinados a pacientes renales, habrían permanecido sin uso mientras decenas de asegurados continúan esperando tratamientos vitales.

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El tema generó especial preocupación porque la hemodiálisis es un procedimiento indispensable para personas con enfermedad renal avanzada. Almerí recordó que un paciente que no recibe este tratamiento tres veces por semana corre un grave riesgo de morir. En ese sentido, consideró inaceptable que equipos de este tipo permanezcan almacenados sin entrar en funcionamiento, mientras en los centros asistenciales persisten largas esperas y turnos de madrugada para poder acceder al servicio.

La situación, además, expone un problema mayor relacionado con la forma en que se realizan las compras y la gestión logística dentro del sistema. En la entrevista también se hizo referencia a la posibilidad de implementar compras centralizadas de medicamentos para todo el sector salud, incluyendo al MINSA y a EsSalud, como una medida para reducir la dispersión, controlar mejor los procesos y evitar espacios abiertos a la corrupción.

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Según lo expuesto en el diálogo, esta alternativa encontraría resistencia en algunos sectores internos de EsSalud, precisamente porque afectaría intereses instalados. La crítica apunta a que el sistema actual permite compras a distintos precios y con diferencias de calidad, lo que termina perjudicando al asegurado y favoreciendo irregularidades.

Almerí fue aún más lejos al advertir que, si no se corrige la situación de manera urgente, EsSalud podría terminar requiriendo un salvataje financiero en el futuro. Recordó que, según un informe de gestión económica correspondiente a 2024, los flujos netos de la institución habrían sido negativos desde 2021, un dato que, a su juicio, debería encender todas las alertas dentro del Estado.

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En medio de ese panorama, el especialista insistió en que la atención en EsSalud no puede seguir dependiendo de la inercia burocrática ni de las cuotas de poder. Para él, la prioridad debe estar en el asegurado, en los pacientes que esperan consultas, tratamientos, medicinas y procedimientos que, en muchos casos, definen entre la vida y la muerte.