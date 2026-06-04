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Renato Espinosa se mantiene en la Superliga de Rumania: fichó por el recién ascendido Corvinul Hunedoara

El delantero peruano, que demostró sus condiciones goleadoras con el Unirea Slobozia, aceptó un firme movimiento hacia el campeón de la división de plata de Rumania

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Renato Espinosa defenderá la camiseta del Corvinul Hunedoara. - Crédito: Difusión
Renato Espinosa defenderá la camiseta del Corvinul Hunedoara. - Crédito: Difusión

La andadura de Renato Espinosa en Europa prosigue. Por más que su primera aventura con Unirea Slobozia haya acabado con un descenso, los números individuales registrados en la Superliga de Rumania permitieron que sea un delantero apreciado y cotizado. Con su situación de mercado disponible, el Corvinul Hunedoara estableció un contacto formal y se hizo de sus servicios para la siguiente campaña.

El peruano será el nuevo ‘9’ del club campeón de la Liga 2 de Rumania, que intensificó negociaciones para ficharlo ante la posibilidad de que otro club del medio local lo abrochase. Fuentes cercanas a la institución confirmaron a GSP.PRO que el contrato de su nuevo artillero será por dos años.

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Renato Espinosa acabó su etapa en Unirea Slobozia registrando 9 goles. - Crédito: Difusión
Renato Espinosa acabó su etapa en Unirea Slobozia registrando 9 goles. - Crédito: Difusión

Los pasos de Espinosa, de 27 años, eran observados con detenimiento por FC Argeș y Petrolul Ploiești. Sin embargo, el Corvinul Hunedoara le presentó un proyecto deportivo y económico irresistible, con el que finalmente acabaron convenciéndolo para firmar un vínculo.

Los ‘cuervos’ son un conjunto histórico y de gran arraigo en Rumania, pero por más de tres décadas disputaron divisiones de ascenso. Con una campaña brillante y pletórica, acabaron en el primer lugar de la Liga 2 y por consiguiente se hicieron de su boleto para regresar a la élite.

El delantero peruano celebró ante Hermannstadt. | VIDEO: PRIMA 1

Como parte de su transformación a nivel deportivo para afrontar la Superliga de Rumania, el Corvinul Hunedoara no solo se ha reforzado con Renato Espinosa, también lo ha hecho con Flavius ​​Iacob, lateral derecho, y Adrián Frănculescu, portero de enorme proyección. Mientras se estudian más contrataciones, el equipo entrenará hasta el 21 de junio para luego desplazarse a Eslovenia, donde realizarán una pretemporada de diez días.

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Si la ficha de Espinosa atrajo la atención en el escenario doméstico es porque su paso con el Unirea Slobozia ha sido, sencillamente, notable pese al descalabro institucional. El peruano se anotó en su agenda 9 goles en 22 participaciones.

Renato Espinosa se convirtió en el goleador del Unirea Slobozia, aunque no pudo evitar el descenso. - Crédito: Difusión
Renato Espinosa se convirtió en el goleador del Unirea Slobozia, aunque no pudo evitar el descenso. - Crédito: Difusión

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